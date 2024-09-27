У Росії розбився вертоліт із депутатом від "Єдиної Росії". ФОТО

Депутат міської думи Архангельська від правлячої партії "Єдина Росія" Сергій Сметанін був на борту вертольота Robinson, що розбився зранку 27 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на екстрені служби.

Як повідомляється, гелікоптер Robinson 44 зник з радарів під Архангельськом. На борту приватного гелікоптера перебували депутат від партії "Єдина Росія" Сергій Сметанін та бізнесмен Олексій Семенов.

"Сьогодні о 09:10 за московським часом гелікоптером архангельської регіональної пошуково-рятувальної бази був виявлений гелікоптер Robinson R44, який впав за 5 кілометрів від села Бичаче. На місці аварії виявлено тіла двох загиблих", – йдеться у заяві регіонального агентства державної протипожежної служби.

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За фактом авіатрощі відкрито кримінальне провадження. У слідчому комітеті стверджують, що політ гелікоптера не узгоджувався, а план польоту – не надавався.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що в російській республіці Якутія знайшли розбитим гелікоптер Robinson R44II, який зник 19 липня після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі, На борту перебували троє співробітників ФСБ.