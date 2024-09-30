На Львівщині прикордонники перекрили канал ввезення в Україну нової партії техніки Apple. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На пункті пропуску "Краківець", що на Львівщині, прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну. Усього виявлено понад 43 одиниці контрабандної техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що через кордон намагалися провезти незадекларовані новенькі смартфони Apple iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, планшети Apple IPad Pro, планшети Xiaomi Pad 6, парфуми та косметологічні препарати.

"У пункті пропуску "Краківець" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками Львівської митниці виявили 21 одиницю техніки, парфуми різних торгових марок та косметологічні препарати. Їх виявили серед особистих речей", - йдеться у повідомленні.

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22 ⁠iPhone 16 Pro Max та ⁠iPhone 16 Pro знайшли під пасажирськими сидіннями в конструктивних особливостях підлоги. Товар переміщували у рейсовому автобусі "Кельн-Херсон".

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.

Співробітники оперативно-розшукового відділу загону направили повідомлення до ТУ БЕБ у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 201-3 ККУ "Контрабанда товарів".

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