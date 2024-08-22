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Київська мережа аптек "Ел’Фарм" продає заборонені російські ліки, - ЗМІ. ФОТО

аптека,схеми,елфарм

Столична мережа аптек "Ел’Фарм" попри заборону торгує російськими та західними препаратами, виробленими спеціально для ринку РФ.

Про це ідеться в розслідуванні журналістів "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Мережа "Ел’Фарм" має державну ліцензію та діє у Києві щонайменше шість років. Нелегальними ліками торгує, особливо не ховаючись, про що "Схеми" знайшли публічні згадки в інтернеті. Попри це, "Ел’Фарм" успішно проходила щорічні перевірки Державної служби лікарських засобів.

"Схеми" провели експеримент та придбали в "Ел’Фарм" нелегальні препарати. Так, журналісти виявили, що "Ел’Фарм" всупереч забороні продають російський препарат "Кортексін", який у Підмосковʼї виробляє компанія "Герофарм", та ліки, які західні компанії випускають спеціально для російського ринку: "Атаракс" бельгійської компанії UCB Pharma та "Вобензим" німецької Mucos Pharma.

аптека,схеми,елфарм

Продавати російські ліки в Україні заборонено з червня 2022 року – за це аптеку можуть позбавити ліцензії, а власників щонайменше оштрафувати на 1700 гривень. А у разі доведення співпраці з російськими компаніями – навіть увʼязнити на термін до 12 років за пособництво агресору. Також під забороною продаж західних препаратів, вироблених для ринків інших країн, зокрема й Росії – за це аптеці теж загрожує позбавлення ліцензії, а її власникам – штраф.

аптека,схеми,елфарм

"Схеми" виявили, що західні ліки для російського ринку "Ел’Фарм" продає онлайн через сайт Tabletki.ua. Це – прайс-агрегатор, що пропонує інформацію про наявність та ціни на ліки в різних аптеках та дозволяє забронювати їх онлайн. Російські ліки у "ЕлʼФарм" продають більш обережно – за попереднім замовленням телефоном, а тоді відправляють клієнту Новою Поштою.

аптека,схеми,елфарм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрито канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів виробництва РФ та Білорусі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Власники мережі "ЕлʼФарм" – брати Ешгін і Елвін Багірови, громадяни Азербайджану, які проживають у Києві.

аптека,схеми,елфарм

"Схем" звернулися до Держлікслужби з питанням, чому за нагляду контролюючого органу столична мережа "ЕлʼФарм" неприховано торгує нелегальними ліками. У відомстві повідомили, що отримали від громадян десять скарг на діяльність аптеки та провели вісім перевірок. Під час них тричі виявляли порушення, про які повідомляли правоохоронців, та за які власників – штрафували.

Втім, все це так і не призвело до закриття аптек Багірових та анулювання їх ліцензій. Вони й досі працюють та торгують нелегальними препаратами, зазначають журналісти.

"Схеми" звернулися до правоохоронців, щоб з’ясувати, чи відомо їм про продаж нелегальних ліків в аптечній мережі "ЕлʼФарм". Згодом до Багірових прийшли з обшуками, під час яких вилучили понад 50 препаратів, виготовлених, зокрема, в Росії. У поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили, що припинили "збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом". Та навіть після обшуків та кримінальної справи, брати Багірови продовжили продавати нелегальні ліки, виявили "Схеми". Ані Елвіну, ані Ешгіну Багірову правоохоронці не оголосили підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці витратили в аптеках 80 мільярдів з початку року: ліків купують менше, але вони дорожчі

Журналісти продовжили експеримент та знову замовили в "Ел’Фарм" заборонений російський препарат, "Кортексін". Упаковку цього препарату "Схемами" поштою направив Елвін Багіров.

Автор: 

ліки (1318) санкції (11821) аптека (187)


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Топ коментарі
+16
Стісняюсь спитать: а як заборонені препарати потрапляють в Україну? Не інакше, як дипломатичною поштою.
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22.08.2024 21:59
+11
Погранці)))

Доречі, це вказує на наші фармакологічніконцерни, які не задовільняють попит..могли б вже аналоги створити.

Наприклад. Є такий гель - доречі зараз б був у пригоді пораненим - Ліотон. Але вміст основного засобу, в одиницях, випускають наші 500, 1000, 3000, 5000. А мокши випускали 50 000 одиниць. Гель - бомба. Для травматичних набряків, синців. Заборонили. А наші - то до ср@ки карі очі. І ніхто не хоче випускати те, що реально потрібне. До повномасштабного ще гель один був - назву забула, то він для опікових ран дуже добре..типу шкіру утворював та біль знимав..теж тепер немає..
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22.08.2024 22:15
+10
Какие погранцы. Великий главнокомандующий и четирежды ухылянт боневтик сказал что у нас нет коррупции. Или вы не доверяете верховному вождю Зе?!🤣
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22.08.2024 22:23
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Стісняюсь спитать: а як заборонені препарати потрапляють в Україну? Не інакше, як дипломатичною поштою.
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22.08.2024 21:59 Відповісти
Погранці)))

Доречі, це вказує на наші фармакологічніконцерни, які не задовільняють попит..могли б вже аналоги створити.

