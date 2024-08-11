Вследствие обстрелов Нкопольщины повреждены частные дома и линии электропередач. ФОТОРЕПОРТАЖ

11 августа россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области ударными дронами и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Войска РФ били дронами-камикадзе и атртилерией по Никополю, Мировской и Покровской громадах.

Повреждены 4 частных дома и линия электропередач.

Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких часов днем 11 августа россияне обстреляли дронами и из артиллерии три села на Херсонщине. Четыре человека получили травмы.

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