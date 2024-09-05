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Рух метро у Києві ускладнено після тривалої повітряної тривоги. ВІДЕО+ФОТО

Після відбою тривоги у Києві ускладнено рух метро. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Відповідні фото також публікують в мережі.

У Києві після тривоги ускладнено рух метро

Також утворилися величезні затори на дорогах, довгі черги до станцій метро та громадського транспорту.

Пресслужба КМДА повідомила, що після відбою повітряної тривоги метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів. Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

"Станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда. Зазначимо, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі" ,- йдеться в повідомленні.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно становлять 9-10 хвилин.

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Автор: 

Київ (19517) Метрополітен (1418) повітряна тривога (919)


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Все через дебільне рішення щодо зупинки наземного транспорту та збільшення інтервалу руху метро до 10 хвилин
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05.09.2024 12:04 Відповісти
Ну, тепер чекаємо, на «НЕЗЛАМНЕ» теліпання своєю єрундою, московських агентів у мережах!!
Вони, ********** лайно жерти!!
Україна переможе!! Як би не гадив, ******….
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05.09.2024 13:36 Відповісти
 
 