Наслідки російських обстрілів Херсонщини: загинула молода жінка та поранено 11 людей, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог застосовував артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, авіацію та БпЛА по Херсону, Садовому, Антонівці, Білозерці, Кізомису, Велетенському, Придніпровському, Зимівнику, Бериславу, Бургунці, Шляховому, Михайлівці, Крупиці, Червоному Маку та Веселому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Вдень 12 серпня в одному з населених пунктів Білозерської громади військові РФ цілеспрямовано скинули боєприпас із дрона на цивільний автомобіль, який рухався по трасі. Внаслідок вибуху автівка загорілася, дістали поранення 59-річний чоловік та 47-річна жінка, в обох вибухові та черепно-мозкові травми, а також уламкові поранення.

В результаті чергових дронових атак зазнали пошкоджень два приватні будинки у Шляховому та автомобіль у Білозерці. Зафіксовано удари FPV-дронами по Веселому, Садовому та Бериславу.

Противник завдав авіаударів чотирма керованими бомбами по Бургунці, де потужними вибухами пошкоджено 27 приватних будинків.

Обстріли Херсону

Внаслідок ранкового артилерійського обстрілу центральних вулиць Херсону постраждала 53-річна жінка, яку з вибуховою травмою та контузією доправили до лікарні. Снарядами пошкоджено три багатоквартирні будинки, дві адміністративні будівлі та автомобіль. Також у самому центрі міста противник скинув боєприпас із дрона на адміністративну будівлю, яка зазнала пошкоджень.

Ввечері у мікрорайоні "Шуменський" артилерійським вогнем було пошкоджено два приватні будинки та постраждав 62-річний чоловік, якого з вибуховою травмою та уламковими пораненнями доправили до лікарні.

Майже опівночі цей район перебував під потужною атакою з реактивних систем залпового вогню. 7-річна дівчинка та 70-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджень зазнали три приватні будинки та гуртожиток, де виникла пожежа.

Противник здійснив атаку дроном на мікрорайон "Таврійський", вибухом пошкоджено приватний будинок.

Російські військові ввечері обстріляли з артилерії Дніпровський район міста. Внаслідок удару загинула 25-річна жінка, у її 5-річної доньки медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також постраждала 35-річна жінка, у неї відкритий перелом руки та уламкові поранення. Пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та карета "швидкої".

На прибережні квартали Дніпровського району противник скидав боєприпаси з дронів, пошкоджено приватний будинок.

Ввечері та вночі російські війська скидали вибухівки з БпЛА на житлові квартали передмістя Херсону – Антонівки. Постраждали 61-річний чоловік та двоє жінок віком 61 та 69 років. Літні люди отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення різних частин тіла.

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