Шість російських літаків зафіксовано за два дні над Балтійським морем. У небо піднімали винищувачі НАТО, - ВПС Латвії. ФОТО

20 і 21 вересня шість російських літаків були ідентифіковані над регіоном Балтійського моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії.

Як зазначається, над районом Балтійського моря 20 і 21 вересня було ідентифіковано шість російських літаків, вони не надали планів польоту і не ввімкнули передавачів.





Розміщені на території Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт, порушників було попереджено та супроводжено.

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