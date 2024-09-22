Шість російських літаків зафіксовано за два дні над Балтійським морем. У небо піднімали винищувачі НАТО, - ВПС Латвії. ФОТО
20 і 21 вересня шість російських літаків були ідентифіковані над регіоном Балтійського моря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії.
Як зазначається, над районом Балтійського моря 20 і 21 вересня було ідентифіковано шість російських літаків, вони не надали планів польоту і не ввімкнули передавачів.
Розміщені на території Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт, порушників було попереджено та супроводжено.
Топ коментарі
+2 Валерій Кваша
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+2 Яр Холодний
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+2 Alex O #513819
показати весь коментар22.09.2024 23:09
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(с) Суспільне
В моїй родині були усі національності, нашого регіону, але жодного москаля!