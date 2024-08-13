Вночі РФ атакувала безпілотниками енергооб’єкти на Чернігівщині, - "Укренерго"

Російські окупаційні війська в ніч проти 13 серпня атакували енергооб'єкти на Чернігівщині безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти у північному регіоні. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок, усіх споживачів заживлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялось, що вночі 13 серпня російські безпілотники атакували інфраструктуру Бахмача Чернігівської області.

За даними ДСНС, росіяни атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа.

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