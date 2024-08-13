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Міномети, боєприпаси та авто: Приватні благодійники передали допомогу ГУР МО. ФОТОрепортаж

Спецпідрозділам ГУР МО передали партію допомоги. Вони отримали нові міномети, боєприпаси, дрони та автомобільну техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Техніку та зброю закупили за кошти групи компаній BROCARD (ТОВ "Егзагон і ТОВ "Брокард-Україна").

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Так, розвідники отримали: 

  • вантажний автомобіль Daewoo Novus;
  • пікапи Mitsubishi L200;
  • квадроцикли;
  • квадрокоптери Mavic 3Т;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм реактивні снаряди;
  • 120 мм міномети М-75.

Техніку та зброю найближчим часом розподілять між підрозділами Воєнної розвідки, які виконують завдання на лінії фронту.

Компанії групи Brocard від початку повномасштабного вторгнення РФ передали на підтримку Сил оборони понад 215 млн грн.

Також було анонсовано обсяг запланованої до кінця 2024 року допомоги Воєнній розвідці України від компаній, ГУР передали символічний сертифікат на 100 млн грн.

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ГУР передали партію допомоги, зокрема міномети, боєприпаси та авто
ГУР передали партію допомоги, зокрема міномети, боєприпаси та авто
ГУР передали партію допомоги, зокрема міномети, боєприпаси та авто
ГУР передали партію допомоги, зокрема міномети, боєприпаси та авто
ГУР передали партію допомоги, зокрема міномети, боєприпаси та авто
ГУР передали партію допомоги, зокрема міномети, боєприпаси та авто

Автор: 

допомога (8343) ГУР (500)


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Топ коментарі
+7
Момент, я щось упустив? ГУР теж себе не може забезпечити? Теж ходить з простягнутою рукою?
Це точно той ГУР, начальник якого вже в Ялті пив каву?
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13.08.2024 15:20
+7

Якщо приватні благодійники можуть закуповувати зброю і ********** - чому б якимсь анонімним "благодійникам" не закупити дальнобійних ракет , аби Україна ні в кого не питала дозволу на їх використання по кацапам ?!
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13.08.2024 15:27
+5
Мабуть бюджет відомства йде на Марахвон.
Відосикі пиляти.
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13.08.2024 15:22
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Момент, я щось упустив? ГУР теж себе не може забезпечити? Теж ходить з простягнутою рукою?
Це точно той ГУР, начальник якого вже в Ялті пив каву?
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13.08.2024 15:20 Відповісти
Мабуть бюджет відомства йде на Марахвон.
Відосикі пиляти.
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13.08.2024 15:22 Відповісти
Начальнік ГУРу, він же Ванга, він же провидець, попросив свого начальніка Єрьмака помочь з дєньжатамі.
Єрьмак надавив на бізнес. Тіпа " я ужо вам покажу, сукіни дєті".
Бізнес скинув з барського плєча.
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13.08.2024 15:24 Відповісти
Ванга-Буданга
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13.08.2024 15:26 Відповісти
Буданга-жированга
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13.08.2024 15:40 Відповісти
хто вже нарешті задонатить ЗСУ ядерний фугас ?
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13.08.2024 15:24 Відповісти

Якщо приватні благодійники можуть закуповувати зброю і ********** - чому б якимсь анонімним "благодійникам" не закупити дальнобійних ракет , аби Україна ні в кого не питала дозволу на їх використання по кацапам ?!
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13.08.2024 15:27 Відповісти
вже давно не питає. А далекобійні ракети не продаються приватним особам.
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13.08.2024 15:44 Відповісти
Де це написано ? Це по перше
По друге - нащо приватна особа ? Якщо треба в наших "керманичів" величезний талант по створенню підставних осіб , чи фірм-прокладок ...
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13.08.2024 17:08 Відповісти
Брокард... гуглю - шо то за фірма. то спочатку гугл видає про оцю допомогу, а вже потім рекламу фірми. Фірма продає косметику.
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13.08.2024 15:47 Відповісти
Вся "допомога" ГУР це відмивання грошей та приховування відкатів!
Притула та "супутник" не дадуть збрехати.
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13.08.2024 15:50 Відповісти
ГУР взяло п1д кришу рос1йський Брокард
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13.08.2024 15:52 Відповісти
Приватні особи купляють снаряди🤣. За бронебійний бойовий патрон 1 посадять, а тут можна.
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13.08.2024 16:10 Відповісти
 
 