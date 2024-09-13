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Екснардепу-регіоналу Макеєнку повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату України кількох скликань, ексзаступнику голови фракції забороненої "Партії регіонів" Володимиру Макеєнку у справі щодо ухилення від сплати 71 мільйона гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР та Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не розкривають імені колишнього депутата, але згідно з матеріалами справи, йдеться про Володимира Макеєнка.

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

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Деталі підозри

За даними слідства, колишній народний обранець створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Але фактично керував ними сам.

В Офісі генпрокурора повідомили, що ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. Надалі він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

Упродовж 2011-2018 років підозрюваний отримав 387 мільйонів гривень доходу, який підлягав оподаткуванню. Натомість він його приховав та не відобразив у податковій звітності.

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Відтак не нараховано та не сплачено до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Він не сплатив 71,4 мільйона гривень податків.

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

Колишньому народному депутату оголосили підозру в ухиленні від сплати податків - ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років за ґратами з конфіскацією майна.

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Автор: 

Макеєнко Володимир (24) податки (3852) ДБР (3504) підозра (769) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+4
Я дико вибачаюсь, 71 млн це тільки з украдених коштів?
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13.09.2024 11:00
+3
А чого цей риговський підор до сих пір живий?!
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13.09.2024 11:06
+2
який толєраст чи трідарас придума морди злочинцям замальовувать?
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13.09.2024 11:09
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Я дико вибачаюсь, 71 млн це тільки з украдених коштів?
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13.09.2024 11:00 Відповісти
Я теж вибачаюся, Але термін давності то сплив. Уже усі справи позакривали якими Порох своїх відмазував, потім Зелені своїх. А тут з 2011. Мабуть це піар, щоб сказати- дивиться лохторат, які потужні справи ми робимо, а насправді поділять за ціцькі і закриють за спливом строків.
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13.09.2024 11:36 Відповісти
А чого цей риговський підор до сих пір живий?!
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13.09.2024 11:06 Відповісти
а тому що підара відбулавили...
підар за підара!
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13.09.2024 11:09 Відповісти
А як це, відбулавили?
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13.09.2024 11:13 Відповісти
ну отак - береш підара і відбулавлюєш і він вже над тобою 4 рази президент!
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13.09.2024 11:15 Відповісти
Авторитетні і потрібні люди, будь-яких скликань
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13.09.2024 11:13 Відповісти
Ну так дуже вумний нарід таких вибрав, як і в США нарід вибрав старця щоб мошонкою трясти.
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13.09.2024 11:15 Відповісти
пацан пішов послом в конґу...
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13.09.2024 11:07 Відповісти
який толєраст чи трідарас придума морди злочинцям замальовувать?
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13.09.2024 11:09 Відповісти
Пля, це відрижка кгбшного папіньки, з срємітєльним карєрним ростам з 20річного сосунка, ше жива????
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13.09.2024 11:09 Відповісти
це схема усіх депутатів
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13.09.2024 11:15 Відповісти
"Ригі" то хрещені батьки "слуга-народної" шобли. Духовні вчителі.
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13.09.2024 11:16 Відповісти
портновські ДБРовці під Пороха копають..?
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13.09.2024 11:19 Відповісти
аякже.
Щоб змусити Пороха розкошелитись на викуп ще й Макеєнка. Він вже й так на 9 мільйонів спонсорував держбюджет викупом з СІЗО Червінського.
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13.09.2024 12:55 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/wHIUZJw4ZpE "Ви там в Раді не грайтеся, бо невідомо хто куди піде з мечем..."
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13.09.2024 11:20 Відповісти
А теперішні діючі депутати - бізнесмени сплачують податки справно ?
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13.09.2024 11:49 Відповісти
Макеєнко ексвласник "Прямого", і так буде з кожним, хто виріше розірвати з ригівськомедведчуківськозеленою мафією.
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13.09.2024 12:08 Відповісти
а чому не відкрили справу проти ваньки баканова ??? тому що він дружбан бубочки --- друзям все а остальним закон
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13.09.2024 12:48 Відповісти
 
 