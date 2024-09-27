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Новини
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У Росії розбився вертоліт із депутатом від "Єдиної Росії". ФОТО

У Росії розбився вертоліт

Депутат міської думи Архангельська від правлячої партії "Єдина Росія" Сергій Сметанін був на борту вертольота Robinson, що розбився зранку 27 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на екстрені служби.

Як повідомляється, гелікоптер Robinson 44 зник з радарів під Архангельськом. На борту приватного гелікоптера перебували депутат від партії "Єдина Росія" Сергій Сметанін та бізнесмен Олексій Семенов. 

"Сьогодні о 09:10 за московським часом гелікоптером архангельської регіональної пошуково-рятувальної бази був виявлений гелікоптер Robinson R44, який впав за 5 кілометрів від села Бичаче. На місці аварії виявлено тіла двох загиблих", – йдеться у заяві регіонального агентства державної протипожежної служби.

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У Росії розбився вертоліт
У Росії розбився вертоліт

За фактом авіатрощі відкрито кримінальне провадження. У слідчому комітеті стверджують, що політ гелікоптера не узгоджувався, а план польоту – не надавався.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що в російській республіці Якутія знайшли розбитим гелікоптер Robinson R44II, який зник 19 липня після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі, На борту перебували троє співробітників ФСБ.

Автор: 

аварія (561) росія (65379) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+21
як кажуть - мєлоч,а приятно.
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27.09.2024 18:33
+15
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27.09.2024 18:52
+13
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27.09.2024 18:42
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як кажуть - мєлоч,а приятно.
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27.09.2024 18:33 Відповісти
щастля йому та здоровля !
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27.09.2024 18:35 Відповісти
як то тільки з одним???
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27.09.2024 18:35 Відповісти
они разбились
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27.09.2024 18:36 Відповісти
Як його покрутило, це ж треба...
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27.09.2024 18:37 Відповісти
і чого вони купами не літають, не зрозуміло...
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27.09.2024 18:38 Відповісти
Мабуть, сцють збиратися докупи, бо в когось може виявитися пейджер з сюрпризом.
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28.09.2024 01:22 Відповісти
"в єтом сезоне поём о робинзоне!
роби, роби, робинзон,..." ))
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27.09.2024 18:39 Відповісти
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27.09.2024 18:42 Відповісти
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27.09.2024 18:45 Відповісти
теперь эта калоша точно не взлетит никогда
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27.09.2024 19:26 Відповісти
на самому ділі були спроби і не яби які, починаючі з німців коли союзники розхерачили всі, які бачили, німецькі аеродроми,
проблема одна - пілот коли сідає бачить тільки небо - і вся надйожа тільки на датчики..
а як пілот кацап, тобто полуорангутанг, чи там датчики покацарапані - піздець літаку і маня поцілуй ваню...
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28.09.2024 01:41 Відповісти
ІZчо ода путлерівська сволота згоріла на роботі!)))
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27.09.2024 18:51 Відповісти
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27.09.2024 18:52 Відповісти
Москалик до москалика, копієчка до копієчки і буде на морозиво.
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27.09.2024 18:52 Відповісти
Прикрасна новина ,бажаю частіше таких польотів для рашиських виродків .
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27.09.2024 18:58 Відповісти
В кабіні вибухнув пейджер від хесболи. Пілот втратив керування. Повний рот землі.
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27.09.2024 19:11 Відповісти
І ружїшко збоку валяється. Ясна річ, охота на волков.
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27.09.2024 19:12 Відповісти
5001-й пейджер носив в кишені.....
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27.09.2024 19:19 Відповісти
Малувато буде.Краще вся б дума разом з ху...м полеті к є....ям на хер,зовсім.
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27.09.2024 19:21 Відповісти
вы что... ни в коем случае, они ж могут набрать туда кого-то неворующего и даже думающего, пусть сидят валуевы и володины
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27.09.2024 19:27 Відповісти
Продайотся вєртольот "Робінсон", немного б/у, нємного пахнєт горєлім, самовивоз.
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27.09.2024 21:57 Відповісти
Шкода, що тільки з одним
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27.09.2024 23:32 Відповісти
Расшибся ап твєрдь нєбєсную...
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28.09.2024 01:19 Відповісти
Ну... що тут ще сказати, - бики прибули на місце...
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28.09.2024 04:16 Відповісти
Летіли на рибалку. Так і не побухали...
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28.09.2024 10:02 Відповісти
 
 