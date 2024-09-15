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У Києві та низці областей тривога через загрозу ворожих БпЛА. КАРТА

Ввечері 15 вересня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!"- йдеться в повідомленні.

Станом на 22:08 карта повітярних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 15 вересня, російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників з північного напрямку.

Дивіться: Близько 30 ракет, понад 800 КАБів та майже 300 ударних БпЛА застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4206) Київ (19530) повітряна тривога (923)


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