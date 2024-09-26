На Киевщине на пустыре нашли много свертков с лекарствами. На месте работает полиция. ФОТОрепортаж
На пустыре в Борисполе, что в Киевской области, найдено большое количество фармацевтических препаратов, оставленных под открытым небом. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
В четверг, 26 сентября, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили сообщение о большом количестве фармацевтических препаратов, оставленных неизвестными под открытым небом на земельном участке.
Сейчас правоохранители Бориспольского управления полиции проводят первоочередные следственные действия. В частности, полицейские осуществляют осмотр указанных медикаментов, а также выясняют их происхождение.
Продолжается документирование события, после чего будет предоставлена правовая квалификация.
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Але ******* правила примушують все це ставити на облік, відповідати за майно, мати вільні приміщення щоб зберігати тонни нікому непотрібного гівна!
Набагато простіше вивезти те лайно в поле і там висипати, зробивши вигляд, що його і не було!
Ось що ми спостерігаємо на цих фото
не вдалося продати.
"Неначасі" геть. Конституції - так.
Це взагалі ІПСО, націлена на зменшення допомоги Україні.
Могли закопати, втопити, закрити у рефрижераторі на території якогось АТП, і воно б стояло там десятки років.
А тут весь цимес в оприлюдненні - дивіться, партнери, ось де ваша допомога !