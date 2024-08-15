Росіяни атакували житлові будинки та інфраструктуру на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

Сьогодні, 15 серпня, російська армія здійснила атаку на мирне населення в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та об’єкт цивільної інфраструктури.

Повідомляється, що люди не постраждали. Поліція документує наслідки ворожої атаки.

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