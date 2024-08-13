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Намагалися "вибити" $500 тис. з бізнесмена: СБУ викрила на Донеччині банду. ФОТОрепортаж

На Донеччині нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало жителів прифронтових міст Донеччини. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужуб СБУ.

Так, було затримано лідера банди - кримінальника рецидивіста.

"Бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Було задокументовано, як фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу $500 тис. У разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди.

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"Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих. Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували "могилу", - зазначили в СБУ.

Лідера та учасників банди затримали під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.

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У затриманих вилучено:

  • гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;
  • балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;
  • мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Лідеру угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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На Донеччині СБУ затримала банду, яка тероризувала жителів області
На Донеччині СБУ затримала банду, яка тероризувала жителів області
На Донеччині СБУ затримала банду, яка тероризувала жителів області
На Донеччині СБУ затримала банду, яка тероризувала жителів області

Автор: 

Донецьк (946) організована злочинність (57) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+6
Бандитів, та ще й озброєних бойовою зброєю!, під час війни потрібно вбивати! Кожний злочинець є посібником ***** і діє на шкоду Україні. Не розумію такої "толерантності" в військовий час...
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13.08.2024 13:14
+5
На другому фото - стовідсотково "маладой пєнсіонєр МВС".
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13.08.2024 13:15
+2
З замів міністрів та депутатів краще "вибивати". Вони не заявлять.
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13.08.2024 13:15
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Бандитів, та ще й озброєних бойовою зброєю!, під час війни потрібно вбивати! Кожний злочинець є посібником ***** і діє на шкоду Україні. Не розумію такої "толерантності" в військовий час...
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13.08.2024 13:14 Відповісти
А корупціонерів?
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13.08.2024 13:27 Відповісти
їх двічі
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13.08.2024 13:31 Відповісти
І закопувати на біс.
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13.08.2024 17:23 Відповісти
Кожен хз них стверджує що обкрадає бюджет не для себе особисто, а для "діток" своїх, "дружин" та "батьків хворих". Тому корупціонерів потрібно випалювати цілими родинами в повному складі - ніхто не має права жити і жирувати за вкрадені в народу і війська гроші. Крапка.
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13.08.2024 13:31 Відповісти
Теж і дуже часто.
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13.08.2024 13:31 Відповісти
З замів міністрів та депутатів краще "вибивати". Вони не заявлять.
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13.08.2024 13:15 Відповісти
На другому фото - стовідсотково "маладой пєнсіонєр МВС".
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13.08.2024 13:15 Відповісти
Чого ж Служба розбійників розробляла та затримала, а не поліція, як ото їй годиться за Законом?
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13.08.2024 13:19 Відповісти
татарова взяли??
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13.08.2024 13:21 Відповісти
Жодному патріоту, звинуваченому цією зеленою владою, не затушовували обличчя.
А ось усіляким мразям, корупціонерам, кораборантам, ухилянтам, бандитам - тушують пики на фото.
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13.08.2024 13:29 Відповісти
Фігня якась - в прифронтових містах бандюків давно вже не видно - занадто небезпечно там ...
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13.08.2024 13:39 Відповісти
По всей стране такие банды - ТЦК называются.
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13.08.2024 15:17 Відповісти
 
 