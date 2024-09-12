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Новости Фото Война
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Взрыв в российском Екатеринбурге: ГУР МО подорвало КПП Росгвардии. ФОТОрепортаж

В российском Екатеринбурге вчера, 11 сентября, прогремел взрыв возле КПП воинской части, в которой базируются военные Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора. Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев", - говорится в сообщении.

В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждена автомобильная техника рашистов.

Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

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Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО
Вибух у Єкатеринбурзі: Деталі операції ГУР МО

Автор: 

россия (95629) ГУР (434)


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Топ комментарии
+12
Нарешті! Земля й небо, вода й повітря горітимуть у Рашці, над Рашкою, навколо рашистів , над рашистами , під рашистами ! Слава Україні ! Слава її героям! Слава народу - героїчним дітям України!
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12.09.2024 16:14
+11
які падпольщікі, такі і теракти (с)
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12.09.2024 16:16
+11
Ну і який "коефіцієнт корисної дії"? Яка шкода кацапським воєнним? Перелякались і все?
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12.09.2024 16:31
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Знову підлітки за обіцянку 5 млн. руб.?
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12.09.2024 16:13 Ответить
Це акт курей полякать мля☹️
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12.09.2024 21:17 Ответить
Нарешті! Земля й небо, вода й повітря горітимуть у Рашці, над Рашкою, навколо рашистів , над рашистами , під рашистами ! Слава Україні ! Слава її героям! Слава народу - героїчним дітям України!
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12.09.2024 16:14 Ответить
Слава героїчному народу,героям та дітям Америки! Які колись відібрали ЯЗ в України,а зараз героїчно оберігають Рашку...
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12.09.2024 18:05 Ответить
які падпольщікі, такі і теракти (с)
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12.09.2024 16:16 Ответить
головне не розмір а участь!
кацапи повинні сцятись навіть у владіку!
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12.09.2024 16:27 Ответить
Ну і який "коефіцієнт корисної дії"? Яка шкода кацапським воєнним? Перелякались і все?
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12.09.2024 16:31 Ответить
штаны обосранные
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12.09.2024 16:36 Ответить
"Маловать будєт..."
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12.09.2024 16:39 Ответить
Що за прикол. Де пошкодженні какцапи. Гур ряжені кловуни
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12.09.2024 17:29 Ответить
Накуа?
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12.09.2024 17:43 Ответить
Ахмєтов? Пар в гудок?
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12.09.2024 17:44 Ответить
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12.09.2024 17:46 Ответить
Дешева постановка в стилі 95-кварталу? "Замах" на Шефіра №2?
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12.09.2024 18:06 Ответить
Оце спи*іли, так спи*діли...
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12.09.2024 18:31 Ответить
 
 