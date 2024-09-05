Движение метро в Киеве затруднено после длительной воздушной тревоги. ВИДЕО+ФОТО

После отбоя тревоги в Киеве затруднено движение метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Соответствующие фото также публикуют в сети.

Также образовались огромные пробки на дорогах, длинные очереди к станциям метро и общественному транспорту.

Пресс-служба КГВА сообщила, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен восстанавливает нормальную работу станций и график движения поездов. В целом для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

"Станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда. Отметим, что движение поездов организовано с учетом имеющегося количества машинистов и подвижного состава, которые есть сейчас", - говорится в сообщении.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют 9-10 минут.

Читайте также: Все "шахеды", угрожавшие Киеву, уничтожены. В столице - без пострадавших и разрушений, - КГВА