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Новини Фото
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Супутникові знімки арсеналу у Тверській області РФ: знищено майже 60 будівель складів, залізничне депо та потяги з боєприпасами. ФОТОрепортаж

У мережі були оприлюднені фото, на яких показані локації другого ураженого Силами оборони України великого військового складу РФ у Тверській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото опубліковані американським OSINT-дослідником з ніком "MT_Anderson" на Twitter-акаунт (X).

Йдеться про 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський, що зазнав атаки дронів у ніч проти 21 вересня.

Даний склад також розташований біля міста Торопець, де 18 вересня злетів у повітря107-й арсенал ГРАУ.

Як пише OSINT-дослідник, на складі в Октябрському фіксуються "значні пошкодження північної частини депо.

На супутникових знімках видно, що було знищено понад 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна б’є по складах боєприпасів у Росії своєю зброєю, - Зеленський. ВIДЕО

Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника

Автор: 

росія (65379) склад (183)


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Топ коментарі
+23
Чудоаа робота наших війсьеових , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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23.09.2024 06:42
+11
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23.09.2024 06:55
+10
Не чекали рашисти такого ,можна у'явити як бісится бункерний чорт ,чудова робота.
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23.09.2024 07:17
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Чудоаа робота наших війсьеових , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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23.09.2024 06:42 Відповісти
БПЛА - детонатор, а потяг бімба! Є всьму світу на що дивитись.
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23.09.2024 06:48 Відповісти
Щось я пропустив, а там ходили баби в футболках "я ❤️ торопецкое пво"?
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23.09.2024 06:50 Відповісти
Пора збирать усе вціліле докупи... Хлопці пришлють "диких гусей" повторно.....
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23.09.2024 06:52 Відповісти
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23.09.2024 06:55 Відповісти
а, що в тих синеньким відмічених, може треба добавити?
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23.09.2024 07:35 Відповісти
Як що, бухло!
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23.09.2024 08:37 Відповісти
Не чекали рашисти такого ,можна у'явити як бісится бункерний чорт ,чудова робота.
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23.09.2024 07:17 Відповісти
чотири рази сармат немогли запустити гепав невзлетівши, страшно подумати як гепне начинене ядеркою старе барахло Воронєжу і Твєрі варто напрячся
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23.09.2024 08:40 Відповісти
можем повторить
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23.09.2024 08:48 Відповісти
 
 