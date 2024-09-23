Супутникові знімки арсеналу у Тверській області РФ: знищено майже 60 будівель складів, залізничне депо та потяги з боєприпасами. ФОТОрепортаж
У мережі були оприлюднені фото, на яких показані локації другого ураженого Силами оборони України великого військового складу РФ у Тверській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото опубліковані американським OSINT-дослідником з ніком "MT_Anderson" на Twitter-акаунт (X).
Йдеться про 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський, що зазнав атаки дронів у ніч проти 21 вересня.
Даний склад також розташований біля міста Торопець, де 18 вересня злетів у повітря107-й арсенал ГРАУ.
Як пише OSINT-дослідник, на складі в Октябрському фіксуються "значні пошкодження північної частини депо.
На супутникових знімках видно, що було знищено понад 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами.
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