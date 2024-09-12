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Новини Фото Війна
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Вибух у російському Єкатеринбурзі: ГУР МО підірвало КПП Росгвардії. ФОТОрепортаж

У російському Єкатеринбурзі вчора, 11 вересня, пролунав вибух біля КПП військової частини, в якій базуються військові Росгвардії. 

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку рашистів.

Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.

Також читайте: Ракета проти зерна: Росія атакувала судно із вантажем української пшениці для Єгипту. ФОТОрепортаж

Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО

Автор: 

росія (65301) ГУР (509)


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Топ коментарі
+12
Нарешті! Земля й небо, вода й повітря горітимуть у Рашці, над Рашкою, навколо рашистів , над рашистами , під рашистами ! Слава Україні ! Слава її героям! Слава народу - героїчним дітям України!
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12.09.2024 16:14
+11
які падпольщікі, такі і теракти (с)
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12.09.2024 16:16
+11
Ну і який "коефіцієнт корисної дії"? Яка шкода кацапським воєнним? Перелякались і все?
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12.09.2024 16:31
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Знову підлітки за обіцянку 5 млн. руб.?
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12.09.2024 16:13 Відповісти
Це акт курей полякать мля☹️
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12.09.2024 21:17 Відповісти
Нарешті! Земля й небо, вода й повітря горітимуть у Рашці, над Рашкою, навколо рашистів , над рашистами , під рашистами ! Слава Україні ! Слава її героям! Слава народу - героїчним дітям України!
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12.09.2024 16:14 Відповісти
Слава героїчному народу,героям та дітям Америки! Які колись відібрали ЯЗ в України,а зараз героїчно оберігають Рашку...
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12.09.2024 18:05 Відповісти
які падпольщікі, такі і теракти (с)
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12.09.2024 16:16 Відповісти
головне не розмір а участь!
кацапи повинні сцятись навіть у владіку!
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12.09.2024 16:27 Відповісти
Ну і який "коефіцієнт корисної дії"? Яка шкода кацапським воєнним? Перелякались і все?
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12.09.2024 16:31 Відповісти
штаны обосранные
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12.09.2024 16:36 Відповісти
"Маловать будєт..."
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12.09.2024 16:39 Відповісти
Що за прикол. Де пошкодженні какцапи. Гур ряжені кловуни
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12.09.2024 17:29 Відповісти
Накуа?
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12.09.2024 17:43 Відповісти
Ахмєтов? Пар в гудок?
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12.09.2024 17:44 Відповісти
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12.09.2024 17:46 Відповісти
Дешева постановка в стилі 95-кварталу? "Замах" на Шефіра №2?
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12.09.2024 18:06 Відповісти
Оце спи*іли, так спи*діли...
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12.09.2024 18:31 Відповісти
 
 