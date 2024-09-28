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На залізничному мосту в Самарській області РФ стався вибух, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень суботи, 28 вересня, на залізничному мосту в районі російського міста Кінель пролунав вибух. Рух по мосту тимчасово призупинили.

Про це повідомив Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що приблизно о 13:30 на залізничному мосту в районі міста Кінель Самарської області РФ вибухнув невідомий пристрій. У результаті вибуху були пошкоджені дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно. Залізничні шляхи не постраждали.

На залізничному мосту в Самарській області РФ стався вибух

Повідомляється, що рух вантажних поїздів тимчасово зупинено.

Окрім цього, Telegram-канал пише, що під час вибуху по мосту рухався вантажний поїзд.

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Автор: 

вибух (4484) міст (1235) росія (65379)


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Топ коментарі
+16
Зате кацапи без проблем побудували залізницю з рашки до Маріуполя і там чомусь нічого не вибухало.
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28.09.2024 19:48
+9
Машиніст мабуть навіть не помітив
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28.09.2024 19:45
+9
Якщо состав не зійшов з рейок, то це не вибух, а перистальтика машиніста.
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28.09.2024 19:46
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СТАВСЯ (вибух) - це як призабутий ХЛОПОК
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28.09.2024 19:44 Відповісти
Ніколи не було такого і вот апять ( тільки 4 березня 2024 року в новинах - ну то такоє)
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28.09.2024 19:48 Відповісти
Машиніст мабуть навіть не помітив
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28.09.2024 19:45 Відповісти
може то саме він у муку пукнув
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30.09.2024 20:17 Відповісти
потуги місцевих партизан…..
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28.09.2024 19:46 Відповісти
Хренові потуги, як бачимо.Такі ж як і "партизани". 🫤
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28.09.2024 19:55 Відповісти
Не базікай дурню! Спробуй ти порацюй коли з усіх боків нквс тиснуть .
міст потріскався от і добре
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28.09.2024 20:08 Відповісти
Ти, придурок, сам пельку заткни! Мізками попрацюй, якщо вони є, хоч трохи, щоб зрозуміти про що мова йде!
І без твойого пердіння ротом відомо хто й як там тисне.
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28.09.2024 21:13 Відповісти
Якщо состав не зійшов з рейок, то це не вибух, а перистальтика машиніста.
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28.09.2024 19:46 Відповісти
"Ах, Самара-городок... "

на мосту вдруг хлопок

"Беспокойная я,
‎ Беспокойная я, -
‎ Успокой ты меня!"
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28.09.2024 19:48 Відповісти
Зате кацапи без проблем побудували залізницю з рашки до Маріуполя і там чомусь нічого не вибухало.
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28.09.2024 19:48 Відповісти
Маріупольську гілку кришують єрмак з сирським. Хто як не вони?
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28.09.2024 21:53 Відповісти
Рассказываю про гілку. Это не БАМ. Это даже не корчагинская узкоколейка. Это иловайскую ветку ж.д с пром. ответвлениями соединили с мариупольский веткой там уложить нужно было было порядка 10 км. Кацапы под свои нужду оптимизировать Дон. жд.
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29.09.2024 07:35 Відповісти
А я кажу про залізницю Ростов-Таганрог-Маріуполь і далі вздовж берега Азовського моря( а не якась там з"єднувальна колія біля Донецька )
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29.09.2024 17:15 Відповісти
Далі буде.
Ну розкажіть про цю гілку. Буде дуже цікаво поспілкуватися з фахівцем.
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29.09.2024 17:24 Відповісти
Ну вона як БАМ ,ще будується .
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29.09.2024 17:40 Відповісти
Мабуть хтось палив в неустановленому місці.
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28.09.2024 19:50 Відповісти
ГУР убило главу шахед-центра в Москве: Украинский Моссад в деле newsider
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28.09.2024 19:55 Відповісти
Наймовірніше, банальне кацапське нехлюйство при експлуатації залізничних шляхів. Воно потужніше за партизанів.
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28.09.2024 19:51 Відповісти
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28.09.2024 20:03 Відповісти
Поезд даже не заметил. хлопушку на рельсы положили? А жаль. Ж/Д рашки ето артеррии кремлевского режима без которых вся рашка просто развалится
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28.09.2024 20:05 Відповісти
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28.09.2024 20:06 Відповісти
Ну *** знову ж таки , про те ще потрібно знищувати логістику кацапні говорилося давно, потрібно нищити мости, підривати колії, але знову ж таки потрібні виконавці, вибухівка і політична воля, але де там з тими зрадниками в Опі🤦🤦
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28.09.2024 21:18 Відповісти
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

https://x.com/OSINTua

Kriegsforscher



https://x.com/OSINTua

@OSINTua


https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
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28.09.2024 21:48 Відповісти
То не вибух, а новорічна хлопавка від ОПи.
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28.09.2024 21:56 Відповісти
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ ГОСУДАРСТВА КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ПОЛЕЗНЫМИ ИСКОПАЕМЫМИ !)
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28.09.2024 23:41 Відповісти
Будем всех бомбить!)
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29.09.2024 07:39 Відповісти
 
 