У Волгоградській області РФ в’язні захопили в заручники співробітників колонії, щонайменше трьох вбито. ФОТО 18+ (оновлено)
У волгоградській виправній колонії суворого режиму №19 частина засуджених захопила в заручники співробітників ФСВП, деякі з них вбиті.
Про це повідомлять росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За даними Mash, ув'язнені, які вбили співробітників ВК-19, причетні до забороненого у РФ ІДІЛ.
Наразі відомо, що у виправній колонії вбито щонайменше троє людей, ще кілька поранених і перебувають у заручниках. Серед них - один засуджений за тероризм.
Повідомляється, що захоплення заручників сталося під час засідання дисциплінарної комісії.
На місці перебувають силовики, спецназ готується до штурму ВК.
Видання ASTRA повідомляє, що ті, хто захопив заручників у волгоградській колонії, вимагають 2 млн доларів і вертоліт.
Серед постраждалих співробітників - начальник колонії Андрій Дев'ятов, він у реанімації.
Оновлена інформація
Слідком РФ порушив кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у ВК Волгоградської області.
"Чотирьох осіб узяли в заручники у ВК №19. Двоє людей серед постраждалих. Колонію захопили четверо людей - один із них терорист", - повідомляють росЗМІ.
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Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашние консультации между членами так называемого "политбюро 2.0" были посвящены войне. Вернее, обсуждалась цена войны и, самое главное, цена выхода из неё. Помощнику президента России Николаю Патрушеву в упрёк поставили не только отсутствие перспектив "выиграть" войну, но и непомерные финансовые расходы, и потери "исконно российских территорий", живой силы и вооружений, и санкции, тяжким бременем возложенные на Россию, и международную изоляцию и многое другое. Отдельно было указано, что Украина не выглядит проигравшей стороной, особенно после оккупации части территории России в Курской области. Удары ВСУ беспилотными летательными аппаратами и ракетами по энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по военным объектам на европейской части России, не выглядят безобидными и вызывают все большее беспокойство. Так же, вчера Патрушеву было предложено искать иные возможности для пополнения войск на фронте, а вопрос мобилизации оставить без рассмотрения, как минимум, до Нового года. Большинство членов политбюро высказались за поиск решения выхода из войны "на приемлемых условиях". Часть посредников, принимающих участие в переговорах о вариантах окончания войны, выступают от имени партии мира в "политбюро" и обсуждают условия, которые и партия мира и западные политики считают по большей части приемлемыми. В ответ, Николай Патрушев сказал, что не считает происходящее в Курской области критической ситуацией и усилением позиций Украины. Он утверждает, что после "освобождения" нескольких крупных населенных пунктов в ДНР, где по его словам "все идёт хорошо", часть российских войск будет переброшена в Курскую область и проблема будет решена до конца осени. Несмотря на все уверения со стороны Патрушева, большая часть политбюро осталась на своих позициях и настаивают на скором прекращении войны. Прения продолжатся сегодня и на выходных.
Я про це вже третій рік мрію, щоб випустили на росії побільше озброєних зеків саме не росіянські поселення і "города"!!!! Ото буде рейд так рейд!!! Не той що доповіли прутіну 6 серпня , наче "нєбольшая дрг, іх уже вибілі обратно" 😀😀😀
П.с. ех, а в інші напрямки ще б РДК запустити та інших невдоволених прутньой... Був би на роzzії великий шухер...
Та нам треба скоріше, щоб зараз там все вибухнуло , все їхнє прото-суспільство
Не жильцы они!
Муджахеды с собой к небесным гуриям заберут.
Так шо жонкам мусарским приветик !😂👍
- Рамзидін Тошев, 28 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 8 років 25 жовтня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Рустамчон Навруз, 23 роки, уродженець Таджикистану. Засуджений на 7 років 23 червня 2022 року (Замах на збут наркотиків).
- Назірчон Тонов, 28 років, уродженець Таджикистану. Засуджений на 8,5 року 19 квітня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Темур Хусінов, 29 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 6 років 9 листопада 2018 року (Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю).
https://streamable.com/lhujvo
https://jumpshare.com/s/jTL3NtYoAp8b3yCPz6EU
Це постійна ТРАДИЦІЯ, на московії з 1919 року!!
жаль мало убили (((