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Новости
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В России разбился вертолет с депутатом от "Единой России". ФОТО

У Росії розбився вертоліт

Депутат городской думы Архангельска от правящей партии "Единая Россия" Сергей Сметанин был на борту вертолета Robinson, разбившегося утром 27 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на экстренные службы.

Как сообщается, вертолет Robinson 44 исчез с радаров под Архангельском. На борту частного вертолета находились депутат от партии "Единая Россия" Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

"Сегодня в 09:10 по московскому времени вертолетом архангельской региональной поисково-спасательной базы был обнаружен вертолет Robinson R44, который упал в 5 километрах от села Бычачье. На месте аварии обнаружены тела двух погибших", - говорится в заявлении регионального агентства государственной противопожарной службы.

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У Росії розбився вертоліт
У Росії розбився вертоліт

По факту авиакатастрофы открыто уголовное производство. В следственном комитете утверждают, что полет вертолета не согласовывался, а план полета - не предоставлялся.

Напомним, в июле сообщалось, что в российской республике Якутия нашли разбитым вертолет Robinson R44II, который исчез 19 июля после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе. На борту находились трое сотрудников ФСБ.

Автор: 

авария (1285) россия (95660) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+21
як кажуть - мєлоч,а приятно.
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27.09.2024 18:33
+15
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27.09.2024 18:52
+13
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27.09.2024 18:42
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як кажуть - мєлоч,а приятно.
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27.09.2024 18:33 Ответить
щастля йому та здоровля !
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27.09.2024 18:35 Ответить
як то тільки з одним???
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27.09.2024 18:35 Ответить
они разбились
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27.09.2024 18:36 Ответить
Як його покрутило, це ж треба...
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27.09.2024 18:37 Ответить
і чого вони купами не літають, не зрозуміло...
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27.09.2024 18:38 Ответить
Мабуть, сцють збиратися докупи, бо в когось може виявитися пейджер з сюрпризом.
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28.09.2024 01:22 Ответить
"в єтом сезоне поём о робинзоне!
роби, роби, робинзон,..." ))
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27.09.2024 18:39 Ответить
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27.09.2024 18:42 Ответить
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27.09.2024 18:45 Ответить
теперь эта калоша точно не взлетит никогда
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27.09.2024 19:26 Ответить
на самому ділі були спроби і не яби які, починаючі з німців коли союзники розхерачили всі, які бачили, німецькі аеродроми,
проблема одна - пілот коли сідає бачить тільки небо - і вся надйожа тільки на датчики..
а як пілот кацап, тобто полуорангутанг, чи там датчики покацарапані - піздець літаку і маня поцілуй ваню...
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28.09.2024 01:41 Ответить
ІZчо ода путлерівська сволота згоріла на роботі!)))
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27.09.2024 18:51 Ответить
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27.09.2024 18:52 Ответить
Москалик до москалика, копієчка до копієчки і буде на морозиво.
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27.09.2024 18:52 Ответить
Прикрасна новина ,бажаю частіше таких польотів для рашиських виродків .
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27.09.2024 18:58 Ответить
В кабіні вибухнув пейджер від хесболи. Пілот втратив керування. Повний рот землі.
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27.09.2024 19:11 Ответить
І ружїшко збоку валяється. Ясна річ, охота на волков.
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27.09.2024 19:12 Ответить
5001-й пейджер носив в кишені.....
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27.09.2024 19:19 Ответить
Малувато буде.Краще вся б дума разом з ху...м полеті к є....ям на хер,зовсім.
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27.09.2024 19:21 Ответить
вы что... ни в коем случае, они ж могут набрать туда кого-то неворующего и даже думающего, пусть сидят валуевы и володины
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27.09.2024 19:27 Ответить
Продайотся вєртольот "Робінсон", немного б/у, нємного пахнєт горєлім, самовивоз.
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27.09.2024 21:57 Ответить
Шкода, що тільки з одним
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27.09.2024 23:32 Ответить
Расшибся ап твєрдь нєбєсную...
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28.09.2024 01:19 Ответить
Ну... що тут ще сказати, - бики прибули на місце...
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28.09.2024 04:16 Ответить
Летіли на рибалку. Так і не побухали...
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28.09.2024 10:02 Ответить
 
 