Наприклад. Є такий гель - доречі зараз б був у пригоді пораненим - Ліотон. Але вміст основного засобу, в одиницях, випускають наші 500, 1000, 3000, 5000. А мокши випускали 50 000 одиниць. Гель - бомба. Для травматичних набряків, синців. Заборонили. А наші - то до ср@ки карі очі. І ніхто не хоче випускати те, що реально потрібне. До повномасштабного ще гель один був - назву забула, то він для опікових ран дуже добре..типу шкіру утворював та біль знимав..теж тепер немає..
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22.08.2024 22:15 Відповісти
Какие погранцы. Великий главнокомандующий и четирежды ухылянт боневтик сказал что у нас нет коррупции. Или вы не доверяете верховному вождю Зе?!🤣
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22.08.2024 22:23 Відповісти
не надо паники! може там заурядный фальсификат и никакие окна на границах не нужны.
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22.08.2024 22:34 Відповісти
Патріотично. Гнати фальсифікат під росмаркою. Щоб не дискредитувати українських та інших виробників.
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22.08.2024 23:18 Відповісти
Речь идет о здоровье украинцев и рубить с плеча по меньшей мере преступно по отношению к собственным гражданам.
Можно понять подобные запреты, если существуют украинские аналоги или зарубежные.
Но если их нет или приобретение стоит баснословных денег, то как быть?
Получается, что будем рубить сук, на котором сидим?
Или назло соседу отмораживать себе уши?
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22.08.2024 22:06 Відповісти
всьо нормально! азера у ликы цианид подбодяживают. так шо любители русского мира лечатся радикальным образом.
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22.08.2024 22:28 Відповісти
Ого, удивительно как же так то. Небось опять через Одессу попадают. Никогда такого не было и вот опять
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22.08.2024 22:11 Відповісти
Один вуйко колись сказав , що гроші не пахнуть .
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22.08.2024 22:11 Відповісти
Частково неправда, Вобензим навіть на американському айхерб продається наразі. Це не виключно для росії ліки, це німецькі. Я собі брав, колись. Добра штука для розрідження тромбів, і від болю у суглобах.
Атаракс бельгійський теж, наразі в "Таблетках" в 1507 аптеках продається по Україні, без питань.
Там просто якісь тонкощі з реєстрацією, мабуть.
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22.08.2024 22:14 Відповісти
Аха, має назву - мало занесли)
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22.08.2024 22:16 Відповісти
ніт. це ***** невдачно до алієва з*їздив )))).
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22.08.2024 22:21 Відповісти
Реєстрація мабуть закінчилась. Офіційні препарати, в Україні завжди були в продажі.
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22.08.2024 22:25 Відповісти
А може нехай і далі продають? Відбірний контингент який це купує може здохне від улюблених пігулок, бо то для узкоязичної раси.
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22.08.2024 22:14 Відповісти
совсем крыша от "патрийотства" поехала? никто не покупает лекарств по патриотическим соображениям. лекарства, о которых идет речь, покупают украинские граждане, зачастую не очень обеспеченные. лекарства, которые на Западе выпускают для стран бывшего СССР, обычно дешевле западных аналогов. а есть еще группа лекарств, которые на западе вообще не выпускают для своих граждан, только для бывших советских и не все из них плохие, подозреваю, что некоторые просто не выгодно выпускать из за их дешевизны. к таким относится, кстати, всем известный Валокордин. во многих западных странах он вообще запрещен, у них там свои соображения. но он реально работает.
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22.08.2024 23:20 Відповісти
Доки всілякі "багфрови" матимуть можливість відкупитися від правоохоронних органів порядку не буде.
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22.08.2024 22:21 Відповісти
"Київська мережа аптек "Ел'Фарм" продає заборонені російські ліки"

Заголовок не соответствует, продают лекарства которые были произведены не в росии а для росии, и они ни как не российские
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22.08.2024 22:21 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD

КацапоВікі про "Кортексин" з фото в статті. Це дуже "смішно", бл#ять. Тупо кацапський фуфломіцин.
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22.08.2024 22:27 Відповісти
Та ну на Ху. С курска поперло. Знай наших. Пошла вода в хату.
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22.08.2024 23:12 Відповісти
Ашотакоє... Ми развє нє пєрєдавалі "на карман сматрящєму"? Как ето нєльзя???
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22.08.2024 23:30 Відповісти
Не купляйте в цих продажних азерів ні бензину на заправках "СОКАР"та обходьте їх аптеки ,та буде Вам радість на душі і смерть ворогам.
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23.08.2024 00:13 Відповісти
Звісно правооxоронці вкурсі! Ці звірятка їм регулярно заносять!
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23.08.2024 00:53 Відповісти
 
 