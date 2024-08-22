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Киевская сеть аптек "Эл’Фарм" продает запрещенные российские лекарства, - СМИ. ФОТО

аптека,схеми,елфарм

Столичная сеть аптек "Эл'Фарм", несмотря на запрет торгует российскими и западными препаратами, произведенными специально для рынка РФ.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сеть "Эл'Фарм" имеет государственную лицензию и действует в Киеве не менее шести лет. Нелегальными лекарствами торгует, особо не скрываясь, о чем "Схемы" нашли публичные упоминания в интернете. Несмотря на это, "Эл'Фарм" успешно проходила ежегодные проверки Государственной службы лекарственных средств.

"Схемы" провели эксперимент и приобрели у "Эл'Фарм" нелегальные препараты. Так, журналисты обнаружили, что "Эл'Фарм" вопреки запрету продают российский препарат "Кортексин", который в Подмосковье производит компания "Герофарм", и лекарства, которые западные компании выпускают специально для российского рынка: "Атаракс" бельгийской компании UCB Pharma и "Вобэнзим" немецкой Mucos Pharma.

аптека,схеми,елфарм

Продавать российские лекарства в Украине запрещено с июня 2022 года - за это аптеку могут лишить лицензии, а владельцев как минимум оштрафовать на 1700 гривен. А в случае доказательства сотрудничества с российскими компаниями - даже посадить на срок до 12 лет за пособничество агрессору. Также под запретом продажа западных препаратов, произведенных для рынков других стран, в том числе и России - за это аптеке тоже грозит лишение лицензии, а ее владельцам - штраф.

аптека,схеми,елфарм

"Схемы" обнаружили, что западные лекарства для российского рынка "Эл'Фарм" продает онлайн через сайт Tabletki.ua. Это - прайс-агрегатор, который предлагает информацию о наличии и ценах на лекарства в разных аптеках и позволяет забронировать их онлайн. Российские лекарства в "Эл'Фарм" продают более осторожно - по предварительному заказу по телефону, а потом отправляют клиенту Новой Почтой.

аптека,схеми,елфарм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрыт канал ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов производства РФ и Беларуси, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Владельцы сети "Эл’Фарм" - братья Эшгин и Элвин Багировы, граждане Азербайджана, проживающие в Киеве.

аптека,схеми,елфарм

"Схемы" обратились в Гослекслужбу с вопросом, почему при надзоре контролирующего органа столичная сеть "Эл’Фарм" неприкрыто торгует нелегальными лекарствами. В ведомстве сообщили, что получили от граждан десять жалоб на деятельность аптеки и провели восемь проверок. Во время их трижды выявляли нарушения, о которых сообщали правоохранителям, и за которые владельцев - штрафовали.

Впрочем, все это так и не привело к закрытию аптек Багировых и аннулированию их лицензий. Они до сих пор работают и торгуют нелегальными препаратами, отмечают журналисты.

"Схемы" обратились к правоохранителям, чтобы выяснить, известно ли им о продаже нелегальных лекарств в аптечной сети "Эл’Фарм". Впоследствии к Багировым пришли с обысками, во время которых изъяли более 50 препаратов, изготовленных, в частности, в России. В полиции открыли уголовное производство и сообщили, что прекратили "сбыт лекарственных средств российского производства, которые попали на территорию Украины противоправным путем". Но даже после обысков и уголовного дела, братья Багировы продолжили продавать нелегальные лекарства, обнаружили "Схемы". Ни Элвину, ни Эшгину Багирову правоохранители не объявили подозрение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы потратили в аптеках 80 миллиардов с начала года: лекарств покупают меньше, но они дороже

Журналисты продолжили эксперимент и снова заказали в "Эл'Фарм" запрещенный российский препарат, "Кортексин". Упаковку этого препарата "Схемам" по почте направил Элвин Багиров.

Автор: 

лекарства (1223) санкции (11288) аптека (128)


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Топ комментарии
+16
Стісняюсь спитать: а як заборонені препарати потрапляють в Україну? Не інакше, як дипломатичною поштою.
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22.08.2024 21:59
+11
Погранці)))

Доречі, це вказує на наші фармакологічніконцерни, які не задовільняють попит..могли б вже аналоги створити.

Наприклад. Є такий гель - доречі зараз б був у пригоді пораненим - Ліотон. Але вміст основного засобу, в одиницях, випускають наші 500, 1000, 3000, 5000. А мокши випускали 50 000 одиниць. Гель - бомба. Для травматичних набряків, синців. Заборонили. А наші - то до ср@ки карі очі. І ніхто не хоче випускати те, що реально потрібне. До повномасштабного ще гель один був - назву забула, то він для опікових ран дуже добре..типу шкіру утворював та біль знимав..теж тепер немає..
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22.08.2024 22:15
+10
Какие погранцы. Великий главнокомандующий и четирежды ухылянт боневтик сказал что у нас нет коррупции. Или вы не доверяете верховному вождю Зе?!🤣
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22.08.2024 22:23
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Стісняюсь спитать: а як заборонені препарати потрапляють в Україну? Не інакше, як дипломатичною поштою.
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22.08.2024 21:59 Ответить
Погранці)))

Доречі, це вказує на наші фармакологічніконцерни, які не задовільняють попит..могли б вже аналоги створити.

