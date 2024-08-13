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Під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки, 27-річний капітан Олександр Мигуля. ФОТО

12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки, 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області.

Сумну звістку у соцмережі Facebook повідомила Менська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля", - йдеться у повідомленні міської ради.

Жодних подробиць загибелі пілота не повідомлється.

Під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки, 27-річний капітан Олександр Мигуля

Що відомо про загиблого Героя? 

Олександр Мигуля був випускником Харківського університету Повітряних сил.

У 2019 році в інтерв'ю для "5 Каналу" Мигуля розповідав, що полюбив небо через дідуся, який дуже захоплювався авіацією, але йому так і не судилося стати льотчиком.

"Дідусь рідний дуже захоплювався авіацією, але йому так і не довелося стати льотчиком, тому я ось вирішив втілити його мрію в життя", – ділився тоді Олександр Мигуля.

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Автор: 

Чернігівщина (1584) втрати (4396) пілот (82)


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Топ коментарі
+70
Вічна слава Герою !
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13.08.2024 22:38
+39
Він був пілотом МІГ-29. На його відео з кабіни літака у бойових вильотах ззаду видно два вертикальних кіля МІГа. У F-16 він один. Щодо пілота-нагороджений бойовими нагородами, у тому числі орденами "За Мужність" II та III ступенів. Як жаль, що такі українці гинуть..
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13.08.2024 23:05
+24
Вічна слава і пам'ять Герою України ! Щирі співчуття рідним.
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13.08.2024 23:01
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Вічна слава Герою !
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13.08.2024 22:38 Відповісти
Невже ф16 збили(Вічна пам'ять Герою.
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13.08.2024 22:41 Відповісти
Герою-вічна слава та співчуття його рідним..
А з чого ти взяв що F-16 ?
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13.08.2024 22:48 Відповісти
Це лиш припущення.
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13.08.2024 22:51 Відповісти
Він був пілотом МІГ-29. На його відео з кабіни літака у бойових вильотах ззаду видно два вертикальних кіля МІГа. У F-16 він один. Щодо пілота-нагороджений бойовими нагородами, у тому числі орденами "За Мужність" II та III ступенів. Як жаль, що такі українці гинуть..
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13.08.2024 23:05 Відповісти
https://x.com/UKRINFORM/status/1823439993848689001?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet Посилання у твіттері про пілота. І https://x.com/grntmedia/status/1823446924571087302/video/2 ось тут ще.
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13.08.2024 23:43 Відповісти
немає ні одного відео де він у шоломі від фки.
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14.08.2024 12:01 Відповісти
Долбодятел
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13.08.2024 23:18 Відповісти
Не фантазуй!
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13.08.2024 22:51 Відповісти
Жити і жити б йому ще...
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13.08.2024 22:47 Відповісти
Вічна слава і пам'ять Герою України ! Щирі співчуття рідним.
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13.08.2024 23:01 Відповісти
Скидати керовані авіаційні бомби це завжди ризик.
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13.08.2024 23:04 Відповісти
Куди він їх скидав?
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14.08.2024 07:32 Відповісти
тобі на голову.
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14.08.2024 17:00 Відповісти
Vi4nogo neba...Svitla Pam'yat...🙏🇺🇦💛💙
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13.08.2024 23:14 Відповісти
Збили літак?
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13.08.2024 23:35 Відповісти
ну а як ще може загинути пілот під час виконання бойового завдання?!!!
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14.08.2024 00:29 Відповісти
Царство Небесне.
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13.08.2024 23:38 Відповісти
Герою Слава !!!🙏😣
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13.08.2024 23:56 Відповісти
На жаль втрачаємо кращих . Вічна память.
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13.08.2024 23:59 Відповісти
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14.08.2024 00:14 Відповісти
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
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14.08.2024 01:06 Відповісти
Сумно(
Такі люди гинуть через кровожерливість ботексного виродка який по всьому світу руками свого війська темряви пролив море крові.
Не вірю, що в світу не має достатньо важелів аби помножити владу пуйла і його оточення на нуль раз і назавжди.
Всі хто сприяє мовчанням підтримкою, або підлістю дії пуйла так само в крові і за все прийдеться відповісти!

Нашому льотчику, Герою і Людині Царство небесне🙏
Рідним моє співчуття.
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14.08.2024 08:55 Відповісти
 
 