Помогал мужчинам избегать мобилизации на Хмельнитчине: Разоблачен администратор Viber и телеграм-каналов. ФОТО
Служба безопасности заблокировала Viber и телеграм-каналы, которые помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации в Хмельницкой области.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ресурсы "информировали" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в регионе.
"В частности, участники канала "сливали" актуальные локации вручения военнообязанным повесток и призывали людей уклоняться от мобилизации. Информация о местонахождении работников ТЦК публиковалась в онлайн режиме", - говорится в сообщении.
Во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили личность администратора ресурсов.
Сейчас решается вопрос сообщения ему подозрения в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.
Что грозит?
За такие действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), напомнили в СБУ.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет в тюрьме.
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