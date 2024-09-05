У Києві та низці областей лунала повітряна тривога через ракетну небезпеку (оновлено)
Ввечері 5 вересня окупанти атакують Україну ракетами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
"Чернігівська, Полтавська, Київська області - ракетна небезпека", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Згодом стало відомо про швидкісну ціль на Чернігів.
Оновлення
О 23:33 пролунав сигнал до відбою. Тривога тривала 41 хвилину.
Вже о 23:37 Україною почала ширитись тривога через згарозу застосування балістичного озброєння.
Станом на 23:41 карта повітряних тривог виглядає так:
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💥 Вибух пролунав в передмісті Чернігова.
Попередньо 1х Х-59/69.
❗️Пуск балістики через Сумщину.
https://t.me/war_monitor monitor
Вектор Конотоп → Прилуки.
https://t.me/war_monitor monitor
https://t.me/war_monitor/20441
💥 БР припинила існування на межі областей. Чисто.
Загроза балістики триває до відбою.