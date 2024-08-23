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В Волгоградской области РФ заключенные захватили в заложники сотрудников колонии, по меньшей мере, трое убиты ФОТО 18+ (обновлено)

В волгоградской исправительной колонии строгого режима №19 часть осужденных захватила в заложники сотрудников ФСИН, некоторые из них убиты.

Об этом сообщат росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По данным Mash, заключенные, убившие сотрудников ИК-19, причастны к запрещенному в РФ ИГИЛ.

Известно, что в исправительной колонии убиты по меньшей мере три человека, еще несколько раненых и находятся в заложниках. Среди них - один осужденный за терроризм.

Сообщается, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Захоплення заручників у колонії у Волгоградській області РФ

Также читайте: В России просят более 1 трлн рублей на строительство новых тюрем, в том числе - на оккупированных территориях Украины

На месте находятся силовики, спецназ готовится к штурму ИК.

Издание ASTRA сообщает, что захватившие заложников в волгоградской колонии требуют 2 млн долларов и вертолет.

Среди пострадавших сотрудников – начальник колонии Андрей Девятов, он в реанимации.

Обновленная информация

Следком РФ возбудил уголовное производство по факту захвата заложников в ИК Волгоградской области.

"Четыре человека взяли в заложники в ИК №19. Двое пострадавших. Колонию захватили четыре человека, один из них - террорист", - сообщают росСМИ.

Читайте также: В РФ планируют закрыть полсотни колоний из-за массовой отправки заключенных на войну против Украины, - ЦНС

Захоплення заручників у колонії у Волгоградській області РФ
Захоплення заручників у колонії у Волгоградській області РФ

Автор: 

заложник (1491) колония (420) россия (95502) зэки (75)


