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Зеленський нагородив орденами українських призерів Олімпійських ігор. ФОТОрепортаж

24 серпня у День Незалежності України президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами, які виграли медалі на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це йдеться на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності та відзначив їх державними нагородами.

Також Зеленський подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу нашої держави.

Зеленський нагородив орденами українських призерів Олімпійських ігор

"Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, – ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями – ми змагалися всією країною разом із вами", - сказав президент.

Повідомляється, що Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку, а також орден княгині Ольги І ступеня легкоатлетці Ярославі Магучіх, яка виграла золото у стрибках у висоту.

Зеленський нагородив орденами українських призерів Олімпійських ігор

Зеленський нагородив орденами українських призерів Олімпійських ігор

Інших олімпійців Зеленський відзначив орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерам вручили нагороди та почесні звання.

Зеленський нагородив орденами українських призерів Олімпійських ігор

Зеленський нагородив орденами українських призерів Олімпійських ігор

Крім цього, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі в Києві Зеленський відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан.

"Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, що збірна України завершила Олімпіаду на 22-му місці. В українців 12 нагород - 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзи.

Читайте також: Збірна США виграла медальний залік Олімпіади-2024, Україна на 22-му місці. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) спорт (1621)


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Вован Потужний - совкодрочер!
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24.08.2024 22:01 Відповісти
На крайньому фото Зеля точно на підставкі стоїть, судячи з пропорций його тіла та спортсмена. Йому ї тут хочеться бути вище хоч когось. Самозакоханий вава.
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24.08.2024 22:24 Відповісти
Олімпійцям повага.
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24.08.2024 22:25 Відповісти
Шось його сьогодні забагато) І, доречі, чому у заголовках новин Зеленськи без хваміліі "президент"? Не було б краще просто " президент України"? Менше приїдалось би б...
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24.08.2024 22:52 Відповісти
А посмертно Ярославу Журавлю коли ?
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24.08.2024 23:58 Відповісти
 
 