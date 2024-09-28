На железнодорожном мосту в Самарской области РФ произошел взрыв, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО
В субботу днем, 28 сентября, на железнодорожном мосту в районе российского города Кинель прогремел взрыв. Движение по мосту временно приостановили.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что примерно в 13:30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области РФ взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва были повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно. Железнодорожные пути не пострадали.
Сообщается, что движение грузовых поездов временно остановлено.
Кроме этого, Telegram-канал пишет, что во время взрыва по мосту двигался грузовой поезд.
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міст потріскався от і добре
І без твойого пердіння ротом відомо хто й як там тисне.
на мосту вдруг хлопок
"Беспокойная я,
Беспокойная я, -
Успокой ты меня!"
Ну розкажіть про цю гілку. Буде дуже цікаво поспілкуватися з фахівцем.
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