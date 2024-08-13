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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти майже 400 разів били по населених пунктах Запорізької області, на Дніпропетровщині вкотре обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. ФОТОрепортаж

Впродовж доби окупанти 386 разів били по 7 населених пунктах Запорізької області. Нікопольщина Дніпропетровської області була під ударами ворога з вечора і до ранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські загарбники завдали авіаційного удару по Малинівці, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Крім того, протягом доби:

  • атакували 247 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне;
  • здійснили 12 обстрілів РСЗВ по Роботиному та Оріхову;
  • завдали 126 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, та Левадного.

Запорізька область

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

З вечора ворог не припиняв обстрілів Нікопольщини Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Агресор застосовував дрони-камікадзе, важку артилерію і РСЗВ "Град". Гатив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, гараж, авто, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Також російська армія атакувала Криворіжжя безпілотником.

"Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - додав Лисак.

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Обстріли Дніпропетровської області 13 серпня
Обстріли Дніпропетровської області 13 серпня
Обстріли Дніпропетровської області 13 серпня
Обстріли Дніпропетровської області 13 серпня
Обстріли Дніпропетровської області 13 серпня
Обстріли Дніпропетровської області 13 серпня

Автор: 

обстріл (28449) Запорізька область (3601) Дніпропетровська область (3721)


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Зато вони дороги ремонтують...
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13.08.2024 09:51 Відповісти
 
 