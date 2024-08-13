Під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки, 27-річний капітан Олександр Мигуля. ФОТО

12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки, 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області.

Сумну звістку у соцмережі Facebook повідомила Менська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля", - йдеться у повідомленні міської ради.

Жодних подробиць загибелі пілота не повідомлється.

Що відомо про загиблого Героя?

Олександр Мигуля був випускником Харківського університету Повітряних сил.

У 2019 році в інтерв'ю для "5 Каналу" Мигуля розповідав, що полюбив небо через дідуся, який дуже захоплювався авіацією, але йому так і не судилося стати льотчиком.

"Дідусь рідний дуже захоплювався авіацією, але йому так і не довелося стати льотчиком, тому я ось вирішив втілити його мрію в життя", – ділився тоді Олександр Мигуля.

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