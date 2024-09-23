Спутниковые снимки арсенала в Тверской области РФ: уничтожены почти 60 зданий складов, железнодорожное депо и поезда с боеприпасами. ФОТОРЕПОРТАЖ

В сети были обнародованы фото, на которых показаны локации второго пораженного Силами обороны Украины крупного военного склада РФ в Тверской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото опубликованы американским OSINT-исследователем с ником "MT_Anderson" на Twitter-аккаунте(X).

Речь идет о 23-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский, подвергшемся атаке дронов в ночь на 21 сентября.

Данный склад также расположен возле города Торопец, где 18 сентября взлетел в воздух107-й арсенал ГРАУ.

Как пишет OSINT-исследователь, на складе в Октябрьском фиксируются "значительные повреждения северной части депо.

На спутниковых снимках видно, что было уничтожено более 58 зданий складов, несколько открытых площадок с боеприпасами, повреждена железная дорога и уничтожены поезда с боеприпасами.

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