Последствия обстрела Запорожской области: Пострадали 3 человека, пожилые женщины в больнице. ФОТОрепортаж
Ночью российские захватчики атаковали Запорожскую область, пострадали 3 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Две пожилые женщины получили ранения в результате обстрела Запорожского района, они сейчас находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, что угрозы жизни нет.
"У пострадавших рваные и резаные раны, сотрясение головного мозга и ушибы. Врачи оказывают пенсионеркам всю необходимую помощь. Мужчина, который тоже пострадал из-за вражеского обстрела, от госпитализации отказался", - добавил глава области.
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Oresta Bartka
показать весь комментарий19.09.2024 10:00 Ответить Мне нравится 0
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