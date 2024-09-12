Вибух у російському Єкатеринбурзі: ГУР МО підірвало КПП Росгвардії. ФОТОрепортаж

У російському Єкатеринбурзі вчора, 11 вересня, пролунав вибух біля КПП військової частини, в якій базуються військові Росгвардії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку рашистів.

Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.

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