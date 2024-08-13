Наслідки атаки російських БПЛА на Чернігівщині: Виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Вночі російські загарбники атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Чернігівщини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання пошкоджені будівлі різного призначення, виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучалися 4 одиниці техніки та 25 надзвичайників", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що вночі13 серпня російські безпілотники атакували інфраструктуру Бахмача Чернігівської області.
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Яр Холодний
показати весь коментар13.08.2024 09:37 Відповісти Мені подобається 0
Hanka Panyanka
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Яр Холодний
показати весь коментар13.08.2024 10:06 Відповісти Мені подобається 0
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