Наприклад. Є такий гель - доречі зараз б був у пригоді пораненим - Ліотон. Але вміст основного засобу, в одиницях, випускають наші 500, 1000, 3000, 5000. А мокши випускали 50 000 одиниць. Гель - бомба. Для травматичних набряків, синців. Заборонили. А наші - то до ср@ки карі очі. І ніхто не хоче випускати те, що реально потрібне. До повномасштабного ще гель один був - назву забула, то він для опікових ран дуже добре..типу шкіру утворював та біль знимав..теж тепер немає..
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22.08.2024 22:15 Ответить
Какие погранцы. Великий главнокомандующий и четирежды ухылянт боневтик сказал что у нас нет коррупции. Или вы не доверяете верховному вождю Зе?!🤣
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22.08.2024 22:23 Ответить
не надо паники! може там заурядный фальсификат и никакие окна на границах не нужны.
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22.08.2024 22:34 Ответить
Патріотично. Гнати фальсифікат під росмаркою. Щоб не дискредитувати українських та інших виробників.
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22.08.2024 23:18 Ответить
Речь идет о здоровье украинцев и рубить с плеча по меньшей мере преступно по отношению к собственным гражданам.
Можно понять подобные запреты, если существуют украинские аналоги или зарубежные.
Но если их нет или приобретение стоит баснословных денег, то как быть?
Получается, что будем рубить сук, на котором сидим?
Или назло соседу отмораживать себе уши?
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22.08.2024 22:06 Ответить
всьо нормально! азера у ликы цианид подбодяживают. так шо любители русского мира лечатся радикальным образом.
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22.08.2024 22:28 Ответить
Ого, удивительно как же так то. Небось опять через Одессу попадают. Никогда такого не было и вот опять
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22.08.2024 22:11 Ответить
Один вуйко колись сказав , що гроші не пахнуть .
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22.08.2024 22:11 Ответить
Частково неправда, Вобензим навіть на американському айхерб продається наразі. Це не виключно для росії ліки, це німецькі. Я собі брав, колись. Добра штука для розрідження тромбів, і від болю у суглобах.
Атаракс бельгійський теж, наразі в "Таблетках" в 1507 аптеках продається по Україні, без питань.
Там просто якісь тонкощі з реєстрацією, мабуть.
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22.08.2024 22:14 Ответить
Аха, має назву - мало занесли)
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22.08.2024 22:16 Ответить
ніт. це ***** невдачно до алієва з*їздив )))).
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22.08.2024 22:21 Ответить
Реєстрація мабуть закінчилась. Офіційні препарати, в Україні завжди були в продажі.
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22.08.2024 22:25 Ответить
А може нехай і далі продають? Відбірний контингент який це купує може здохне від улюблених пігулок, бо то для узкоязичної раси.
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22.08.2024 22:14 Ответить
совсем крыша от "патрийотства" поехала? никто не покупает лекарств по патриотическим соображениям. лекарства, о которых идет речь, покупают украинские граждане, зачастую не очень обеспеченные. лекарства, которые на Западе выпускают для стран бывшего СССР, обычно дешевле западных аналогов. а есть еще группа лекарств, которые на западе вообще не выпускают для своих граждан, только для бывших советских и не все из них плохие, подозреваю, что некоторые просто не выгодно выпускать из за их дешевизны. к таким относится, кстати, всем известный Валокордин. во многих западных странах он вообще запрещен, у них там свои соображения. но он реально работает.
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22.08.2024 23:20 Ответить
Доки всілякі "багфрови" матимуть можливість відкупитися від правоохоронних органів порядку не буде.
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22.08.2024 22:21 Ответить
"Київська мережа аптек "Ел'Фарм" продає заборонені російські ліки"

Заголовок не соответствует, продают лекарства которые были произведены не в росии а для росии, и они ни как не российские
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22.08.2024 22:21 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD

КацапоВікі про "Кортексин" з фото в статті. Це дуже "смішно", бл#ять. Тупо кацапський фуфломіцин.
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22.08.2024 22:27 Ответить
Та ну на Ху. С курска поперло. Знай наших. Пошла вода в хату.
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22.08.2024 23:12 Ответить
Ашотакоє... Ми развє нє пєрєдавалі "на карман сматрящєму"? Как ето нєльзя???
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22.08.2024 23:30 Ответить
Не купляйте в цих продажних азерів ні бензину на заправках "СОКАР"та обходьте їх аптеки ,та буде Вам радість на душі і смерть ворогам.
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23.08.2024 00:13 Ответить
Звісно правооxоронці вкурсі! Ці звірятка їм регулярно заносять!
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23.08.2024 00:53 Ответить
 
 