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Новости Фото
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Спутниковые снимки арсенала в Тверской области РФ: уничтожены почти 60 зданий складов, железнодорожное депо и поезда с боеприпасами. ФОТОРЕПОРТАЖ

В сети были обнародованы фото, на которых показаны локации второго пораженного Силами обороны Украины крупного военного склада РФ в Тверской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото опубликованы американским OSINT-исследователем с ником "MT_Anderson" на Twitter-аккаунте(X).

Речь идет о 23-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский, подвергшемся атаке дронов в ночь на 21 сентября.

Данный склад также расположен возле города Торопец, где 18 сентября взлетел в воздух107-й арсенал ГРАУ.

Как пишет OSINT-исследователь, на складе в Октябрьском фиксируются "значительные повреждения северной части депо.

На спутниковых снимках видно, что было уничтожено более 58 зданий складов, несколько открытых площадок с боеприпасами, повреждена железная дорога и уничтожены поезда с боеприпасами.

Смотрите также: Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием, - Зеленский. ВИДЕО

Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника
Удар по другому складу біля Торопця - наслідки атаки показали на фото з супутника

Автор: 

россия (95683) склад (156)


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Топ комментарии
+23
Чудоаа робота наших війсьеових , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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23.09.2024 06:42
+11
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23.09.2024 06:55
+10
Не чекали рашисти такого ,можна у'явити як бісится бункерний чорт ,чудова робота.
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23.09.2024 07:17
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Чудоаа робота наших війсьеових , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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23.09.2024 06:42 Ответить
БПЛА - детонатор, а потяг бімба! Є всьму світу на що дивитись.
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23.09.2024 06:48 Ответить
Щось я пропустив, а там ходили баби в футболках "я ❤️ торопецкое пво"?
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23.09.2024 06:50 Ответить
Пора збирать усе вціліле докупи... Хлопці пришлють "диких гусей" повторно.....
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23.09.2024 06:52 Ответить
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23.09.2024 06:55 Ответить
а, що в тих синеньким відмічених, може треба добавити?
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23.09.2024 07:35 Ответить
Як що, бухло!
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23.09.2024 08:37 Ответить
Не чекали рашисти такого ,можна у'явити як бісится бункерний чорт ,чудова робота.
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23.09.2024 07:17 Ответить
чотири рази сармат немогли запустити гепав невзлетівши, страшно подумати як гепне начинене ядеркою старе барахло Воронєжу і Твєрі варто напрячся
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23.09.2024 08:40 Ответить
можем повторить
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23.09.2024 08:48 Ответить
 
 