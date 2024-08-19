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Помогал мужчинам избегать мобилизации на Хмельнитчине: Разоблачен администратор Viber и телеграм-каналов. ФОТО

Служба безопасности заблокировала Viber и телеграм-каналы, которые помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ресурсы "информировали" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в регионе.

"В частности, участники канала "сливали" актуальные локации вручения военнообязанным повесток и призывали людей уклоняться от мобилизации. Информация о местонахождении работников ТЦК публиковалась в онлайн режиме", - говорится в сообщении.

На Хмельниччині викрили адміністратора viber- і телеграм-каналів

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Во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили личность администратора ресурсов.

Сейчас решается вопрос сообщения ему подозрения в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Что грозит?

За такие действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), напомнили в СБУ.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет в тюрьме.

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Автор: 

СБУ (19898) Хмельнитчина (896) мобилизация (2762) уклонисты (831)


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Нжерся,буде на зоні стін газету випускати.
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19.08.2024 14:01 Ответить
Міністра МВС також затримаєте? Адже той фактично допоміг усьому силовому блоку уникнути мобілізації... Те саме з міністром юстиції та мінцирку.
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19.08.2024 14:47 Ответить
Цікаво виходить. Коли місцевий ТЦК проводить мобілізаційні дії то про це знає усе місто, усі бізнесмени, доходить до того що чоловіки в цей день просто не виходять на роботу. А коли в славне місто Хмельницький приїжджають працівники ТЦК з суміжних областей ,то ніхто нічого не знає і їм вдається мобілізувати стільки народу хоч греблю гати. Такі от справи.
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19.08.2024 15:17 Ответить
Ну так тцкуни ж теж информують, ніхто нікого не пакує, яка відповідальність для них?
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19.08.2024 17:30 Ответить
 
 