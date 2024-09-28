На залізничному мосту в Самарській області РФ стався вибух, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень суботи, 28 вересня, на залізничному мосту в районі російського міста Кінель пролунав вибух. Рух по мосту тимчасово призупинили.

Про це повідомив Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що приблизно о 13:30 на залізничному мосту в районі міста Кінель Самарської області РФ вибухнув невідомий пристрій. У результаті вибуху були пошкоджені дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно. Залізничні шляхи не постраждали.

Повідомляється, що рух вантажних поїздів тимчасово зупинено.

Окрім цього, Telegram-канал пише, що під час вибуху по мосту рухався вантажний поїзд.

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