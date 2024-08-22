Киевская сеть аптек "Эл’Фарм" продает запрещенные российские лекарства, - СМИ. ФОТО
Столичная сеть аптек "Эл'Фарм", несмотря на запрет торгует российскими и западными препаратами, произведенными специально для рынка РФ.
Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сеть "Эл'Фарм" имеет государственную лицензию и действует в Киеве не менее шести лет. Нелегальными лекарствами торгует, особо не скрываясь, о чем "Схемы" нашли публичные упоминания в интернете. Несмотря на это, "Эл'Фарм" успешно проходила ежегодные проверки Государственной службы лекарственных средств.
"Схемы" провели эксперимент и приобрели у "Эл'Фарм" нелегальные препараты. Так, журналисты обнаружили, что "Эл'Фарм" вопреки запрету продают российский препарат "Кортексин", который в Подмосковье производит компания "Герофарм", и лекарства, которые западные компании выпускают специально для российского рынка: "Атаракс" бельгийской компании UCB Pharma и "Вобэнзим" немецкой Mucos Pharma.
Продавать российские лекарства в Украине запрещено с июня 2022 года - за это аптеку могут лишить лицензии, а владельцев как минимум оштрафовать на 1700 гривен. А в случае доказательства сотрудничества с российскими компаниями - даже посадить на срок до 12 лет за пособничество агрессору. Также под запретом продажа западных препаратов, произведенных для рынков других стран, в том числе и России - за это аптеке тоже грозит лишение лицензии, а ее владельцам - штраф.
"Схемы" обнаружили, что западные лекарства для российского рынка "Эл'Фарм" продает онлайн через сайт Tabletki.ua. Это - прайс-агрегатор, который предлагает информацию о наличии и ценах на лекарства в разных аптеках и позволяет забронировать их онлайн. Российские лекарства в "Эл'Фарм" продают более осторожно - по предварительному заказу по телефону, а потом отправляют клиенту Новой Почтой.
Владельцы сети "Эл’Фарм" - братья Эшгин и Элвин Багировы, граждане Азербайджана, проживающие в Киеве.
"Схемы" обратились в Гослекслужбу с вопросом, почему при надзоре контролирующего органа столичная сеть "Эл’Фарм" неприкрыто торгует нелегальными лекарствами. В ведомстве сообщили, что получили от граждан десять жалоб на деятельность аптеки и провели восемь проверок. Во время их трижды выявляли нарушения, о которых сообщали правоохранителям, и за которые владельцев - штрафовали.
Впрочем, все это так и не привело к закрытию аптек Багировых и аннулированию их лицензий. Они до сих пор работают и торгуют нелегальными препаратами, отмечают журналисты.
"Схемы" обратились к правоохранителям, чтобы выяснить, известно ли им о продаже нелегальных лекарств в аптечной сети "Эл’Фарм". Впоследствии к Багировым пришли с обысками, во время которых изъяли более 50 препаратов, изготовленных, в частности, в России. В полиции открыли уголовное производство и сообщили, что прекратили "сбыт лекарственных средств российского производства, которые попали на территорию Украины противоправным путем". Но даже после обысков и уголовного дела, братья Багировы продолжили продавать нелегальные лекарства, обнаружили "Схемы". Ни Элвину, ни Эшгину Багирову правоохранители не объявили подозрение.
Журналисты продолжили эксперимент и снова заказали в "Эл'Фарм" запрещенный российский препарат, "Кортексин". Упаковку этого препарата "Схемам" по почте направил Элвин Багиров.
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Доречі, це вказує на наші фармакологічніконцерни, які не задовільняють попит..могли б вже аналоги створити.
Наприклад. Є такий гель - доречі зараз б був у пригоді пораненим - Ліотон. Але вміст основного засобу, в одиницях, випускають наші 500, 1000, 3000, 5000. А мокши випускали 50 000 одиниць. Гель - бомба. Для травматичних набряків, синців. Заборонили. А наші - то до ср@ки карі очі. І ніхто не хоче випускати те, що реально потрібне. До повномасштабного ще гель один був - назву забула, то він для опікових ран дуже добре..типу шкіру утворював та біль знимав..теж тепер немає..
Можно понять подобные запреты, если существуют украинские аналоги или зарубежные.
Но если их нет или приобретение стоит баснословных денег, то как быть?
Получается, что будем рубить сук, на котором сидим?
Или назло соседу отмораживать себе уши?
Атаракс бельгійський теж, наразі в "Таблетках" в 1507 аптеках продається по Україні, без питань.
Там просто якісь тонкощі з реєстрацією, мабуть.
Заголовок не соответствует, продают лекарства которые были произведены не в росии а для росии, и они ни как не российские
КацапоВікі про "Кортексин" з фото в статті. Це дуже "смішно", бл#ять. Тупо кацапський фуфломіцин.