У Києві та низці областей тривога через загрозу ворожих БпЛА. КАРТА

Ввечері 15 вересня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!"- йдеться в повідомленні.

Станом на 22:08 карта повітярних тривог виглядає так:

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 15 вересня, російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників з північного напрямку.

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