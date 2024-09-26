На Киевщине на пустыре нашли много свертков с лекарствами. На месте работает полиция. ФОТОрепортаж

На пустыре в Борисполе, что в Киевской области, найдено большое количество фармацевтических препаратов, оставленных под открытым небом. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В четверг, 26 сентября, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили сообщение о большом количестве фармацевтических препаратов, оставленных неизвестными под открытым небом на земельном участке.

Сейчас правоохранители Бориспольского управления полиции проводят первоочередные следственные действия. В частности, полицейские осуществляют осмотр указанных медикаментов, а также выясняют их происхождение.

Продолжается документирование события, после чего будет предоставлена правовая квалификация.

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