1 людина загинула внаслідок обстрілу Червоногригорівської громади на Нікопольщині (оновлено)
13 серпня війська РФ били по Нікопольському району Дніпропетровської області з РСЗВ "Град", важкої артилерії, застосовували дрони-камікадзе.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.
Внаслідок ударів зазнав поранень 33-річний чоловік.
Також пошкоджені транспортне і приватне підприємства. На останньому через атаку виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали. Зайнялася й приватна оселя.
Дісталося сьогодні й одній з громад Криворіжжя. Агресор випустив по ній десяток артснарядів. Спалахнула суха трава. Загоряння вже ліквідували.
Надвечір оборонці неба збили над областю російський БпЛА.
Оновлена інформація
Згодом Сергій Лисак написав, що у лікарні помер постраждалий внаслідок вечірнього артобстрілу Нікопольщини.
"У нього було осколкове поранення грудної клітини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Співчуття рідним", - зазначив начальник ОВА.
Крім того, в Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, понівечені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередач.
Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська в ніч проти 13 серпня атакували енергооб'єкти на Чернігівщині безпілотниками.
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