В России разбился вертолет с депутатом от "Единой России". ФОТО

Депутат городской думы Архангельска от правящей партии "Единая Россия" Сергей Сметанин был на борту вертолета Robinson, разбившегося утром 27 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на экстренные службы.

Как сообщается, вертолет Robinson 44 исчез с радаров под Архангельском. На борту частного вертолета находились депутат от партии "Единая Россия" Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

"Сегодня в 09:10 по московскому времени вертолетом архангельской региональной поисково-спасательной базы был обнаружен вертолет Robinson R44, который упал в 5 километрах от села Бычачье. На месте аварии обнаружены тела двух погибших", - говорится в заявлении регионального агентства государственной противопожарной службы.

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По факту авиакатастрофы открыто уголовное производство. В следственном комитете утверждают, что полет вертолета не согласовывался, а план полета - не предоставлялся.

Напомним, в июле сообщалось, что в российской республике Якутия нашли разбитым вертолет Robinson R44II, который исчез 19 июля после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе. На борту находились трое сотрудников ФСБ.