Экснардепу-регионалу Макеенко сообщили о подозрении в уклонении от уплаты более 71 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины нескольких созывов, экс-заместителю председателя фракции запрещенной "Партии регионов" Владимиру Макеенко по делу об уклонении от уплаты 71 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГМА - подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Правоохранители не раскрывают имени бывшего депутата, но согласно материалам дела, речь идет о Владимире Макеенко.

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Детали подозрения

По данным следствия, бывший народный избранник создал за рубежом сеть компаний, оформленных на него или на подконтрольных ему лиц и ближайших родственников. Но фактически руководил ими сам.

В Офисе генпрокурора сообщили, что эти компании среди прочего, получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечисляли на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита.

В течение 2011-2018 годов подозреваемый получил 387 миллионов гривен дохода, который подлежал налогообложению. Вместо этого он его скрыл и не отразил в налоговой отчетности.

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Поэтому не начислен и не уплачен в государственный бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор. Он не уплатил 71,4 миллиона гривен налогов.

Бывшему народному депутату объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов - ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет за решеткой с конфискацией имущества.

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