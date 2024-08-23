Продавали трофейные арсеналы криминалитету: Задержаны две группы черных оружейников, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в пяти регионах Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Киевщине, в Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях нейтрализованы две преступные группировки торговцев оружием. Злоумышленники пытались нелегально продать криминалитету боевые средства поражения, которые находили в деоккупированных регионах Украины.
Как рассказали в СБУ, среди изъятого у фигурантов - арсенал российских автоматов Калашникова, боевых гранат и более 50 тыс. патронов различного калибра.
Так, на территории столичного региона, Львовщины, Ривне и Буковины задержаны сразу девять участников банды. Под видом волонтеров они вывозили трофейные образцы вооружений с мест бывших боестолкновений. Затем фигуранты восстанавливали боевые характеристики поврежденного оружия в подпольных мастерских, которые обустроили в одном из гаражных кооперативов столицы. В дальнейшем злоумышленники подыскивали потенциальных покупателей средств поражения через личные связи в криминальных кругах.
Для конспирации участники группировки отправляли "заказ" по почте, а деньги за него получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Таким образом фигуранты пытались продать партию автоматов и пистолетов с патронами к ним. Но сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "схему" и заблокировали ее на начальном этапе.
Кроме того, во Львовской и Ривненской областях "на горячем" задержаны организатор и два участника еще одной группировки, которая пыталась подпольно продать боевые гранаты.
Во время обыска по местам жительства задержанных дополнительно обнаружено:
- партию автоматов и пистолетов с комплектующими;
- десятки тысяч патронов различного калибра;
- почти 10 млн грн, вероятно полученных преступным путем.
По данным следствия, фигуранты подыскивали своих клиентов через "рекламные" объявления в даркнете.
Сообщается, что в настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. После проведения процессуальных действий все изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на нужды ВСУ.
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Я вважаю ( а також думаю та рахую) що за розповсюдження гранат це вже терроризм!!
Одне діло коли ти Вітчизну захищав та заникав десь трофей, бо НЕ довіряєш ЗЕбовдурному режиму ! А коли заради наживи це вже злочин.
А граната це взагалі терроризм!! Як інакше її використовуватемуть злочинці?
Що означає "вивозили"? А де вони його взяли? У "воєнторгу трофейної зброї"?
Хлопці перейшли дорогу СБУ-от їх і взяли