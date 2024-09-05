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У Києві та низці областей лунала повітряна тривога через ракетну небезпеку (оновлено)

Ввечері 5 вересня окупанти атакують Україну ракетами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

"Чернігівська, Полтавська,  Київська області - ракетна небезпека", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом стало відомо про швидкісну ціль на Чернігів.

Оновлення

О 23:33 пролунав сигнал до відбою. Тривога тривала 41 хвилину.

Вже о 23:37 Україною почала ширитись тривога через згарозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 23:41 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог

Читайте: Росіяни атакують "Шахедами" з півдня, - Повітряні сили

Автор: 

ракети (4028) Повітряні сили (2665) повітряна тривога (921)


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💥 Вибух пролунав в передмісті Чернігова.
Попередньо 1х Х-59/69.
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05.09.2024 23:25 Відповісти
В чернігові? Не подобається.
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05.09.2024 23:37 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

❗️Пуск балістики через Сумщину.



https://t.me/war_monitor monitor

Вектор Конотоп → Прилуки.



https://t.me/war_monitor monitor
https://t.me/war_monitor/20441



💥 БР припинила існування на межі областей. Чисто.

Загроза балістики триває до відбою.
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05.09.2024 23:45 Відповісти
 
 