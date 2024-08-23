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Продавали трофейные арсеналы криминалитету: Задержаны две группы черных оружейников, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в пяти регионах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Киевщине, в Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях нейтрализованы две преступные группировки торговцев оружием. Злоумышленники пытались нелегально продать криминалитету боевые средства поражения, которые находили в деоккупированных регионах Украины.

Как рассказали в СБУ, среди изъятого у фигурантов - арсенал российских автоматов Калашникова, боевых гранат и более 50 тыс. патронов различного калибра.

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Затримано чорних зброярів
Затримано чорних зброярів

Так, на территории столичного региона, Львовщины, Ривне и Буковины задержаны сразу девять участников банды. Под видом волонтеров они вывозили трофейные образцы вооружений с мест бывших боестолкновений. Затем фигуранты восстанавливали боевые характеристики поврежденного оружия в подпольных мастерских, которые обустроили в одном из гаражных кооперативов столицы. В дальнейшем злоумышленники подыскивали потенциальных покупателей средств поражения через личные связи в криминальных кругах.

Для конспирации участники группировки отправляли "заказ" по почте, а деньги за него получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Таким образом фигуранты пытались продать партию автоматов и пистолетов с патронами к ним. Но сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "схему" и заблокировали ее на начальном этапе.

Кроме того, во Львовской и Ривненской областях "на горячем" задержаны организатор и два участника еще одной группировки, которая пыталась подпольно продать боевые гранаты.

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Затримано чорних зброярів
Затримано чорних зброярів

Во время обыска по местам жительства задержанных дополнительно обнаружено:

  • партию автоматов и пистолетов с комплектующими;
  • десятки тысяч патронов различного калибра;
  • почти 10 млн грн, вероятно полученных преступным путем.

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По данным следствия, фигуранты подыскивали своих клиентов через "рекламные" объявления в даркнете.

Сообщается, что в настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. После проведения процессуальных действий все изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на нужды ВСУ.

Затримано чорних зброярів
Затримано чорних зброярів

Автор: 

оружие (10215) Нацполиция (16458) СБУ (19890)


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Ні гей-хлопці, то занадто!!
Я вважаю ( а також думаю та рахую) що за розповсюдження гранат це вже терроризм!!
Одне діло коли ти Вітчизну захищав та заникав десь трофей, бо НЕ довіряєш ЗЕбовдурному режиму ! А коли заради наживи це вже злочин.
А граната це взагалі терроризм!! Як інакше її використовуватемуть злочинці?
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23.08.2024 13:27 Ответить
Найгірше щоб в руки підкацапників не потрапляла.Це вже небезпечно
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23.08.2024 13:31 Ответить
Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень Джерело:

Що означає "вивозили"? А де вони його взяли? У "воєнторгу трофейної зброї"?
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23.08.2024 13:42 Ответить
головне що кріміналітет не затриманий!!!
Хлопці перейшли дорогу СБУ-от їх і взяли
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23.08.2024 13:55 Ответить
С АК-74, АК-12, ПМ, все понятно. Кто опознал пистолет-пулемет на фото- поделитесь.
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23.08.2024 14:20 Ответить
оружия левого мильйон стволов. латинская америка скоро раем покажется.
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24.08.2024 03:16 Ответить
 
 