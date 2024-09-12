Взрыв в российском Екатеринбурге: ГУР МО подорвало КПП Росгвардии. ФОТОрепортаж

В российском Екатеринбурге вчера, 11 сентября, прогремел взрыв возле КПП воинской части, в которой базируются военные Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора. Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев", - говорится в сообщении.

В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждена автомобильная техника рашистов.

Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

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