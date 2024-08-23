Продавали трофейні арсенали криміналітету: Затримано дві групи чорних зброярів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у п’ятьох регіонах України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Київщині, у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано два злочинні угруповання торгівців зброєю. Зловмисники намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України.

Як розповіли в СБУ, серед вилученого у фігурантів – арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тис. набоїв різного калібру.

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Так, на території столичного регіону, Львівщини, Рівного та Буковини затримано одразу дев’ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень. Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці. У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців засобів ураження через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Для конспірації учасники угруповання відправляли "замовлення" поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. У такий спосіб фігуранти намагалися продати партію автоматів та пістолетів з набоями до них. Але співробітники СБУ завчасно викрили "схему" та заблокували її на початковому етапі.

Крім того, у Львівській та Рівненській областях "на гарячому" затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати.

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Під час обшуку за місцями проживання затриманих додатково виявлено:

партію автоматів та пістолетів з комплектуючими;

десятки тис. набоїв різного калібру;

майже 10 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

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За даними слідства, фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні "рекламні" оголошення у даркнеті.

Повідомляється, що нині всім затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Після проведення процесуальних дій уся вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені на потреби ЗСУ.



