Движение метро в Киеве затруднено после длительной воздушной тревоги. ВИДЕО+ФОТО
После отбоя тревоги в Киеве затруднено движение метро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.
Соответствующие фото также публикуют в сети.
Также образовались огромные пробки на дорогах, длинные очереди к станциям метро и общественному транспорту.
Пресс-служба КГВА сообщила, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен восстанавливает нормальную работу станций и график движения поездов. В целом для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.
"Станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда. Отметим, что движение поездов организовано с учетом имеющегося количества машинистов и подвижного состава, которые есть сейчас", - говорится в сообщении.
Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют 9-10 минут.
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