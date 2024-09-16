Идентифицирована жертва российского удара по Харькову: это 94-летняя маломобильная женщина

В Харькове с помощью ДНК-экспертизы установили личность женщины, которая погибла вчера в результате российского авиаудара по городу.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшей?

"Исследование ДНК подтвердило - вчера в полуразрушенном российским КАБом доме нашли тело именно той женщины, которую считали без вести пропавшей. Ее образцы наши специалисты сравнили с образцами дочери - 65-летняя харьковчанка искала свою мать после удара. Она рассказала, что ее маме 94 года и она уже не могла выходить из дома. В момент прилета была дома одна. Тело деблокировали уже после пожара, опознать его было невозможно. Теперь точно знаем личность погибшей", - говорится в сообщении.

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По словам Болвинова, ее соседи получили взрывные травмы, резаные раны, осколочные ранения, одному из жителей многоэтажки оторвало кисть. Уже четверо детей среди раненых. Всего пострадало сорок три человека.

Напомним, 15 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в многоэтажку, есть пострадавшие. По состоянию на 21:08 сообщалось об одном погибшем человеке и 42 раненых.