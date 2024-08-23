УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10079 відвідувачів онлайн
Новини Фото
16 904 68

У Волгоградській області РФ в’язні захопили в заручники співробітників колонії, щонайменше трьох вбито. ФОТО 18+ (оновлено)

У волгоградській виправній колонії суворого режиму №19 частина засуджених захопила в заручники співробітників ФСВП, деякі з них вбиті. 

Про це повідомлять росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За даними Mash, ув'язнені, які вбили співробітників ВК-19, причетні до забороненого у РФ ІДІЛ.

Наразі відомо, що у виправній колонії вбито щонайменше троє людей, ще кілька поранених і перебувають у заручниках. Серед них - один засуджений за тероризм.

Повідомляється, що захоплення заручників сталося під час засідання дисциплінарної комісії.

Захоплення заручників у колонії у Волгоградській області РФ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецназ окупантів взяв штурмом СІЗО у Ростові-на-Дону та вбив борців за свободу Карачаєво-Черкесії. ВIДЕО 18+

На місці перебувають силовики, спецназ готується до штурму ВК.

Видання ASTRA повідомляє, що ті, хто захопив заручників у волгоградській колонії, вимагають 2 млн доларів і вертоліт. 

Серед постраждалих співробітників - начальник колонії Андрій Дев'ятов, він у реанімації.

Оновлена інформація

Слідком РФ порушив кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у ВК Волгоградської області.

"Чотирьох осіб узяли в заручники у ВК №19. Двоє людей серед постраждалих. Колонію захопили четверо людей - один із них терорист", - повідомляють росЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ засіли в жіночій колонії на Курщині та відбивать атаки ЗСУ, - Bild

Захоплення заручників у колонії у Волгоградській області РФ
Захоплення заручників у колонії у Волгоградській області РФ

Автор: 

