Екснардепу-регіоналу Макеєнку повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату України кількох скликань, ексзаступнику голови фракції забороненої "Партії регіонів" Володимиру Макеєнку у справі щодо ухилення від сплати 71 мільйона гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР та Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не розкривають імені колишнього депутата, але згідно з матеріалами справи, йдеться про Володимира Макеєнка.

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Деталі підозри

За даними слідства, колишній народний обранець створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Але фактично керував ними сам.

В Офісі генпрокурора повідомили, що ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. Надалі він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Упродовж 2011-2018 років підозрюваний отримав 387 мільйонів гривень доходу, який підлягав оподаткуванню. Натомість він його приховав та не відобразив у податковій звітності.

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Відтак не нараховано та не сплачено до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Він не сплатив 71,4 мільйона гривень податків.

Колишньому народному депутату оголосили підозру в ухиленні від сплати податків - ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років за ґратами з конфіскацією майна.

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