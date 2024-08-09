"А нас Za что?". ФОТОжабери про події у Курській області
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області, - The Economist
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі про обстановку у місті: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червоні лінії" Путіна - лише слова, Росія - не така сильна, як заведено вважати, - The Guardian
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі після спілкування з військовими у центрі міста: "Сказали учить гимн Украины и готовиться к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі: "Военные - п#дарасы. Ненавижу их. Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску этих п#даров - обстрелы прекратились". ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 російських прикордонників здаються у полон на КПП "Суджа". Повне ВIДЕО
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Не інакше, швабру вставив
Україна ВСЕ зрозуміла,і тоді на расєє підняли другу бровь і заволали:" А нас то за што?!!!"
Тим більше, власників маєтків на озері Комо...
Що казати про людей зі броєю й поза тік-току ?!
Тим більше з ЗСУ .
Це типовий СМЕРШ , що вміє стреляти у спини тим московитам хто тікає , кидаючи зброю . Хто тікає зі зброєю вони таких обходять трет"єю стороною .
Не "за что" а "на что".
На х.й!