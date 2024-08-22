Киевская сеть аптек "Эл’Фарм" продает запрещенные российские лекарства, - СМИ. ФОТО

Столичная сеть аптек "Эл'Фарм", несмотря на запрет торгует российскими и западными препаратами, произведенными специально для рынка РФ.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сеть "Эл'Фарм" имеет государственную лицензию и действует в Киеве не менее шести лет. Нелегальными лекарствами торгует, особо не скрываясь, о чем "Схемы" нашли публичные упоминания в интернете. Несмотря на это, "Эл'Фарм" успешно проходила ежегодные проверки Государственной службы лекарственных средств.

"Схемы" провели эксперимент и приобрели у "Эл'Фарм" нелегальные препараты. Так, журналисты обнаружили, что "Эл'Фарм" вопреки запрету продают российский препарат "Кортексин", который в Подмосковье производит компания "Герофарм", и лекарства, которые западные компании выпускают специально для российского рынка: "Атаракс" бельгийской компании UCB Pharma и "Вобэнзим" немецкой Mucos Pharma.

Продавать российские лекарства в Украине запрещено с июня 2022 года - за это аптеку могут лишить лицензии, а владельцев как минимум оштрафовать на 1700 гривен. А в случае доказательства сотрудничества с российскими компаниями - даже посадить на срок до 12 лет за пособничество агрессору. Также под запретом продажа западных препаратов, произведенных для рынков других стран, в том числе и России - за это аптеке тоже грозит лишение лицензии, а ее владельцам - штраф.

"Схемы" обнаружили, что западные лекарства для российского рынка "Эл'Фарм" продает онлайн через сайт Tabletki.ua. Это - прайс-агрегатор, который предлагает информацию о наличии и ценах на лекарства в разных аптеках и позволяет забронировать их онлайн. Российские лекарства в "Эл'Фарм" продают более осторожно - по предварительному заказу по телефону, а потом отправляют клиенту Новой Почтой.

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Владельцы сети "Эл’Фарм" - братья Эшгин и Элвин Багировы, граждане Азербайджана, проживающие в Киеве.

"Схемы" обратились в Гослекслужбу с вопросом, почему при надзоре контролирующего органа столичная сеть "Эл’Фарм" неприкрыто торгует нелегальными лекарствами. В ведомстве сообщили, что получили от граждан десять жалоб на деятельность аптеки и провели восемь проверок. Во время их трижды выявляли нарушения, о которых сообщали правоохранителям, и за которые владельцев - штрафовали.

Впрочем, все это так и не привело к закрытию аптек Багировых и аннулированию их лицензий. Они до сих пор работают и торгуют нелегальными препаратами, отмечают журналисты.

"Схемы" обратились к правоохранителям, чтобы выяснить, известно ли им о продаже нелегальных лекарств в аптечной сети "Эл’Фарм". Впоследствии к Багировым пришли с обысками, во время которых изъяли более 50 препаратов, изготовленных, в частности, в России. В полиции открыли уголовное производство и сообщили, что прекратили "сбыт лекарственных средств российского производства, которые попали на территорию Украины противоправным путем". Но даже после обысков и уголовного дела, братья Багировы продолжили продавать нелегальные лекарства, обнаружили "Схемы". Ни Элвину, ни Эшгину Багирову правоохранители не объявили подозрение.

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Журналисты продолжили эксперимент и снова заказали в "Эл'Фарм" запрещенный российский препарат, "Кортексин". Упаковку этого препарата "Схемам" по почте направил Элвин Багиров.