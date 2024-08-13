Окупанти майже 400 разів били по населених пунктах Запорізької області, на Дніпропетровщині вкотре обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. ФОТОрепортаж

Впродовж доби окупанти 386 разів били по 7 населених пунктах Запорізької області. Нікопольщина Дніпропетровської області була під ударами ворога з вечора і до ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські загарбники завдали авіаційного удару по Малинівці, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Крім того, протягом доби:

атакували 247 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне;

здійснили 12 обстрілів РСЗВ по Роботиному та Оріхову;

завдали 126 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, та Левадного.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

З вечора ворог не припиняв обстрілів Нікопольщини Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Агресор застосовував дрони-камікадзе, важку артилерію і РСЗВ "Град". Гатив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, гараж, авто, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Також російська армія атакувала Криворіжжя безпілотником.

"Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - додав Лисак.

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