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Топ комментарии
+49
Співробітники російських колоній поголовно садисти та моральні дегенерати
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23.08.2024 14:03
+41
Яка "сумна" новина )))
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23.08.2024 14:01
+30
Гойда!
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23.08.2024 14:02
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Яка "сумна" новина )))
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23.08.2024 14:01 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашние консультации между членами так называемого "политбюро 2.0" были посвящены войне. Вернее, обсуждалась цена войны и, самое главное, цена выхода из неё. Помощнику президента России Николаю Патрушеву в упрёк поставили не только отсутствие перспектив "выиграть" войну, но и непомерные финансовые расходы, и потери "исконно российских территорий", живой силы и вооружений, и санкции, тяжким бременем возложенные на Россию, и международную изоляцию и многое другое. Отдельно было указано, что Украина не выглядит проигравшей стороной, особенно после оккупации части территории России в Курской области. Удары ВСУ беспилотными летательными аппаратами и ракетами по энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по военным объектам на европейской части России, не выглядят безобидными и вызывают все большее беспокойство. Так же, вчера Патрушеву было предложено искать иные возможности для пополнения войск на фронте, а вопрос мобилизации оставить без рассмотрения, как минимум, до Нового года. Большинство членов политбюро высказались за поиск решения выхода из войны "на приемлемых условиях". Часть посредников, принимающих участие в переговорах о вариантах окончания войны, выступают от имени партии мира в "политбюро" и обсуждают условия, которые и партия мира и западные политики считают по большей части приемлемыми. В ответ, Николай Патрушев сказал, что не считает происходящее в Курской области критической ситуацией и усилением позиций Украины. Он утверждает, что после "освобождения" нескольких крупных населенных пунктов в ДНР, где по его словам "все идёт хорошо", часть российских войск будет переброшена в Курскую область и проблема будет решена до конца осени. Несмотря на все уверения со стороны Патрушева, большая часть политбюро осталась на своих позициях и настаивают на скором прекращении войны. Прения продолжатся сегодня и на выходных.
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23.08.2024 14:58 Ответить
Ага , вихід з війни буде не на "приемлемых условиях " , а на наших умовах . Перша умова -розпад кацапстана на окремі шматки , так , щоб ніколи не зібралося до купи.
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23.08.2024 15:05 Ответить
якщо це не брехня, то патрушов просто старий дурень
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23.08.2024 15:07 Ответить
Канал "генерал свр" створений щоб розповсюджувати дезу
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23.08.2024 15:17 Ответить
💯🤮
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23.08.2024 15:38 Ответить
Це скоріше за все брехня, на Патрушев дурень на 100%, це точно...
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23.08.2024 16:29 Ответить
Можливо, але без доказів. Як на мій погляд, єдиними поступками може бути обміняти Даунецьк та прилеглу агломерацію в обмін на Крим (не Луганськ, там більш адекватні). Якщо відвоювати цю хрінь силою, то його і відбудовувати треба буде, і щось робити з бидлом, його населяючим - нормальні звідти давно виїхали і не повернуться. Крим набагато цінніший + там є татари, більшість яких лояльні до України. Якщо ж вистачить сил, то варто повернути все, а прокацапське бидло виселети до "радних бярьозок" або ж створити такі умови, щоб само повтікало!
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23.08.2024 15:28 Ответить
Nahrena etava ****** citirovati ...
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23.08.2024 17:23 Ответить
Гойда!
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23.08.2024 14:02 Ответить
Два мільйони баксів і вертоліт... Ну, їм можуть пригнати хіба що "літаючий сарай" МІ-2, а замість баксів - юані. Да і на гелікоптері далеко не улетиш - зіб'ють ЗСУ з ПЗРК
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23.08.2024 14:03 Ответить
максимум біле рено і мільон рублів на картку в Києві...
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23.08.2024 17:30 Ответить
Співробітники російських колоній поголовно садисти та моральні дегенерати
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23.08.2024 14:03 Ответить
як для мене всі кацапи садисти та моральні дегенерати
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23.08.2024 14:39 Ответить
Натомість у наших колоніях працюють святі люди.
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23.08.2024 15:46 Ответить
Свободу ВолгНР!!!
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23.08.2024 14:05 Ответить
Прийшло свято звідки не чекали.
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23.08.2024 14:06 Ответить
"Узнаю брата КОЛЮ" - це люди БУДЕНОГО. Слава УКРАЇНІ.
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23.08.2024 14:08 Ответить
потребовали 2 000 000 вертолетов и 1 доллар)))
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23.08.2024 14:11 Ответить
Работайтє браття,акбарчики! Аллагу Акбар! الله اكبر‎
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23.08.2024 14:14 Ответить
Иншалла !
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23.08.2024 14:22 Ответить
От би там влаштувати з десяток таких акцій!! Щоб ССО за допомогою атаки дронів заскочили вєртухаїв зненацька та озброїли зеків трофеями!!
Я про це вже третій рік мрію, щоб випустили на росії побільше озброєних зеків саме не росіянські поселення і "города"!!!! Ото буде рейд так рейд!!! Не той що доповіли прутіну 6 серпня , наче "нєбольшая дрг, іх уже вибілі обратно" 😀😀😀
П.с. ех, а в інші напрямки ще б РДК запустити та інших невдоволених прутньой... Був би на роzzії великий шухер...
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23.08.2024 14:17 Ответить
ті, хто повернеться на росію з війни, будуть страшніше за озброєних зеків.
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23.08.2024 14:25 Ответить
Так.
Та нам треба скоріше, щоб зараз там все вибухнуло , все їхнє прото-суспільство
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23.08.2024 14:37 Ответить
Шкода трохи не добили начальника
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23.08.2024 14:18 Ответить
Всі підуть на війну в Україну. Або зразу пуля.
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23.08.2024 14:20 Ответить
На війну не хочуть.
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23.08.2024 14:20 Ответить
Жирними сраками раком в мусорском камуфляже удовлетворен ! 😂👍

