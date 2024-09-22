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Шість російських літаків зафіксовано за два дні над Балтійським морем. У небо піднімали винищувачі НАТО, - ВПС Латвії. ФОТО

20 і 21 вересня шість російських літаків були ідентифіковані над регіоном Балтійського моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії.

Як зазначається, над районом Балтійського моря 20 і 21 вересня було ідентифіковано шість російських літаків, вони не надали планів польоту і не ввімкнули передавачів.

Перехоплення російських літаків над Балтійським морем
Перехоплення російських літаків над Балтійським морем

Розміщені на території Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт, порушників було попереджено та супроводжено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі НАТО перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

НАТО (6463) Балтія (345) літак (2915)


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Топ коментарі
+2
А турки збили б, і *уйло на х**н солі написав би. Але це ж ''потужне нато''.
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22.09.2024 15:17
+2
Де шовориться про те, що літаки влетіли в повітряний простір Латвії? А в нейтральних водах вони можуть літать, скільки-завгодно!
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22.09.2024 15:25
+2
З чого ти взяв, що я виправдовую москалів і мені має бути соромно ? Де ти це побачив, наведи ? Гарний москаль, що підтримує вбивства українців=мертвий москаль. Я лише пояснив, чому кацапські літаки не були збиті натівськими.
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22.09.2024 23:09
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А турки збили б, і *уйло на х**н солі написав би. Але це ж ''потужне нато''.
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22.09.2024 15:17 Відповісти
Де шовориться про те, що літаки влетіли в повітряний простір Латвії? А в нейтральних водах вони можуть літать, скільки-завгодно!
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22.09.2024 15:25 Відповісти
літакам країн-агресорів табу на польоти де завгодно
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22.09.2024 16:09 Відповісти
А що - РФ визнана "країною-агресором" стосовно блоку НАТО? І з якою саме країною НАТО РОсія зараз воює?
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23.09.2024 08:04 Відповісти
"Парламентська асамблея НАТО 21 листопада визнала Росію державою-терористом"
(с) Суспільне
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24.09.2024 20:36 Відповісти
2022 р
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24.09.2024 20:39 Відповісти
штати якусь безневинну "кульку" збили без зайвих запитань
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22.09.2024 16:10 Відповісти
Збили у своєму повітряному просторі і виловили залишки у своїх територіальних водах.
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22.09.2024 16:15 Відповісти
це ви тепер моцкалів виправдовуєте? не соромно?
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22.09.2024 17:25 Відповісти
Тобі, як потомствєнному росіянину роз'ясняють, не мути воду
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22.09.2024 20:44 Відповісти
Раджу покопатись у власному "родовому дереві" перед тим як подібне заявляти!
В моїй родині були усі національності, нашого регіону, але жодного москаля!
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24.09.2024 20:38 Відповісти
З чого ти взяв, що я виправдовую москалів і мені має бути соромно ? Де ти це побачив, наведи ? Гарний москаль, що підтримує вбивства українців=мертвий москаль. Я лише пояснив, чому кацапські літаки не були збиті натівськими.
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22.09.2024 23:09 Відповісти
Де саме вони її збили?
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23.09.2024 08:01 Відповісти
Не зовсім так. Їм не потрібен дозвіл від НАТО наприклад, але вони мають повідомляти про маршрут. Інакше, так як в статті написано - перехоплення і видворення.
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22.09.2024 16:36 Відповісти
"Повідомлять" вони нічого не повинні! Вони просто зобов"язані при польоті в нейтральних водах автоматично інформувать про своє місцезнаходження - бо диспетчерська служба працює - а небо - вже давно поділене на "повітряні коридори" Для цього у літаків існують "транспондери" Вони автоматично відповідають на запит диспетчерської служби Саме їх виключення й визнається "порушенням" - бо то не "район бойових дій"
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23.09.2024 07:59 Відповісти
Квакша, ти не тільки заголовки читай, а й думай. Турки збили кацапський су-24 за порушення повітряного простору Турції. Цього разу кацапи не порушували повітряний простір жодної з країн Балтійського регіону (в усякому разі про це не йдеться у звітах). А вихід у Балтійське море у кацапів є, мапу відкрий. Звичайно, хотілося би, щоб кацапські корита разом з екіпажами лежали на дні моря, але підстав для цього вони, нажаль, не надали. І тому Єврофайтери (доречі, судячи по фото-повністю "заряджені") просто супроводжували їх.
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22.09.2024 16:07 Відповісти
жовту картку показали? а червона коли буде?
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22.09.2024 15:20 Відповісти
шість Карл...шість
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22.09.2024 15:32 Відповісти
А брівки сурово супили?
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22.09.2024 17:34 Відповісти
І ніжкою так сердито тупонули по підлозі, що аж розжирілі дупи заколихались.
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22.09.2024 20:17 Відповісти
Это такой идиотский ритуал - вместо одной ракеты - тратить горючку, поднимать несколько самолетов...
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22.09.2024 18:30 Відповісти
Спостерігайте і далі. Супроводжуйте в польоті. Допоки русня не посуне з Кенігсберга на вас
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22.09.2024 20:15 Відповісти
3 вас пуп розв'яжеться на НАТО " перти", ти спершу " скрєпні зємлі радной курщіни" визволи, потім будеш про свої солодкі бажання розповідати
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22.09.2024 20:48 Відповісти
Новина повина звучати так: 6 літаків зафіксовано на дні Балтійського моря.
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22.09.2024 20:47 Відповісти
 
 