Під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки, 27-річний капітан Олександр Мигуля. ФОТО
12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки, 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області.
Сумну звістку у соцмережі Facebook повідомила Менська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля", - йдеться у повідомленні міської ради.
Жодних подробиць загибелі пілота не повідомлється.
Що відомо про загиблого Героя?
Олександр Мигуля був випускником Харківського університету Повітряних сил.
У 2019 році в інтерв'ю для "5 Каналу" Мигуля розповідав, що полюбив небо через дідуся, який дуже захоплювався авіацією, але йому так і не судилося стати льотчиком.
"Дідусь рідний дуже захоплювався авіацією, але йому так і не довелося стати льотчиком, тому я ось вирішив втілити його мрію в життя", – ділився тоді Олександр Мигуля.
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А з чого ти взяв що F-16 ?
Такі люди гинуть через кровожерливість ботексного виродка який по всьому світу руками свого війська темряви пролив море крові.
Не вірю, що в світу не має достатньо важелів аби помножити владу пуйла і його оточення на нуль раз і назавжди.
Всі хто сприяє мовчанням підтримкою, або підлістю дії пуйла так само в крові і за все прийдеться відповісти!
Нашому льотчику, Герою і Людині Царство небесне🙏
Рідним моє співчуття.