В Волгоградской области РФ заключенные захватили в заложники сотрудников колонии, по меньшей мере, трое убиты ФОТО 18+ (обновлено)

В волгоградской исправительной колонии строгого режима №19 часть осужденных захватила в заложники сотрудников ФСИН, некоторые из них убиты.

Об этом сообщат росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По данным Mash, заключенные, убившие сотрудников ИК-19, причастны к запрещенному в РФ ИГИЛ.

Известно, что в исправительной колонии убиты по меньшей мере три человека, еще несколько раненых и находятся в заложниках. Среди них - один осужденный за терроризм.

Сообщается, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

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На месте находятся силовики, спецназ готовится к штурму ИК.

Издание ASTRA сообщает, что захватившие заложников в волгоградской колонии требуют 2 млн долларов и вертолет.

Среди пострадавших сотрудников – начальник колонии Андрей Девятов, он в реанимации.

Обновленная информация

Следком РФ возбудил уголовное производство по факту захвата заложников в ИК Волгоградской области.

"Четыре человека взяли в заложники в ИК №19. Двое пострадавших. Колонию захватили четыре человека, один из них - террорист", - сообщают росСМИ.

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