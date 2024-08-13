Окупанти майже 400 разів били по населених пунктах Запорізької області, на Дніпропетровщині вкотре обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. ФОТОрепортаж
Впродовж доби окупанти 386 разів били по 7 населених пунктах Запорізької області. Нікопольщина Дніпропетровської області була під ударами ворога з вечора і до ранку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські загарбники завдали авіаційного удару по Малинівці, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Крім того, протягом доби:
- атакували 247 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне;
- здійснили 12 обстрілів РСЗВ по Роботиному та Оріхову;
- завдали 126 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, та Левадного.
"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.
З вечора ворог не припиняв обстрілів Нікопольщини Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Агресор застосовував дрони-камікадзе, важку артилерію і РСЗВ "Град". Гатив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, гараж, авто, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
Також російська армія атакувала Криворіжжя безпілотником.
"Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - додав Лисак.
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