У Волгоградській області РФ в’язні захопили в заручники співробітників колонії, щонайменше трьох вбито. ФОТО 18+ (оновлено)

У волгоградській виправній колонії суворого режиму №19 частина засуджених захопила в заручники співробітників ФСВП, деякі з них вбиті.

Про це повідомлять росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За даними Mash, ув'язнені, які вбили співробітників ВК-19, причетні до забороненого у РФ ІДІЛ.

Наразі відомо, що у виправній колонії вбито щонайменше троє людей, ще кілька поранених і перебувають у заручниках. Серед них - один засуджений за тероризм.

Повідомляється, що захоплення заручників сталося під час засідання дисциплінарної комісії.

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На місці перебувають силовики, спецназ готується до штурму ВК.

Видання ASTRA повідомляє, що ті, хто захопив заручників у волгоградській колонії, вимагають 2 млн доларів і вертоліт.

Серед постраждалих співробітників - начальник колонії Андрій Дев'ятов, він у реанімації.

Оновлена інформація

Слідком РФ порушив кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у ВК Волгоградської області.

"Чотирьох осіб узяли в заручники у ВК №19. Двоє людей серед постраждалих. Колонію захопили четверо людей - один із них терорист", - повідомляють росЗМІ.

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