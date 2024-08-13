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Наслідки атаки російських БПЛА на Чернігівщині: Виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Чернігівщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання пошкоджені будівлі різного призначення, виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучалися 4 одиниці техніки та 25 надзвичайників", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вночі13 серпня російські безпілотники атакували інфраструктуру Бахмача Чернігівської області.

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Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині
Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині
Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині
Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині
Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині

Автор: 

обстріл (28449) Чернігівщина (1584)


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Скоріш всього - ударили по залізничній станції!
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13.08.2024 09:37 Відповісти
можна вгадати місце за якимось ознаками, якщо хтось добре знає, де там і що..., але краще не треба...
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13.08.2024 09:53 Відповісти
А там більш нічого немає Була колись база зберігання техніки ГСМ і "учебка" "ГСМщиків" Тільки їх давно ліквідували А на фото одному - залізничні контейнери у штабелі!
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13.08.2024 10:06 Відповісти
 
 