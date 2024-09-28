РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11468 посетителей онлайн
Новости Фото
13 056 27

На железнодорожном мосту в Самарской области РФ произошел взрыв, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

В субботу днем, 28 сентября, на железнодорожном мосту в районе российского города Кинель прогремел взрыв. Движение по мосту временно приостановили.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что примерно в 13:30 на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области РФ взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва были повреждены две бетонные конструкции, которые держат железнодорожное полотно. Железнодорожные пути не пострадали.

На залізничному мосту в Самарській області РФ стався вибух

Сообщается, что движение грузовых поездов временно остановлено.

Кроме этого, Telegram-канал пишет, что во время взрыва по мосту двигался грузовой поезд.

Смотрите также: В России разбился вертолет с депутатом от "Единой России". ФОТО

Автор: 

взрыв (6772) мост (1028) россия (95683)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Зате кацапи без проблем побудували залізницю з рашки до Маріуполя і там чомусь нічого не вибухало.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:48
+9
Машиніст мабуть навіть не помітив
показать весь комментарий
28.09.2024 19:45
+9
Якщо состав не зійшов з рейок, то це не вибух, а перистальтика машиніста.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СТАВСЯ (вибух) - це як призабутий ХЛОПОК
показать весь комментарий
28.09.2024 19:44 Ответить
Ніколи не було такого і вот апять ( тільки 4 березня 2024 року в новинах - ну то такоє)
показать весь комментарий
28.09.2024 19:48 Ответить
Машиніст мабуть навіть не помітив
показать весь комментарий
28.09.2024 19:45 Ответить
може то саме він у муку пукнув
показать весь комментарий
30.09.2024 20:17 Ответить
потуги місцевих партизан…..
показать весь комментарий
28.09.2024 19:46 Ответить
Хренові потуги, як бачимо.Такі ж як і "партизани". 🫤
показать весь комментарий
28.09.2024 19:55 Ответить
Не базікай дурню! Спробуй ти порацюй коли з усіх боків нквс тиснуть .
міст потріскався от і добре
показать весь комментарий
28.09.2024 20:08 Ответить
Ти, придурок, сам пельку заткни! Мізками попрацюй, якщо вони є, хоч трохи, щоб зрозуміти про що мова йде!
І без твойого пердіння ротом відомо хто й як там тисне.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:13 Ответить
Якщо состав не зійшов з рейок, то це не вибух, а перистальтика машиніста.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:46 Ответить
"Ах, Самара-городок... "

на мосту вдруг хлопок

"Беспокойная я,
‎ Беспокойная я, -
‎ Успокой ты меня!"
показать весь комментарий
28.09.2024 19:48 Ответить
Зате кацапи без проблем побудували залізницю з рашки до Маріуполя і там чомусь нічого не вибухало.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:48 Ответить
Маріупольську гілку кришують єрмак з сирським. Хто як не вони?
показать весь комментарий
28.09.2024 21:53 Ответить
Рассказываю про гілку. Это не БАМ. Это даже не корчагинская узкоколейка. Это иловайскую ветку ж.д с пром. ответвлениями соединили с мариупольский веткой там уложить нужно было было порядка 10 км. Кацапы под свои нужду оптимизировать Дон. жд.
показать весь комментарий
29.09.2024 07:35 Ответить
А я кажу про залізницю Ростов-Таганрог-Маріуполь і далі вздовж берега Азовського моря( а не якась там з"єднувальна колія біля Донецька )
показать весь комментарий
29.09.2024 17:15 Ответить
Далі буде.
Ну розкажіть про цю гілку. Буде дуже цікаво поспілкуватися з фахівцем.
показать весь комментарий
29.09.2024 17:24 Ответить
Ну вона як БАМ ,ще будується .
показать весь комментарий
29.09.2024 17:40 Ответить
Мабуть хтось палив в неустановленому місці.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:50 Ответить
ГУР убило главу шахед-центра в Москве: Украинский Моссад в деле newsider
показать весь комментарий
28.09.2024 19:55 Ответить
Наймовірніше, банальне кацапське нехлюйство при експлуатації залізничних шляхів. Воно потужніше за партизанів.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:51 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 20:03 Ответить
Поезд даже не заметил. хлопушку на рельсы положили? А жаль. Ж/Д рашки ето артеррии кремлевского режима без которых вся рашка просто развалится
показать весь комментарий
28.09.2024 20:05 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 20:06 Ответить
Ну *** знову ж таки , про те ще потрібно знищувати логістику кацапні говорилося давно, потрібно нищити мости, підривати колії, але знову ж таки потрібні виконавці, вибухівка і політична воля, але де там з тими зрадниками в Опі🤦🤦
показать весь комментарий
28.09.2024 21:18 Ответить
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

https://x.com/OSINTua

Kriegsforscher



https://x.com/OSINTua

@OSINTua


https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
показать весь комментарий
28.09.2024 21:48 Ответить
То не вибух, а новорічна хлопавка від ОПи.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:56 Ответить
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ ГОСУДАРСТВА КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ПОЛЕЗНЫМИ ИСКОПАЕМЫМИ !)
показать весь комментарий
28.09.2024 23:41 Ответить
Будем всех бомбить!)
показать весь комментарий
29.09.2024 07:39 Ответить
 
 