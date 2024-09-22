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Шесть российских самолетов зафиксировано за два дня над Балтийским морем. В небо поднимали истребители НАТО, - ВВС Латвии. ФОТО

20 и 21 сентября шесть российских самолетов были идентифицированы над регионом Балтийского моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Военно-воздушные силы Латвии.

Как отмечается, над районом Балтийского моря 20 и 21 сентября было идентифицировано шесть российских самолетов, они не предоставили планов полета и не включили передатчиков.

Перехоплення російських літаків над Балтійським морем
Перехоплення російських літаків над Балтійським морем

Размещенные на территории Латвии истребители НАТО Eurofighter совершили вылет, нарушители были предупреждены и сопровождены.

Читайте: Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

Автор: 

НАТО (10000) Балтия (354) самолет (3600)


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Топ комментарии
+2
А турки збили б, і *уйло на х**н солі написав би. Але це ж ''потужне нато''.
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22.09.2024 15:17
+2
Де шовориться про те, що літаки влетіли в повітряний простір Латвії? А в нейтральних водах вони можуть літать, скільки-завгодно!
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22.09.2024 15:25
+2
З чого ти взяв, що я виправдовую москалів і мені має бути соромно ? Де ти це побачив, наведи ? Гарний москаль, що підтримує вбивства українців=мертвий москаль. Я лише пояснив, чому кацапські літаки не були збиті натівськими.
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22.09.2024 23:09
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А турки збили б, і *уйло на х**н солі написав би. Але це ж ''потужне нато''.
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22.09.2024 15:17 Ответить
Де шовориться про те, що літаки влетіли в повітряний простір Латвії? А в нейтральних водах вони можуть літать, скільки-завгодно!
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22.09.2024 15:25 Ответить
літакам країн-агресорів табу на польоти де завгодно
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22.09.2024 16:09 Ответить
А що - РФ визнана "країною-агресором" стосовно блоку НАТО? І з якою саме країною НАТО РОсія зараз воює?
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23.09.2024 08:04 Ответить
"Парламентська асамблея НАТО 21 листопада визнала Росію державою-терористом"
(с) Суспільне
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24.09.2024 20:36 Ответить
2022 р
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24.09.2024 20:39 Ответить
штати якусь безневинну "кульку" збили без зайвих запитань
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22.09.2024 16:10 Ответить
Збили у своєму повітряному просторі і виловили залишки у своїх територіальних водах.
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22.09.2024 16:15 Ответить
це ви тепер моцкалів виправдовуєте? не соромно?
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22.09.2024 17:25 Ответить
Тобі, як потомствєнному росіянину роз'ясняють, не мути воду
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22.09.2024 20:44 Ответить
Раджу покопатись у власному "родовому дереві" перед тим як подібне заявляти!
В моїй родині були усі національності, нашого регіону, але жодного москаля!
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24.09.2024 20:38 Ответить
З чого ти взяв, що я виправдовую москалів і мені має бути соромно ? Де ти це побачив, наведи ? Гарний москаль, що підтримує вбивства українців=мертвий москаль. Я лише пояснив, чому кацапські літаки не були збиті натівськими.
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22.09.2024 23:09 Ответить
Де саме вони її збили?
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23.09.2024 08:01 Ответить
Не зовсім так. Їм не потрібен дозвіл від НАТО наприклад, але вони мають повідомляти про маршрут. Інакше, так як в статті написано - перехоплення і видворення.
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22.09.2024 16:36 Ответить
"Повідомлять" вони нічого не повинні! Вони просто зобов"язані при польоті в нейтральних водах автоматично інформувать про своє місцезнаходження - бо диспетчерська служба працює - а небо - вже давно поділене на "повітряні коридори" Для цього у літаків існують "транспондери" Вони автоматично відповідають на запит диспетчерської служби Саме їх виключення й визнається "порушенням" - бо то не "район бойових дій"
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23.09.2024 07:59 Ответить
Квакша, ти не тільки заголовки читай, а й думай. Турки збили кацапський су-24 за порушення повітряного простору Турції. Цього разу кацапи не порушували повітряний простір жодної з країн Балтійського регіону (в усякому разі про це не йдеться у звітах). А вихід у Балтійське море у кацапів є, мапу відкрий. Звичайно, хотілося би, щоб кацапські корита разом з екіпажами лежали на дні моря, але підстав для цього вони, нажаль, не надали. І тому Єврофайтери (доречі, судячи по фото-повністю "заряджені") просто супроводжували їх.
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22.09.2024 16:07 Ответить
жовту картку показали? а червона коли буде?
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22.09.2024 15:20 Ответить
шість Карл...шість
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22.09.2024 15:32 Ответить
А брівки сурово супили?
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22.09.2024 17:34 Ответить
І ніжкою так сердито тупонули по підлозі, що аж розжирілі дупи заколихались.
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22.09.2024 20:17 Ответить
Это такой идиотский ритуал - вместо одной ракеты - тратить горючку, поднимать несколько самолетов...
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22.09.2024 18:30 Ответить
Спостерігайте і далі. Супроводжуйте в польоті. Допоки русня не посуне з Кенігсберга на вас
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22.09.2024 20:15 Ответить
3 вас пуп розв'яжеться на НАТО " перти", ти спершу " скрєпні зємлі радной курщіни" визволи, потім будеш про свої солодкі бажання розповідати
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22.09.2024 20:48 Ответить
Новина повина звучати так: 6 літаків зафіксовано на дні Балтійського моря.
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22.09.2024 20:47 Ответить
 
 