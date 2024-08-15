Россияне атаковали жилые дома и инфраструктуру на приграничье Черниговщины. ФОТО
Сегодня, 15 августа, российская армия совершила атаку на мирное население в Новгород-Северском районе Черниговской области.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате взрывов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объект гражданской инфраструктуры.
Сообщается, что люди не пострадали. Полиция документирует последствия вражеской атаки.
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