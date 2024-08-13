Вночі РФ атакувала безпілотниками енергооб’єкти на Чернігівщині, - "Укренерго"
Російські окупаційні війська в ніч проти 13 серпня атакували енергооб'єкти на Чернігівщині безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти у північному регіоні. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.
Станом на ранок, усіх споживачів заживлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Раніше повідомлялось, що вночі 13 серпня російські безпілотники атакували інфраструктуру Бахмача Чернігівської області.
За даними ДСНС, росіяни атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа.
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Дужан Міхал
показати весь коментар13.08.2024 11:48 Відповісти Мені подобається 1
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