РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10164 посетителя онлайн
Новости Фото
4 621 2

Движение метро в Киеве затруднено после длительной воздушной тревоги. ВИДЕО+ФОТО

После отбоя тревоги в Киеве затруднено движение метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Соответствующие фото также публикуют в сети.

У Києві після тривоги ускладнено рух метро

Также образовались огромные пробки на дорогах, длинные очереди к станциям метро и общественному транспорту.

Пресс-служба КГВА сообщила, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен восстанавливает нормальную работу станций и график движения поездов. В целом для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

"Станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда. Отметим, что движение поездов организовано с учетом имеющегося количества машинистов и подвижного состава, которые есть сейчас", - говорится в сообщении.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют 9-10 минут.

Читайте также: Все "шахеды", угрожавшие Киеву, уничтожены. В столице - без пострадавших и разрушений, - КГВА

Автор: 

Киев (25563) Метрополитен (1016) воздушная тревога (792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все через дебільне рішення щодо зупинки наземного транспорту та збільшення інтервалу руху метро до 10 хвилин
показать весь комментарий
05.09.2024 12:04 Ответить
Ну, тепер чекаємо, на «НЕЗЛАМНЕ» теліпання своєю єрундою, московських агентів у мережах!!
Вони, ********** лайно жерти!!
Україна переможе!! Як би не гадив, ******….
показать весь комментарий
05.09.2024 13:36 Ответить
 
 