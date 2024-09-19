Наслідки обстрілу Запорізької області: Постраждали 3 особи, літні жінки перебувають у лікарні. ФОТОрепортаж
Вночі російські загарбники атакували Запорізьку область, постраждали 3 особи.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, двоє літніх жінок дістали поранення внаслідок обстрілу Запорізького району, вони наразі перебувають у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Кажуть, що загрози життю немає.
"У постраждалих рвані та різані рани, струс головного мозку і забиття. Лікарі надають пенсіонеркам усю необхідну допомогу. Чоловік, який теж постраждав через ворожий обстріл, від госпіталізації відмовився", - додав очільник області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oresta Bartka
показати весь коментар19.09.2024 10:00 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль