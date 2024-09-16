Ідентифіковано жертву російського удару по Харкову: це 94-річна маломобільна жінка

У Харкові за допомогою ДНК-експертизи встановили особу жінки, яка загинула вчора внаслідок російського авіаудару по місту.

Про це повідомив у фейсбуку начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблу?

"Дослідження ДНК підтвердило - вчора в напівзруйнованому російським КАБом будинку знайшли тіло саме тієї жінки, яку вважали безвісно зниклою. Її зразки наші фахівці порівняли зі зразками доньки - 65-річна харків'янка шукала свою матір після удару. Вона розповіла, що її мамі 94 роки і вона вже не могла виходити з дому. В момент прильоту була вдома сама. Тіло деблокували вже після пожежі, опізнати його було неможливо. Тепер точно знаємо особу загиблої", - йдеться у повідомленні.

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За словами Болвінова, ії сусіди отримали вибухові травми, різані рани, уламкові поранення, одному з мешканців багатоповерхівки відірвало кисть. Вже четверо дітей серед поранених. Загалом постраждало сорок три людини.

Нагадаємо 15 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі. Станом на 21:08 повідомлялось про одну загиблу людину та 42 поранених.