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У Київській області на пустирі знайшли багато пакунків з ліками. На місці працює поліція. ФОТОрепортаж

На пустирі в Борисполі, що в Київській області, знайдено велику кількість фармацевтичних препаратів, залишених просто неба. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Про це повідомила поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 26 вересня, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили допис щодо великої кількості фармацевтичних препаратів, залишених невідомими просто неба на земельній ділянці.

На Київщині знайшли пакунки з ліками

На Київщині знайшли пакунки з ліками

Наразі правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять першочергові слідчі дії. Зокрема, поліцейські здійснюють огляд вказаних медикаментів, а також зʼясовують їхнє походження.

Триває документування події, після чого буде надано правову кваліфікацію.

На Київщині знайшли пакунки з ліками

На Київщині знайшли пакунки з ліками

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Автор: 

Київська область (4041) ліки (1326)


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Топ коментарі
+69
гуманітарна допомога.
не вдалося продати.
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26.09.2024 19:53
+49
Бачив це відео- від такого кров закіпає і потім розумію, чому все менше країн хочуть нам допомогати.
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26.09.2024 19:55
+40
А до шпиталів віддати - жаба задавила..які ж курви..
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26.09.2024 19:54
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Багатирьова?
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26.09.2024 19:50 Відповісти
100%
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26.09.2024 20:02 Відповісти
А ось що відбувається насправді: дуже багато "ліків", по гуманітарним каналам, приходять простроченними і взагалі повного застарілого фуфла, яке ні для чого не підходить, бо тим лахміттям нікого вже давно не лікують!
Але ******* правила примушують все це ставити на облік, відповідати за майно, мати вільні приміщення щоб зберігати тонни нікому непотрібного гівна!
Набагато простіше вивезти те лайно в поле і там висипати, зробивши вигляд, що його і не було!
Ось що ми спостерігаємо на цих фото
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26.09.2024 20:34 Відповісти
це ваші особисті домисли. А от те що гуманітарка попадає в лапи бариг це факт. Можливо якийсь відсоток прострочений але це теж наслідки затримок на митниці і знову ж таки в очікуванні відкатів
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26.09.2024 21:31 Відповісти
Ооо свинарчукі з Порошенком нє? Нє?!! А то значіт іпсо проти ************* швори.
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26.09.2024 19:52 Відповісти
гуманітарна допомога.
не вдалося продати.
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26.09.2024 19:53 Відповісти
А до шпиталів віддати - жаба задавила..які ж курви..
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26.09.2024 19:54 Відповісти
крадівництво потребує тиші. віддати в госпіталь, засвітити товар.
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26.09.2024 20:13 Відповісти
Так це ж не одяг чи взуття. Там запитають походження цих препаратів. А виявиться, що це спижжена гуманітарка...
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26.09.2024 21:07 Відповісти
Вони ж винахідліві..була б хоч краплина сумління - щось би да вигадали..типу накрили випадково склад..
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26.09.2024 21:56 Відповісти
Це точно.І пройшли всі строки зберігання,інакше б ще гнило на складах за адресою "село Малі *****,вул.****************** 140"
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26.09.2024 19:58 Відповісти
Бачив це відео- від такого кров закіпає і потім розумію, чому все менше країн хочуть нам допомогати.
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26.09.2024 19:55 Відповісти
дай пруф..що за ліки?
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26.09.2024 20:49 Відповісти
Там лекарства, матрасы, гигиенические наборы, сами палатки, машины, одноразовые шприцы и хирургические наборы, постельное белье, стиральные машинки ... Там дохрена всего, что точно пригодилось бы в госпиталях и пунктах стабилизации.
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26.09.2024 22:33 Відповісти
тож, зважаючи на асортимент, це схоже на те щось хтось намагався замітати сліди...а не те що хтось прострочене викинув...
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26.09.2024 22:42 Відповісти
Да, похоже. Причем это то, что собирают и передают туда волонтеры. А оно все просто гниет. Даже такая фигня как дезинфекторы для медицинских помещений и без запаха.
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26.09.2024 23:05 Відповісти
Це реально диверсія. Щоб знищити західну гуманітарку і створити уявність, що допомога українцям все одно не дістанеться, бо все просякнуто російськими кротами.

