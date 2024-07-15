Хотел продать боеприпасы и автомат Калашникова: в Киеве разоблачен 26-летний торговец оружием. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве правоохранители задержали 26-летнего мужчину во время сбыта автомата с патронами и гранат.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время следственных действий изъят целый арсенал: автомат, пистолеты, гранаты, взрывчатка и почти полторы тысячи патронов.

Правоохранители задержали дельца во время сбыта автомата "Калашникова", одиннадцати гранат, десяти гранатометных выстрелов и двухсот патронов, калибра 7х62. За такой арсенал он получил более 170 тысяч гривен.





Кроме того, во время следственных действий полицейские изъяли еще один автомат с глушителем, пистолет, четыре гранаты, 12 гранатометных выстрелов, 4 кг взрывчатки, полторы тысячи патронов и другие военные средства поражения.

Полицейские задержали торговца оружием в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по факту ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

