Росіяни обстріляли Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: постраждала жінка, пошкоджено кілька будівель. ФОТОрепортаж
9 серпня війська РФ запустили по Нікопольському району Дніпропетровської області дрони-камікадзе та обстрілювали район з артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Мирівська та Покровська громади, що на Нікопольщині, і сам райцентр протягом дня зазнавали ворожих атак. Агресор тероризував артилерією і дронами-камікадзе", - написав Лисак.
Постраждала 50-річна жінка. Від пережитого буде оговтуватися вдома.
Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.
Як зазначається, пошкоджені промислове і комунальне підприємства, лікарня, спортшкола. Понівечені 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки. А ще – газогін і лінія електропередач.
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