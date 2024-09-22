Шесть российских самолетов зафиксировано за два дня над Балтийским морем. В небо поднимали истребители НАТО, - ВВС Латвии. ФОТО

20 и 21 сентября шесть российских самолетов были идентифицированы над регионом Балтийского моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Военно-воздушные силы Латвии.

Как отмечается, над районом Балтийского моря 20 и 21 сентября было идентифицировано шесть российских самолетов, они не предоставили планов полета и не включили передатчиков.





Размещенные на территории Латвии истребители НАТО Eurofighter совершили вылет, нарушители были предупреждены и сопровождены.

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