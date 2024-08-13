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Новини Війна
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Вночі РФ атакувала безпілотниками енергооб’єкти на Чернігівщині, - "Укренерго"

РФ атакувала енергооб'єкти на Чернігівщині

Російські окупаційні війська в ніч проти 13 серпня атакували енергооб'єкти на Чернігівщині безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти у північному регіоні. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок, усіх споживачів заживлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялось, що вночі 13 серпня російські безпілотники атакували інфраструктуру Бахмача Чернігівської області.

За даними ДСНС, росіяни атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа.

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обстріл (28284) Чернігівщина (1584) Укренерго (2685)


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Я так розумію, що наші війська, знаходячись безпосередньо на Курщині, не можуть підривати енергообладнання, підприємства чи мости. Бо це буде не по ,,спортивному,,. Мовляв, кацапам же потрібно здалеку по нашим подібним цілям лупити. А нам безпосередньо на місті набагато зручніше. Що там ручне закацапське ООН по цьому прикладу каже? Ще раз згадую, як на самому початку війни під час визволення перших окупованих територій якісь Гретоподібні міжнародні гуманітарні організації заявляли, що українські військові навчені, а кацапські салдатікі в трусіках ні. Тому потрібно давати їм шанс. Не знаю що конкретно ці міжнародні потвори говорили, але виглядало це як ми мали давати шанс кацапам стріляти першими та стояти нерухомо. Щоб салдатікі вчилися нас вбивати.
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13.08.2024 11:48 Відповісти
 
 