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Допомагав чоловікам уникати мобілізації на Хмельниччині: Викрито адміністратора Viber та телеграм-каналів. ФОТО

Служба безпеки заблокувала Viber та телеграм-канали, які допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації у Хмельницькій області.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ресурси "інформували" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

"Зокрема, учасники каналу "зливали" актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток та закликали людей ухилятися від мобілізації. Інформація про місцеперебування працівників ТЦК публікувались в онлайн режимі", - йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині викрили адміністратора viber- і телеграм-каналів

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Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили особу адміністратора ресурсів.

Наразі вирішується питання повідомлення йому підозри в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період.

Що загрожує?

За такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), нагадали в СБУ.

Санкція статті передбачає до 15 років у вязниці. 

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Автор: 

СБУ (12818) Хмельниччина (914) мобілізація (3054) ухилянти (900)


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Нжерся,буде на зоні стін газету випускати.
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19.08.2024 14:01 Відповісти
Міністра МВС також затримаєте? Адже той фактично допоміг усьому силовому блоку уникнути мобілізації... Те саме з міністром юстиції та мінцирку.
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19.08.2024 14:47 Відповісти
Цікаво виходить. Коли місцевий ТЦК проводить мобілізаційні дії то про це знає усе місто, усі бізнесмени, доходить до того що чоловіки в цей день просто не виходять на роботу. А коли в славне місто Хмельницький приїжджають працівники ТЦК з суміжних областей ,то ніхто нічого не знає і їм вдається мобілізувати стільки народу хоч греблю гати. Такі от справи.
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19.08.2024 15:17 Відповісти
Ну так тцкуни ж теж информують, ніхто нікого не пакує, яка відповідальність для них?
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19.08.2024 17:30 Відповісти
 
 