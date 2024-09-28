На железнодорожном мосту в Самарской области РФ произошел взрыв, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

В субботу днем, 28 сентября, на железнодорожном мосту в районе российского города Кинель прогремел взрыв. Движение по мосту временно приостановили.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что примерно в 13:30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области РФ взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва были повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно. Железнодорожные пути не пострадали.

Сообщается, что движение грузовых поездов временно остановлено.

Кроме этого, Telegram-канал пишет, что во время взрыва по мосту двигался грузовой поезд.

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