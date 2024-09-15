У Києві та низці областей тривога через загрозу ворожих БпЛА. КАРТА
Ввечері 15 вересня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!"- йдеться в повідомленні.
Станом на 22:08 карта повітярних тривог виглядає так:
Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 15 вересня, російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників з північного напрямку.
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