Не жильцы они!
Муджахеды с собой к небесным гуриям заберут.
Так шо жонкам мусарским приветик !😂👍
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23.08.2024 14:21 Ответить
Зараз знайдуть "український слід"
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23.08.2024 14:23 Ответить
Пол страни сідіт, пол страни на волє
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23.08.2024 14:23 Ответить
Та ні, не не в'язні і не засуджені - це майбутні депутати московитської думи спілкуються зі своїм електоратом. Це в ніх так соціальний ліфт працює: в'язень > вагнеровець або "штурмовік" > вчитель або депутат.
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23.08.2024 14:26 Ответить
І як ця незначна подія впливає на наш стан речей?
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23.08.2024 14:33 Ответить
Ну як? Парні на фронт рвуться, але їх не пускають...
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23.08.2024 14:39 Ответить
мелоч а приємно
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23.08.2024 15:10 Ответить
Вболіваю за обидві команди.
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23.08.2024 14:37 Ответить
Оце кіно варте попкорну
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23.08.2024 14:37 Ответить
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23.08.2024 14:58 Ответить
Скунсика с тросточкой - на арену.
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23.08.2024 16:21 Ответить
Коли вже в тюрмі народів грохнуть головного вертухая?
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23.08.2024 14:39 Ответить
Навіть не сподівайтеся, що шось зміниться. Потрібен виключно "руцкій бунт; кровавий і бєспащадний".
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23.08.2024 14:41 Ответить
Табакєрка в голові Пуйла можливо і не вирішить проблему існування тюрми народів, але знатно пошатне той сортир на курячих ніжках. Просто одного вбивства плєшивого як Кеннеді точно не буде, а цьому передуватиме серія різних «чорних лєбєдєй» і тоді кацапні буде вже не до «денацифікації біндєровцев».
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23.08.2024 14:52 Ответить
Та, навіть, якшо буде десяток табакєрок з десятком пукіних/патрушевих/рогозіних/бортнікових, то на їх місце прийдуть "правільниє дємакрати" навальниє/яшини/півоварови і через 8...10 років усе стане на свої місця, знов почнеться те саме: "вєлікая імпєрія, ми--самиє, самиє сільниє, піндосов в бараній рог, 1/6 часть суши" та інша маячня у тому ж дусі.
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23.08.2024 15:52 Ответить
Без гризні за корито між десятком пукіних/патрушевих/рогозіних/бортнікових тут навряд чи не обійдеться.
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23.08.2024 16:37 Ответить
Двойники за корыто не грызутся. Им и без ваших заморочек день бы продержаться.
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23.08.2024 17:03 Ответить
У пуйла підтримка 80%
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23.08.2024 14:45 Ответить
А в Курській волості, яка контролюється ЗСУ, яка підтримка?
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23.08.2024 14:53 Ответить
кісєльов сказав?
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23.08.2024 15:53 Ответить
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23.08.2024 14:51 Ответить
Особи ймовірних терористів, які захопили заручників у волгоградській колонії:

- Рамзидін Тошев, 28 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 8 років 25 жовтня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Рустамчон Навруз, 23 роки, уродженець Таджикистану. Засуджений на 7 років 23 червня 2022 року (Замах на збут наркотиків).
- Назірчон Тонов, 28 років, уродженець Таджикистану. Засуджений на 8,5 року 19 квітня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Темур Хусінов, 29 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 6 років 9 листопада 2018 року (Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю).
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23.08.2024 14:53 Ответить
А ось і вони всі на відео:

https://streamable.com/lhujvo
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23.08.2024 15:09 Ответить
А ось те криваве відео, скріншот з якого висить у новині:

https://jumpshare.com/s/jTL3NtYoAp8b3yCPz6EU
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23.08.2024 15:37 Ответить
на кадырова голос похож)
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23.08.2024 15:41 Ответить
Це він і є. З синами разом ))
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23.08.2024 15:49 Ответить
Так, а шо там 18+?! Ну там є дохлі кацапи, так це ж маленьким українцям та україночкам як мультики та картинки подивитись...
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23.08.2024 14:55 Ответить
Видно в'язні хотіли на фронт, а від них вимагали хабарі.
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23.08.2024 14:56 Ответить
Скоро у всіх містах рассіі...
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23.08.2024 15:05 Ответить
а що там такого на 18+?
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23.08.2024 15:41 Ответить
Кіно для дорослих...путін все разруліл...
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23.08.2024 19:10 Ответить
На місці перебувають слабовики
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23.08.2024 15:53 Ответить
Ответка исламского государства в колонии: ухо за ухо!
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23.08.2024 15:55 Ответить
Помінялися ролями, вертухаї з арештованими!
Це постійна ТРАДИЦІЯ, на московії з 1919 року!!
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23.08.2024 15:58 Ответить
Вот хоть убей не пойму, кто на нашей стороне: чи тот кто кацапвертухая замочил, чи вертухаи , которые рано или поздно перемочат заколотникiв?
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23.08.2024 16:24 Ответить
*****
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23.08.2024 17:04 Ответить
только троих
жаль мало убили (((
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23.08.2024 16:55 Ответить
Не забывайте, еще и заколотныкы прибавятся.
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23.08.2024 16:59 Ответить
Кожен без винятку дохлий кацап викликає у справжнього українця приплив радості й глибокого задоволення.
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23.08.2024 18:02 Ответить
террористы захватили террориста!
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23.08.2024 18:19 Ответить
А чому автор написав що ІДІЛ заборонено у рф? Чому про ще 65 країн не написав?
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24.08.2024 06:50 Ответить
 
 