заручник (821) колонія (254) росія (65129) зеки (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+49
Співробітники російських колоній поголовно садисти та моральні дегенерати
показати весь коментар
23.08.2024 14:03
+41
Яка "сумна" новина )))
показати весь коментар
23.08.2024 14:01
+30
Гойда!
показати весь коментар
23.08.2024 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка "сумна" новина )))
показати весь коментар
23.08.2024 14:01 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашние консультации между членами так называемого "политбюро 2.0" были посвящены войне. Вернее, обсуждалась цена войны и, самое главное, цена выхода из неё. Помощнику президента России Николаю Патрушеву в упрёк поставили не только отсутствие перспектив "выиграть" войну, но и непомерные финансовые расходы, и потери "исконно российских территорий", живой силы и вооружений, и санкции, тяжким бременем возложенные на Россию, и международную изоляцию и многое другое. Отдельно было указано, что Украина не выглядит проигравшей стороной, особенно после оккупации части территории России в Курской области. Удары ВСУ беспилотными летательными аппаратами и ракетами по энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по военным объектам на европейской части России, не выглядят безобидными и вызывают все большее беспокойство. Так же, вчера Патрушеву было предложено искать иные возможности для пополнения войск на фронте, а вопрос мобилизации оставить без рассмотрения, как минимум, до Нового года. Большинство членов политбюро высказались за поиск решения выхода из войны "на приемлемых условиях". Часть посредников, принимающих участие в переговорах о вариантах окончания войны, выступают от имени партии мира в "политбюро" и обсуждают условия, которые и партия мира и западные политики считают по большей части приемлемыми. В ответ, Николай Патрушев сказал, что не считает происходящее в Курской области критической ситуацией и усилением позиций Украины. Он утверждает, что после "освобождения" нескольких крупных населенных пунктов в ДНР, где по его словам "все идёт хорошо", часть российских войск будет переброшена в Курскую область и проблема будет решена до конца осени. Несмотря на все уверения со стороны Патрушева, большая часть политбюро осталась на своих позициях и настаивают на скором прекращении войны. Прения продолжатся сегодня и на выходных.
показати весь коментар
23.08.2024 14:58 Відповісти
Ага , вихід з війни буде не на "приемлемых условиях " , а на наших умовах . Перша умова -розпад кацапстана на окремі шматки , так , щоб ніколи не зібралося до купи.
показати весь коментар
23.08.2024 15:05 Відповісти
якщо це не брехня, то патрушов просто старий дурень
показати весь коментар
23.08.2024 15:07 Відповісти
Канал "генерал свр" створений щоб розповсюджувати дезу
показати весь коментар
23.08.2024 15:17 Відповісти
💯🤮
показати весь коментар
23.08.2024 15:38 Відповісти
Це скоріше за все брехня, на Патрушев дурень на 100%, це точно...
показати весь коментар
23.08.2024 16:29 Відповісти
Можливо, але без доказів. Як на мій погляд, єдиними поступками може бути обміняти Даунецьк та прилеглу агломерацію в обмін на Крим (не Луганськ, там більш адекватні). Якщо відвоювати цю хрінь силою, то його і відбудовувати треба буде, і щось робити з бидлом, його населяючим - нормальні звідти давно виїхали і не повернуться. Крим набагато цінніший + там є татари, більшість яких лояльні до України. Якщо ж вистачить сил, то варто повернути все, а прокацапське бидло виселети до "радних бярьозок" або ж створити такі умови, щоб само повтікало!
показати весь коментар
23.08.2024 15:28 Відповісти
Nahrena etava ****** citirovati ...
показати весь коментар
23.08.2024 17:23 Відповісти
Гойда!
показати весь коментар
23.08.2024 14:02 Відповісти
Два мільйони баксів і вертоліт... Ну, їм можуть пригнати хіба що "літаючий сарай" МІ-2, а замість баксів - юані. Да і на гелікоптері далеко не улетиш - зіб'ють ЗСУ з ПЗРК
показати весь коментар
23.08.2024 14:03 Відповісти
максимум біле рено і мільон рублів на картку в Києві...
показати весь коментар
23.08.2024 17:30 Відповісти
Співробітники російських колоній поголовно садисти та моральні дегенерати
показати весь коментар
23.08.2024 14:03 Відповісти
як для мене всі кацапи садисти та моральні дегенерати
показати весь коментар
23.08.2024 14:39 Відповісти
Натомість у наших колоніях працюють святі люди.
показати весь коментар
23.08.2024 15:46 Відповісти
Свободу ВолгНР!!!
показати весь коментар
23.08.2024 14:05 Відповісти
Прийшло свято звідки не чекали.
показати весь коментар
23.08.2024 14:06 Відповісти
"Узнаю брата КОЛЮ" - це люди БУДЕНОГО. Слава УКРАЇНІ.
показати весь коментар
23.08.2024 14:08 Відповісти
потребовали 2 000 000 вертолетов и 1 доллар)))
показати весь коментар
23.08.2024 14:11 Відповісти
Работайтє браття,акбарчики! Аллагу Акбар! الله اكبر‎
показати весь коментар
23.08.2024 14:14 Відповісти
Иншалла !
показати весь коментар
23.08.2024 14:22 Відповісти
От би там влаштувати з десяток таких акцій!! Щоб ССО за допомогою атаки дронів заскочили вєртухаїв зненацька та озброїли зеків трофеями!!
Я про це вже третій рік мрію, щоб випустили на росії побільше озброєних зеків саме не росіянські поселення і "города"!!!! Ото буде рейд так рейд!!! Не той що доповіли прутіну 6 серпня , наче "нєбольшая дрг, іх уже вибілі обратно" 😀😀😀
П.с. ех, а в інші напрямки ще б РДК запустити та інших невдоволених прутньой... Був би на роzzії великий шухер...
показати весь коментар
23.08.2024 14:17 Відповісти
ті, хто повернеться на росію з війни, будуть страшніше за озброєних зеків.
показати весь коментар
23.08.2024 14:25 Відповісти
Так.
Та нам треба скоріше, щоб зараз там все вибухнуло , все їхнє прото-суспільство
показати весь коментар
23.08.2024 14:37 Відповісти
Шкода трохи не добили начальника
показати весь коментар
23.08.2024 14:18 Відповісти
Всі підуть на війну в Україну. Або зразу пуля.
показати весь коментар
23.08.2024 14:20 Відповісти
На війну не хочуть.
показати весь коментар
23.08.2024 14:20 Відповісти
Жирними сраками раком в мусорском камуфляже удовлетворен ! 😂👍

