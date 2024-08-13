Міномети, боєприпаси та авто: Приватні благодійники передали допомогу ГУР МО. ФОТОрепортаж

Спецпідрозділам ГУР МО передали партію допомоги. Вони отримали нові міномети, боєприпаси, дрони та автомобільну техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Техніку та зброю закупили за кошти групи компаній BROCARD (ТОВ "Егзагон і ТОВ "Брокард-Україна").

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Так, розвідники отримали:

вантажний автомобіль Daewoo Novus;

пікапи Mitsubishi L200;

квадроцикли;

квадрокоптери Mavic 3Т;

155-мм артилерійські снаряди;

122-мм реактивні снаряди;

120 мм міномети М-75.

Техніку та зброю найближчим часом розподілять між підрозділами Воєнної розвідки, які виконують завдання на лінії фронту.

Компанії групи Brocard від початку повномасштабного вторгнення РФ передали на підтримку Сил оборони понад 215 млн грн.

Також було анонсовано обсяг запланованої до кінця 2024 року допомоги Воєнній розвідці України від компаній, ГУР передали символічний сертифікат на 100 млн грн.

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