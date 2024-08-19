Допомагав чоловікам уникати мобілізації на Хмельниччині: Викрито адміністратора Viber та телеграм-каналів. ФОТО
Служба безпеки заблокувала Viber та телеграм-канали, які допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації у Хмельницькій області.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ресурси "інформували" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.
"Зокрема, учасники каналу "зливали" актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток та закликали людей ухилятися від мобілізації. Інформація про місцеперебування працівників ТЦК публікувались в онлайн режимі", - йдеться у повідомленні.
Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили особу адміністратора ресурсів.
Наразі вирішується питання повідомлення йому підозри в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період.
Що загрожує?
За такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), нагадали в СБУ.
Санкція статті передбачає до 15 років у вязниці.
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