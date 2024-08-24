Зеленский наградил орденами украинских призеров Олимпийских игр. ФОТОрепортаж

24 августа в День Независимости Украины президент Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые выиграли медали на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом говорится на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства поздравил победителей и призеров Олимпийских игр и их тренеров с Днем Независимости и отметил их государственными наградами.

Также Зеленский поблагодарил олимпийцев за то, что они прославляют независимость и доказывают силу нашего государства.

"Вы не могли не чувствовать поддержку всех нас, миллионов украинцев. И мы не просто болели за всех вас, за каждого и каждую, - мы всей нашей страной, всеми мыслями и сердцем были рядом с вами, и по ощущениям - мы соревновались всей страной вместе с вами", - сказал президент.

Сообщается, что Зеленский вручил орден князя Ярослава Мудрого IV степени олимпийскому чемпиону по боксу Александру Хижняку, а также орден княгини Ольги I степени легкоатлетке Ярославе Магучих, которая выиграла золото в прыжках в высоту.

Других олимпийцев Зеленский отметил орденами "За заслуги" II и III степеней, княгини Ольги II и III степеней, а тренерам вручили награды и почетные звания.

Кроме этого, во время торжеств по случаю Дня Независимости на Софийской площади в Киеве Зеленский отметил орденами Свободы Александра Усика и двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан.

"Мы вместе показываем миру, что такое Украина, что такое наше государство. Украина, которая борется. Украина, которой может быть очень больно, трудно, но она встает и продолжает идти к своей главной цели. Украина, которая способна держать удар. Украина, которая способна побеждать", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что сборная Украины завершила Олимпиаду на 22-м месте. У украинцев 12 наград - 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзы.

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