Не жильцы они!
Муджахеды с собой к небесным гуриям заберут.
Так шо жонкам мусарским приветик !😂👍
показати весь коментар
23.08.2024 14:21 Відповісти
Зараз знайдуть "український слід"
показати весь коментар
23.08.2024 14:23 Відповісти
Пол страни сідіт, пол страни на волє
показати весь коментар
23.08.2024 14:23 Відповісти
Та ні, не не в'язні і не засуджені - це майбутні депутати московитської думи спілкуються зі своїм електоратом. Це в ніх так соціальний ліфт працює: в'язень > вагнеровець або "штурмовік" > вчитель або депутат.
показати весь коментар
23.08.2024 14:26 Відповісти
І як ця незначна подія впливає на наш стан речей?
показати весь коментар
23.08.2024 14:33 Відповісти
Ну як? Парні на фронт рвуться, але їх не пускають...
показати весь коментар
23.08.2024 14:39 Відповісти
мелоч а приємно
показати весь коментар
23.08.2024 15:10 Відповісти
Вболіваю за обидві команди.
показати весь коментар
23.08.2024 14:37 Відповісти
Оце кіно варте попкорну
показати весь коментар
23.08.2024 14:37 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2024 14:58 Відповісти
Скунсика с тросточкой - на арену.
показати весь коментар
23.08.2024 16:21 Відповісти
Коли вже в тюрмі народів грохнуть головного вертухая?
показати весь коментар
23.08.2024 14:39 Відповісти
Навіть не сподівайтеся, що шось зміниться. Потрібен виключно "руцкій бунт; кровавий і бєспащадний".
показати весь коментар
23.08.2024 14:41 Відповісти
Табакєрка в голові Пуйла можливо і не вирішить проблему існування тюрми народів, але знатно пошатне той сортир на курячих ніжках. Просто одного вбивства плєшивого як Кеннеді точно не буде, а цьому передуватиме серія різних «чорних лєбєдєй» і тоді кацапні буде вже не до «денацифікації біндєровцев».
показати весь коментар
23.08.2024 14:52 Відповісти
Та, навіть, якшо буде десяток табакєрок з десятком пукіних/патрушевих/рогозіних/бортнікових, то на їх місце прийдуть "правільниє дємакрати" навальниє/яшини/півоварови і через 8...10 років усе стане на свої місця, знов почнеться те саме: "вєлікая імпєрія, ми--самиє, самиє сільниє, піндосов в бараній рог, 1/6 часть суши" та інша маячня у тому ж дусі.
показати весь коментар
23.08.2024 15:52 Відповісти
Без гризні за корито між десятком пукіних/патрушевих/рогозіних/бортнікових тут навряд чи не обійдеться.
показати весь коментар
23.08.2024 16:37 Відповісти
Двойники за корыто не грызутся. Им и без ваших заморочек день бы продержаться.
показати весь коментар
23.08.2024 17:03 Відповісти
У пуйла підтримка 80%
показати весь коментар
23.08.2024 14:45 Відповісти
А в Курській волості, яка контролюється ЗСУ, яка підтримка?
показати весь коментар
23.08.2024 14:53 Відповісти
кісєльов сказав?
показати весь коментар
23.08.2024 15:53 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2024 14:51 Відповісти
Особи ймовірних терористів, які захопили заручників у волгоградській колонії:

- Рамзидін Тошев, 28 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 8 років 25 жовтня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Рустамчон Навруз, 23 роки, уродженець Таджикистану. Засуджений на 7 років 23 червня 2022 року (Замах на збут наркотиків).
- Назірчон Тонов, 28 років, уродженець Таджикистану. Засуджений на 8,5 року 19 квітня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Темур Хусінов, 29 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 6 років 9 листопада 2018 року (Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю).
показати весь коментар
23.08.2024 14:53 Відповісти
А ось і вони всі на відео:

https://streamable.com/lhujvo
показати весь коментар
23.08.2024 15:09 Відповісти
А ось те криваве відео, скріншот з якого висить у новині:

https://jumpshare.com/s/jTL3NtYoAp8b3yCPz6EU
показати весь коментар
23.08.2024 15:37 Відповісти
на кадырова голос похож)
показати весь коментар
23.08.2024 15:41 Відповісти
Це він і є. З синами разом ))
показати весь коментар
23.08.2024 15:49 Відповісти
Так, а шо там 18+?! Ну там є дохлі кацапи, так це ж маленьким українцям та україночкам як мультики та картинки подивитись...
показати весь коментар
23.08.2024 14:55 Відповісти
Видно в'язні хотіли на фронт, а від них вимагали хабарі.
показати весь коментар
23.08.2024 14:56 Відповісти
Скоро у всіх містах рассіі...
показати весь коментар
23.08.2024 15:05 Відповісти
а що там такого на 18+?
показати весь коментар
23.08.2024 15:41 Відповісти
Кіно для дорослих...путін все разруліл...
показати весь коментар
23.08.2024 19:10 Відповісти
На місці перебувають слабовики
показати весь коментар
23.08.2024 15:53 Відповісти
Ответка исламского государства в колонии: ухо за ухо!
показати весь коментар
23.08.2024 15:55 Відповісти
Помінялися ролями, вертухаї з арештованими!
Це постійна ТРАДИЦІЯ, на московії з 1919 року!!
показати весь коментар
23.08.2024 15:58 Відповісти
Вот хоть убей не пойму, кто на нашей стороне: чи тот кто кацапвертухая замочил, чи вертухаи , которые рано или поздно перемочат заколотникiв?
показати весь коментар
23.08.2024 16:24 Відповісти
*****
показати весь коментар
23.08.2024 17:04 Відповісти
только троих
жаль мало убили (((
показати весь коментар
23.08.2024 16:55 Відповісти
Не забывайте, еще и заколотныкы прибавятся.
показати весь коментар
23.08.2024 16:59 Відповісти
Кожен без винятку дохлий кацап викликає у справжнього українця приплив радості й глибокого задоволення.
показати весь коментар
23.08.2024 18:02 Відповісти
террористы захватили террориста!
показати весь коментар
23.08.2024 18:19 Відповісти
А чому автор написав що ІДІЛ заборонено у рф? Чому про ще 65 країн не написав?
показати весь коментар
24.08.2024 06:50 Відповісти
 
 