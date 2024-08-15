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Россияне атаковали жилые дома и инфраструктуру на приграничье Черниговщины. ФОТО

Сегодня, 15 августа, российская армия совершила атаку на мирное население в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате взрывов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объект гражданской инфраструктуры.

Сообщается, что люди не пострадали. Полиция документирует последствия вражеской атаки.

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Обстріли прикордоння Чернігівщини 15 серпня
Обстріли прикордоння Чернігівщини 15 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Черниговщина (1485)


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