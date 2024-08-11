Внаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. ФОТОрепортаж
11 серпня росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області ударними дронами та артилерією.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Війська РФ били дронами-камікадзе та атртилерією по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах.
Пошкоджені 4 приватні оселі та лінія електропередач.
Люди не постраждали.
Раніше повідомлялось, що протягом кількох годин вдень 11 серпня росіяни обстріляли дронами та з артилерії три села на Херсонщині. Четверо людей дістали травми.
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