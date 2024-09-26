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На Киевщине на пустыре нашли много свертков с лекарствами. На месте работает полиция. ФОТОрепортаж

На пустыре в Борисполе, что в Киевской области, найдено большое количество фармацевтических препаратов, оставленных под открытым небом. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В четверг, 26 сентября, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили сообщение о большом количестве фармацевтических препаратов, оставленных неизвестными под открытым небом на земельном участке.

На Київщині знайшли пакунки з ліками

На Київщині знайшли пакунки з ліками

Сейчас правоохранители Бориспольского управления полиции проводят первоочередные следственные действия. В частности, полицейские осуществляют осмотр указанных медикаментов, а также выясняют их происхождение.

Продолжается документирование события, после чего будет предоставлена правовая квалификация.

На Київщині знайшли пакунки з ліками

На Київщині знайшли пакунки з ліками

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Автор: 

Киевская область (4151) лекарства (1224)


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Топ комментарии
+69
гуманітарна допомога.
не вдалося продати.
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26.09.2024 19:53
+49
Бачив це відео- від такого кров закіпає і потім розумію, чому все менше країн хочуть нам допомогати.
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26.09.2024 19:55
+40
А до шпиталів віддати - жаба задавила..які ж курви..
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26.09.2024 19:54
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Багатирьова?
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26.09.2024 19:50 Ответить
100%
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26.09.2024 20:02 Ответить
А ось що відбувається насправді: дуже багато "ліків", по гуманітарним каналам, приходять простроченними і взагалі повного застарілого фуфла, яке ні для чого не підходить, бо тим лахміттям нікого вже давно не лікують!
Але ******* правила примушують все це ставити на облік, відповідати за майно, мати вільні приміщення щоб зберігати тонни нікому непотрібного гівна!
Набагато простіше вивезти те лайно в поле і там висипати, зробивши вигляд, що його і не було!
Ось що ми спостерігаємо на цих фото
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26.09.2024 20:34 Ответить
це ваші особисті домисли. А от те що гуманітарка попадає в лапи бариг це факт. Можливо якийсь відсоток прострочений але це теж наслідки затримок на митниці і знову ж таки в очікуванні відкатів
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26.09.2024 21:31 Ответить
Ооо свинарчукі з Порошенком нє? Нє?!! А то значіт іпсо проти ************* швори.
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26.09.2024 19:52 Ответить
гуманітарна допомога.
не вдалося продати.
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26.09.2024 19:53 Ответить
А до шпиталів віддати - жаба задавила..які ж курви..
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26.09.2024 19:54 Ответить
крадівництво потребує тиші. віддати в госпіталь, засвітити товар.
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26.09.2024 20:13 Ответить
Так це ж не одяг чи взуття. Там запитають походження цих препаратів. А виявиться, що це спижжена гуманітарка...
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26.09.2024 21:07 Ответить
Вони ж винахідліві..була б хоч краплина сумління - щось би да вигадали..типу накрили випадково склад..
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26.09.2024 21:56 Ответить
Це точно.І пройшли всі строки зберігання,інакше б ще гнило на складах за адресою "село Малі *****,вул.****************** 140"
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26.09.2024 19:58 Ответить
Бачив це відео- від такого кров закіпає і потім розумію, чому все менше країн хочуть нам допомогати.
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26.09.2024 19:55 Ответить
дай пруф..що за ліки?
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26.09.2024 20:49 Ответить
Там лекарства, матрасы, гигиенические наборы, сами палатки, машины, одноразовые шприцы и хирургические наборы, постельное белье, стиральные машинки ... Там дохрена всего, что точно пригодилось бы в госпиталях и пунктах стабилизации.
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26.09.2024 22:33 Ответить
тож, зважаючи на асортимент, це схоже на те щось хтось намагався замітати сліди...а не те що хтось прострочене викинув...
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26.09.2024 22:42 Ответить
Да, похоже. Причем это то, что собирают и передают туда волонтеры. А оно все просто гниет. Даже такая фигня как дезинфекторы для медицинских помещений и без запаха.
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26.09.2024 23:05 Ответить
Це реально диверсія. Щоб знищити західну гуманітарку і створити уявність, що допомога українцям все одно не дістанеться, бо все просякнуто російськими кротами.

