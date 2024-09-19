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Новини Фото Війна
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Наслідки обстрілу Запорізької області: Постраждали 3 особи, літні жінки перебувають у лікарні. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники атакували Запорізьку область, постраждали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, двоє літніх жінок дістали поранення внаслідок обстрілу Запорізького району, вони наразі перебувають у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Кажуть, що загрози життю немає.

"У постраждалих рвані та різані рани, струс головного мозку і забиття. Лікарі надають пенсіонеркам усю необхідну допомогу. Чоловік, який теж постраждав через ворожий обстріл, від госпіталізації відмовився", - додав очільник області.

Читайте: Рашисти вдарили КАБами по Запорізькому району: одна жінка загинула, ще дві дістали поранення

Наслідки обстрілу Запорізької області в ніч на 19 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області в ніч на 19 вересня
Наслідки обстрілу Запорізької області в ніч на 19 вересня

Автор: 

обстріл (28633) Запорізька область (3631) Федоров Іван (649)


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Ось так і виглядає "какаяразніца"...
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19.09.2024 10:00 Відповісти
 
 