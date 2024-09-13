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Экснардепу-регионалу Макеенко сообщили о подозрении в уклонении от уплаты более 71 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины нескольких созывов, экс-заместителю председателя фракции запрещенной "Партии регионов" Владимиру Макеенко по делу об уклонении от уплаты 71 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГМА - подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Правоохранители не раскрывают имени бывшего депутата, но согласно материалам дела, речь идет о Владимире Макеенко.

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

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Детали подозрения

По данным следствия, бывший народный избранник создал за рубежом сеть компаний, оформленных на него или на подконтрольных ему лиц и ближайших родственников. Но фактически руководил ими сам.

В Офисе генпрокурора сообщили, что эти компании среди прочего, получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечисляли на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита.

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

В течение 2011-2018 годов подозреваемый получил 387 миллионов гривен дохода, который подлежал налогообложению. Вместо этого он его скрыл и не отразил в налоговой отчетности.

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Поэтому не начислен и не уплачен в государственный бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор. Он не уплатил 71,4 миллиона гривен налогов.

Екснардеп-регіонал Макеєнко отримав підозру за несплату 71 млн грн податків

Бывшему народному депутату объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов - ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Автор: 

Макеенко Владимир (152) налоги (3239) ГБР (3000) подозрение (491) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+4
Я дико вибачаюсь, 71 млн це тільки з украдених коштів?
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13.09.2024 11:00
+3
А чого цей риговський підор до сих пір живий?!
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13.09.2024 11:06
+2
який толєраст чи трідарас придума морди злочинцям замальовувать?
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13.09.2024 11:09
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Я дико вибачаюсь, 71 млн це тільки з украдених коштів?
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13.09.2024 11:00 Ответить
Я теж вибачаюся, Але термін давності то сплив. Уже усі справи позакривали якими Порох своїх відмазував, потім Зелені своїх. А тут з 2011. Мабуть це піар, щоб сказати- дивиться лохторат, які потужні справи ми робимо, а насправді поділять за ціцькі і закриють за спливом строків.
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13.09.2024 11:36 Ответить
А чого цей риговський підор до сих пір живий?!
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13.09.2024 11:06 Ответить
а тому що підара відбулавили...
підар за підара!
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13.09.2024 11:09 Ответить
А як це, відбулавили?
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13.09.2024 11:13 Ответить
ну отак - береш підара і відбулавлюєш і він вже над тобою 4 рази президент!
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13.09.2024 11:15 Ответить
Авторитетні і потрібні люди, будь-яких скликань
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13.09.2024 11:13 Ответить
Ну так дуже вумний нарід таких вибрав, як і в США нарід вибрав старця щоб мошонкою трясти.
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13.09.2024 11:15 Ответить
пацан пішов послом в конґу...
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13.09.2024 11:07 Ответить
який толєраст чи трідарас придума морди злочинцям замальовувать?
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13.09.2024 11:09 Ответить
Пля, це відрижка кгбшного папіньки, з срємітєльним карєрним ростам з 20річного сосунка, ше жива????
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13.09.2024 11:09 Ответить
це схема усіх депутатів
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13.09.2024 11:15 Ответить
"Ригі" то хрещені батьки "слуга-народної" шобли. Духовні вчителі.
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13.09.2024 11:16 Ответить
портновські ДБРовці під Пороха копають..?
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13.09.2024 11:19 Ответить
аякже.
Щоб змусити Пороха розкошелитись на викуп ще й Макеєнка. Він вже й так на 9 мільйонів спонсорував держбюджет викупом з СІЗО Червінського.
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13.09.2024 12:55 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/wHIUZJw4ZpE "Ви там в Раді не грайтеся, бо невідомо хто куди піде з мечем..."
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13.09.2024 11:20 Ответить
А теперішні діючі депутати - бізнесмени сплачують податки справно ?
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13.09.2024 11:49 Ответить
Макеєнко ексвласник "Прямого", і так буде з кожним, хто виріше розірвати з ригівськомедведчуківськозеленою мафією.
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13.09.2024 12:08 Ответить
а чому не відкрили справу проти ваньки баканова ??? тому що він дружбан бубочки --- друзям все а остальним закон
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13.09.2024 12:48 Ответить
 
 