Доба на Харківщині: зранку окупанти із РСЗВ обстріляли Золочів. По Богодухову вдарили корейською балістичною ракетою, постраждали сім людей, серед них – діти. ФОТОрепортаж
На Харківщині протягом минулої доби внаслідок низки російських обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі четверо дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зранку у вівторок, 13 серпня, росіяни з РСЗВ обстріляли Золочів. В результаті обстрілу пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі.
Учора, 12 серпня, о 19:26 у місті Богодухів, за межами Гутянського лісництва, внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.
О 18:41 у місті Богодухів на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 23-х приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у 4 дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес.
О 18:41 у селі Москаленки Богодухівської громади внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан.
О 18:30 у селі Заброди Богодухівського району внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка віком 49 років.
О 16:55 у селі Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава.
О 14:16 у селі Піски-Радьківські Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.
Об 11:20 у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок влучання FPV-дрона дістав поранення 72-річний чоловік.
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А нам по краплині дають і туди не стріляй, сюди не стріляй, нікуди не стріляй. Ескалація! І хрінпіду бігає підписує з такими якісь паперові ''безпекові гарантії''. Чого вони варті вже бачимо!