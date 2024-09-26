У Київській області на пустирі знайшли багато пакунків з ліками. На місці працює поліція. ФОТОрепортаж

На пустирі в Борисполі, що в Київській області, знайдено велику кількість фармацевтичних препаратів, залишених просто неба. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Про це повідомила поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

У четвер, 26 вересня, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили допис щодо великої кількості фармацевтичних препаратів, залишених невідомими просто неба на земельній ділянці.

Наразі правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять першочергові слідчі дії. Зокрема, поліцейські здійснюють огляд вказаних медикаментів, а також зʼясовують їхнє походження.

Триває документування події, після чого буде надано правову кваліфікацію.

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