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20 111 21

"А нас Za что?". ФОТОжабери про події у Курській області

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області, - The Economist

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі про обстановку у місті: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВIДЕО

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ. ВIДЕО

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червоні лінії" Путіна - лише слова, Росія - не така сильна, як заведено вважати, - The Guardian

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі після спілкування з військовими у центрі міста: "Сказали учить гимн Украины и готовиться к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВIДЕО

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі: "Военные - п#дарасы. Ненавижу их. Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску этих п#даров - обстрелы прекратились". ВIДЕО

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 російських прикордонників здаються у полон на КПП "Суджа". Повне ВIДЕО

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4399) путін володимир (23811) фотожаба (13857) Захарова Марія (355) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+21


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09.08.2024 14:22
+18
..🤣
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09.08.2024 14:40
+17
Нагадаю. Соловей:"Расея только бровь поднимет,и Украина все поймет!"

Україна ВСЕ зрозуміла,і тоді на расєє підняли другу бровь і заволали:" А нас то за што?!!!"
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09.08.2024 14:06
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дякую, поки маємо гумор, матимемо й здобутки.
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09.08.2024 13:55 Відповісти
"Ідьот рєшительно" - ніби тільки з чергової валізи зліз

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09.08.2024 14:01 Відповісти
Пиня тепер рідко ходить, у нього пронос, так що він зліз із пляшки
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09.08.2024 15:23 Відповісти
Зате яка постава...
Не інакше, швабру вставив
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09.08.2024 17:09 Відповісти
Нагадаю. Соловей:"Расея только бровь поднимет,и Украина все поймет!"

Україна ВСЕ зрозуміла,і тоді на расєє підняли другу бровь і заволали:" А нас то за што?!!!"
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09.08.2024 14:06 Відповісти
Нагадаю, - Соловєй і Соловьйов, то трохи різні люди. Хоча, вони мені обидва не подобаються...

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09.08.2024 17:19 Відповісти
Маю надію,що ви обізнані кому з цих двох тіл належить цітата про підняті брови.
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09.08.2024 19:34 Відповісти
Цитати підорасів не мають жодного зхначення!

Тим більше, власників маєтків на озері Комо...
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09.08.2024 20:17 Відповісти
Зрозуміло. Ви - в курсі.
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09.08.2024 20:23 Відповісти


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09.08.2024 14:22 Відповісти
..🤣
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09.08.2024 14:40 Відповісти
То їм не вівцю трахати ... Бо баранів вони вже не трахають , бо може боднути у дупу бо має роги .

Що казати про людей зі броєю й поза тік-току ?!
Тим більше з ЗСУ .

Це типовий СМЕРШ , що вміє стреляти у спини тим московитам хто тікає , кидаючи зброю . Хто тікає зі зброєю вони таких обходять трет"єю стороною .
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10.08.2024 14:11 Відповісти
А нас за что?

Не "за что" а "на что".

На х.й!
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09.08.2024 14:43 Відповісти
А колона в Октябрьськом не розминулась з ЗСУ
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09.08.2024 14:48 Відповісти
.
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09.08.2024 14:50 Відповісти
Менi б грошi доларами давали я би не погодився навiть фотографуватися з кацапськой пьянью нищебродной.
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09.08.2024 15:41 Відповісти
на фото іноземці. це алєгорія. знаєш такий термін?
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09.08.2024 22:04 Відповісти
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09.08.2024 15:52 Відповісти
***** після захоплення ЗСУ "Курської волості".

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09.08.2024 17:13 Відповісти
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОГЛАШЕНИЕ ВОЙНЫ ХОТЬ ОСТРОВИТЯНАМ КАКИМ ТО, ФОРМАЛЬНО !!! ДЛЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВСЕХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ !!!
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11.08.2024 20:31 Відповісти
 
 