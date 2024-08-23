В Волгоградской области РФ заключенные захватили в заложники сотрудников колонии, по меньшей мере, трое убиты ФОТО 18+ (обновлено)
В волгоградской исправительной колонии строгого режима №19 часть осужденных захватила в заложники сотрудников ФСИН, некоторые из них убиты.
Об этом сообщат росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
По данным Mash, заключенные, убившие сотрудников ИК-19, причастны к запрещенному в РФ ИГИЛ.
Известно, что в исправительной колонии убиты по меньшей мере три человека, еще несколько раненых и находятся в заложниках. Среди них - один осужденный за терроризм.
Сообщается, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.
На месте находятся силовики, спецназ готовится к штурму ИК.
Издание ASTRA сообщает, что захватившие заложников в волгоградской колонии требуют 2 млн долларов и вертолет.
Среди пострадавших сотрудников – начальник колонии Андрей Девятов, он в реанимации.
Обновленная информация
Следком РФ возбудил уголовное производство по факту захвата заложников в ИК Волгоградской области.
"Четыре человека взяли в заложники в ИК №19. Двое пострадавших. Колонию захватили четыре человека, один из них - террорист", - сообщают росСМИ.
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Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашние консультации между членами так называемого "политбюро 2.0" были посвящены войне. Вернее, обсуждалась цена войны и, самое главное, цена выхода из неё. Помощнику президента России Николаю Патрушеву в упрёк поставили не только отсутствие перспектив "выиграть" войну, но и непомерные финансовые расходы, и потери "исконно российских территорий", живой силы и вооружений, и санкции, тяжким бременем возложенные на Россию, и международную изоляцию и многое другое. Отдельно было указано, что Украина не выглядит проигравшей стороной, особенно после оккупации части территории России в Курской области. Удары ВСУ беспилотными летательными аппаратами и ракетами по энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по военным объектам на европейской части России, не выглядят безобидными и вызывают все большее беспокойство. Так же, вчера Патрушеву было предложено искать иные возможности для пополнения войск на фронте, а вопрос мобилизации оставить без рассмотрения, как минимум, до Нового года. Большинство членов политбюро высказались за поиск решения выхода из войны "на приемлемых условиях". Часть посредников, принимающих участие в переговорах о вариантах окончания войны, выступают от имени партии мира в "политбюро" и обсуждают условия, которые и партия мира и западные политики считают по большей части приемлемыми. В ответ, Николай Патрушев сказал, что не считает происходящее в Курской области критической ситуацией и усилением позиций Украины. Он утверждает, что после "освобождения" нескольких крупных населенных пунктов в ДНР, где по его словам "все идёт хорошо", часть российских войск будет переброшена в Курскую область и проблема будет решена до конца осени. Несмотря на все уверения со стороны Патрушева, большая часть политбюро осталась на своих позициях и настаивают на скором прекращении войны. Прения продолжатся сегодня и на выходных.
Я про це вже третій рік мрію, щоб випустили на росії побільше озброєних зеків саме не росіянські поселення і "города"!!!! Ото буде рейд так рейд!!! Не той що доповіли прутіну 6 серпня , наче "нєбольшая дрг, іх уже вибілі обратно" 😀😀😀
П.с. ех, а в інші напрямки ще б РДК запустити та інших невдоволених прутньой... Був би на роzzії великий шухер...
Та нам треба скоріше, щоб зараз там все вибухнуло , все їхнє прото-суспільство
Не жильцы они!
Муджахеды с собой к небесным гуриям заберут.
Так шо жонкам мусарским приветик !😂👍
- Рамзидін Тошев, 28 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 8 років 25 жовтня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Рустамчон Навруз, 23 роки, уродженець Таджикистану. Засуджений на 7 років 23 червня 2022 року (Замах на збут наркотиків).
- Назірчон Тонов, 28 років, уродженець Таджикистану. Засуджений на 8,5 року 19 квітня 2023 року (Замах на збут наркотиків).
- Темур Хусінов, 29 років, уродженець Узбекистану. Засуджений на 6 років 9 листопада 2018 року (Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю).
https://streamable.com/lhujvo
https://jumpshare.com/s/jTL3NtYoAp8b3yCPz6EU
Це постійна ТРАДИЦІЯ, на московії з 1919 року!!
жаль мало убили (((