Київська мережа аптек "Ел’Фарм" продає заборонені російські ліки, - ЗМІ. ФОТО

Столична мережа аптек "Ел’Фарм" попри заборону торгує російськими та західними препаратами, виробленими спеціально для ринку РФ.

Про це ідеться в розслідуванні журналістів "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Мережа "Ел’Фарм" має державну ліцензію та діє у Києві щонайменше шість років. Нелегальними ліками торгує, особливо не ховаючись, про що "Схеми" знайшли публічні згадки в інтернеті. Попри це, "Ел’Фарм" успішно проходила щорічні перевірки Державної служби лікарських засобів.

"Схеми" провели експеримент та придбали в "Ел’Фарм" нелегальні препарати. Так, журналісти виявили, що "Ел’Фарм" всупереч забороні продають російський препарат "Кортексін", який у Підмосковʼї виробляє компанія "Герофарм", та ліки, які західні компанії випускають спеціально для російського ринку: "Атаракс" бельгійської компанії UCB Pharma та "Вобензим" німецької Mucos Pharma.

Продавати російські ліки в Україні заборонено з червня 2022 року – за це аптеку можуть позбавити ліцензії, а власників щонайменше оштрафувати на 1700 гривень. А у разі доведення співпраці з російськими компаніями – навіть увʼязнити на термін до 12 років за пособництво агресору. Також під забороною продаж західних препаратів, вироблених для ринків інших країн, зокрема й Росії – за це аптеці теж загрожує позбавлення ліцензії, а її власникам – штраф.

"Схеми" виявили, що західні ліки для російського ринку "Ел’Фарм" продає онлайн через сайт Tabletki.ua. Це – прайс-агрегатор, що пропонує інформацію про наявність та ціни на ліки в різних аптеках та дозволяє забронювати їх онлайн. Російські ліки у "ЕлʼФарм" продають більш обережно – за попереднім замовленням телефоном, а тоді відправляють клієнту Новою Поштою.

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Власники мережі "ЕлʼФарм" – брати Ешгін і Елвін Багірови, громадяни Азербайджану, які проживають у Києві.

"Схем" звернулися до Держлікслужби з питанням, чому за нагляду контролюючого органу столична мережа "ЕлʼФарм" неприховано торгує нелегальними ліками. У відомстві повідомили, що отримали від громадян десять скарг на діяльність аптеки та провели вісім перевірок. Під час них тричі виявляли порушення, про які повідомляли правоохоронців, та за які власників – штрафували.

Втім, все це так і не призвело до закриття аптек Багірових та анулювання їх ліцензій. Вони й досі працюють та торгують нелегальними препаратами, зазначають журналісти.

"Схеми" звернулися до правоохоронців, щоб з’ясувати, чи відомо їм про продаж нелегальних ліків в аптечній мережі "ЕлʼФарм". Згодом до Багірових прийшли з обшуками, під час яких вилучили понад 50 препаратів, виготовлених, зокрема, в Росії. У поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили, що припинили "збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом". Та навіть після обшуків та кримінальної справи, брати Багірови продовжили продавати нелегальні ліки, виявили "Схеми". Ані Елвіну, ані Ешгіну Багірову правоохоронці не оголосили підозру.

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Журналісти продовжили експеримент та знову замовили в "Ел’Фарм" заборонений російський препарат, "Кортексін". Упаковку цього препарату "Схемами" поштою направив Елвін Багіров.