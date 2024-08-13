Намагалися "вибити" $500 тис. з бізнесмена: СБУ викрила на Донеччині банду. ФОТОрепортаж
На Донеччині нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало жителів прифронтових міст Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужуб СБУ.
Так, було затримано лідера банди - кримінальника рецидивіста.
"Бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Було задокументовано, як фігурант намагався "вибити" з власника приватного медзакладу $500 тис. У разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди.
"Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих. Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували "могилу", - зазначили в СБУ.
Лідера та учасників банди затримали під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.
У затриманих вилучено:
- гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;
- балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;
- мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Лідеру угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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