"Неначасі" геть. Конституції - так.
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26.09.2024 19:57 Ответить
Юллляяяя!
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26.09.2024 20:02 Ответить
100%. Юля за Залужного
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26.09.2024 20:08 Ответить
Заміж вийшла?
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26.09.2024 20:22 Ответить
Заздриш? Кохай когось не за гроші і буде і в тебе щастя
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26.09.2024 20:33 Ответить
Божевільний закоханий у стару дупу Юлі роздає мені якісь поради, що до «щастя». Анєхдот якийсь.
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26.09.2024 21:24 Ответить
На нари суку ботаксну..
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26.09.2024 20:26 Ответить
Микола, правильно; "...ботОксну..."
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26.09.2024 20:44 Ответить
Іван Сулейман-місцевий дурник..
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26.09.2024 20:28 Ответить
Два. Два дурника
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26.09.2024 20:40 Ответить
Ти і ЙЮлья?
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26.09.2024 20:53 Ответить
Скоріш за все підробка хтось попередив про шмон от і скинули ліки дорогі викидать сертифіковане ніхто не стане а підробку не шкода
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26.09.2024 19:58 Ответить
невдалось продати гуманітарку яка просрочилась...
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26.09.2024 19:59 Ответить
За гуманітарку відповідає ларьочник з ОПи
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26.09.2024 19:59 Ответить
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26.09.2024 20:01 Ответить
Цапська картинка, цапською надпис
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26.09.2024 20:12 Ответить
І того хто це зробив не знайдуть на жаль, а це злочин великий, скільки тисяч житів могли спасти цими ліками і обладнанням
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26.09.2024 20:04 Ответить
Mozet termin ispolzyvanije zakoncilos?Jesli tak togda ix nado vybrosit utilizirovat,poskolku v takom sluce lekarstva deistvujet naooborot
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26.09.2024 20:04 Ответить
Є волонтерські центри, де ці питання вирішуються колегіально. Навіщо утілізувати санітарні засоби, наприклад?
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26.09.2024 20:17 Ответить
У Швейцарії за таку утилізацію довічне би отримали ...
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27.09.2024 00:25 Ответить
По всіх ознаках не продана за великими цінами гуманітарка. А викинули бо строк закінчився і побоялись що з-за скандалів вилізе ланцюг безоплатних поставок і продажу.
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26.09.2024 20:12 Ответить
Я і без поліції скажу - це гуманітарна допомога. Це, як були "загубились", здається в Київській області, модульні будинки для переселеннців.
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26.09.2024 20:27 Ответить
А скільки харчів загубилось в мережах супермаркетів..
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26.09.2024 21:58 Ответить
Велике крадівництво.
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26.09.2024 20:33 Ответить
НЕ вдалося прикурити на постачанні, хай пропадає та зростають ціни на ті ліки з за нестачі їх в мережі аптек?
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26.09.2024 20:38 Ответить
не знайти винних неможливо.А хто скоїв цей злочин повинен відповідати по найвищій мірі можливого покарання.В країні 3 рік іде війна ,а вони все крадуть . І БЕЗКАРНІ
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26.09.2024 20:42 Ответить
Грігорій! Ви за кого голосували?
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26.09.2024 20:46 Ответить
Знайшли. Курва, якби мужик в ТікТок відео не виложив, навіть не почухались би.
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26.09.2024 22:12 Ответить
Горы свалок из гуманитарной помощи в Африке давно стали мемом. Символом того, насколько западный человек далек от понимания остального мира. Но Украина вроде должна была быть понятней.
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26.09.2024 22:34 Ответить
Бачив відео в Тік ток. Там ще й джипи стояли на євро бляхах. Набираєте в пошуку Тік ток " Мавка
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26.09.2024 23:11 Ответить
На упаковках є номери, повно відбитків - при бажанні можна відстежити коли це все надійшло.
Це взагалі ІПСО, націлена на зменшення допомоги Україні.
Могли закопати, втопити, закрити у рефрижераторі на території якогось АТП, і воно б стояло там десятки років.
А тут весь цимес в оприлюдненні - дивіться, партнери, ось де ваша допомога !
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27.09.2024 00:51 Ответить
Гуманітарна допомога оприходована Єрмаком.
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27.09.2024 15:31 Ответить
ТО ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ С РФ !)
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29.09.2024 00:02 Ответить
 
 