"Неначасі" геть. Конституції - так.
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26.09.2024 19:57 Відповісти
Юллляяяя!
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26.09.2024 20:02 Відповісти
100%. Юля за Залужного
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26.09.2024 20:08 Відповісти
Заміж вийшла?
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26.09.2024 20:22 Відповісти
Заздриш? Кохай когось не за гроші і буде і в тебе щастя
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26.09.2024 20:33 Відповісти
Божевільний закоханий у стару дупу Юлі роздає мені якісь поради, що до «щастя». Анєхдот якийсь.
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26.09.2024 21:24 Відповісти
На нари суку ботаксну..
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26.09.2024 20:26 Відповісти
Микола, правильно; "...ботОксну..."
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26.09.2024 20:44 Відповісти
Іван Сулейман-місцевий дурник..
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26.09.2024 20:28 Відповісти
Два. Два дурника
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26.09.2024 20:40 Відповісти
Ти і ЙЮлья?
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26.09.2024 20:53 Відповісти
Скоріш за все підробка хтось попередив про шмон от і скинули ліки дорогі викидать сертифіковане ніхто не стане а підробку не шкода
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26.09.2024 19:58 Відповісти
невдалось продати гуманітарку яка просрочилась...
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26.09.2024 19:59 Відповісти
За гуманітарку відповідає ларьочник з ОПи
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26.09.2024 19:59 Відповісти
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26.09.2024 20:01 Відповісти
Цапська картинка, цапською надпис
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26.09.2024 20:12 Відповісти
І того хто це зробив не знайдуть на жаль, а це злочин великий, скільки тисяч житів могли спасти цими ліками і обладнанням
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26.09.2024 20:04 Відповісти
Mozet termin ispolzyvanije zakoncilos?Jesli tak togda ix nado vybrosit utilizirovat,poskolku v takom sluce lekarstva deistvujet naooborot
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26.09.2024 20:04 Відповісти
Є волонтерські центри, де ці питання вирішуються колегіально. Навіщо утілізувати санітарні засоби, наприклад?
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26.09.2024 20:17 Відповісти
У Швейцарії за таку утилізацію довічне би отримали ...
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27.09.2024 00:25 Відповісти
По всіх ознаках не продана за великими цінами гуманітарка. А викинули бо строк закінчився і побоялись що з-за скандалів вилізе ланцюг безоплатних поставок і продажу.
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26.09.2024 20:12 Відповісти
Я і без поліції скажу - це гуманітарна допомога. Це, як були "загубились", здається в Київській області, модульні будинки для переселеннців.
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26.09.2024 20:27 Відповісти
А скільки харчів загубилось в мережах супермаркетів..
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26.09.2024 21:58 Відповісти
Велике крадівництво.
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26.09.2024 20:33 Відповісти
НЕ вдалося прикурити на постачанні, хай пропадає та зростають ціни на ті ліки з за нестачі їх в мережі аптек?
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26.09.2024 20:38 Відповісти
не знайти винних неможливо.А хто скоїв цей злочин повинен відповідати по найвищій мірі можливого покарання.В країні 3 рік іде війна ,а вони все крадуть . І БЕЗКАРНІ
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26.09.2024 20:42 Відповісти
Грігорій! Ви за кого голосували?
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26.09.2024 20:46 Відповісти
Знайшли. Курва, якби мужик в ТікТок відео не виложив, навіть не почухались би.
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26.09.2024 22:12 Відповісти
Горы свалок из гуманитарной помощи в Африке давно стали мемом. Символом того, насколько западный человек далек от понимания остального мира. Но Украина вроде должна была быть понятней.
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26.09.2024 22:34 Відповісти
Бачив відео в Тік ток. Там ще й джипи стояли на євро бляхах. Набираєте в пошуку Тік ток " Мавка
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26.09.2024 23:11 Відповісти
На упаковках є номери, повно відбитків - при бажанні можна відстежити коли це все надійшло.
Це взагалі ІПСО, націлена на зменшення допомоги Україні.
Могли закопати, втопити, закрити у рефрижераторі на території якогось АТП, і воно б стояло там десятки років.
А тут весь цимес в оприлюдненні - дивіться, партнери, ось де ваша допомога !
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27.09.2024 00:51 Відповісти
Гуманітарна допомога оприходована Єрмаком.
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27.09.2024 15:31 Відповісти
ТО ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ С РФ !)
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29.09.2024 00:02 Відповісти
 
 