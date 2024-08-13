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Доба на Харківщині: зранку окупанти із РСЗВ обстріляли Золочів. По Богодухову вдарили корейською балістичною ракетою, постраждали сім людей, серед них – діти. ФОТОрепортаж

На Харківщині протягом минулої доби внаслідок низки російських обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку у вівторок, 13 серпня, росіяни з РСЗВ обстріляли Золочів. В результаті обстрілу пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі.

Учора, 12 серпня, о 19:26 у місті Богодухів, за межами Гутянського лісництва, внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.

О 18:41 у місті Богодухів на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 23-х приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у 4 дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес.

О 18:41 у селі Москаленки Богодухівської громади внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан.

О 18:30 у селі Заброди Богодухівського району внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка віком 49 років.

О 16:55 у селі Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава.

О 14:16 у селі Піски-Радьківські Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.

Об 11:20 у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок влучання FPV-дрона дістав поранення 72-річний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ударів по Богодухівщині: попередньо, одна з ракет виробництва Північної Кореї, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Золочівська громада
Золочівська громада
Золочівська громада
Золочівська громада

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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О, і жодних червоних ліній та обмежень-дали кацапам і вони луплять куди захочуть.
А нам по краплині дають і туди не стріляй, сюди не стріляй, нікуди не стріляй. Ескалація! І хрінпіду бігає підписує з такими якісь паперові ''безпекові гарантії''. Чого вони варті вже бачимо!
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13.08.2024 09:47 Відповісти
виборці (умний нарід) зробив те, що у нас нікуя нет свого по ракетному і зенітному озброєнню, а самі більшістю виїхали за кордон...і все одну "пісяють" за своїм Зе.
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13.08.2024 09:54 Відповісти
 
 