Доба на Донеччині: 4 особи загинули, 4 поранено. Окупанти 6 разів били по області

Протягом доби російські окупанти 6 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого 4 особи загинули, 4 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

Зруйновано будинок у Богоявленці Вугледарської громади, пошкоджено 6 будинків і 2 соціальних заклади.

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Покровський район

2 особи загинула, 1 поранено в Українську Селидівської громади. Також росіяни обстріляли Курахове, околиці Очеретинської, Мар'їнської і Гродівської громад.

Краматорський район

У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 4 пошкоджено. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано будинок, пошкоджено 5 будинків, промислову будівлю, автівку і 2 лінії електропередач; також у громаді пошкоджено 4 будинки у Миколаївці.

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Бахмутський район

У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1839 людей, зокрема 126 дітей.

За даними ОВА, 12 серпня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 в Українську, 1 у Торецьку і Костянтинівці.



Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

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