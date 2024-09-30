УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 728 17

На Львівщині прикордонники перекрили канал ввезення в Україну нової партії техніки Apple. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На пункті пропуску "Краківець", що на Львівщині, прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну. Усього виявлено понад 43 одиниці контрабандної техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ. 

Зазначається, що через кордон намагалися провезти незадекларовані новенькі смартфони Apple iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, планшети Apple IPad Pro, планшети Xiaomi Pad 6, парфуми та косметологічні препарати.

"У пункті пропуску "Краківець" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками Львівської митниці виявили 21 одиницю техніки, парфуми різних торгових марок та косметологічні препарати. Їх виявили серед особистих речей", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано канал збуту зброї та боєприпасів на Чернігівщині, - ДСР Нацполіції. ВIДЕО 

Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну

22 ⁠iPhone 16 Pro Max та ⁠iPhone 16 Pro знайшли під пасажирськими сидіннями в конструктивних особливостях підлоги. Товар переміщували у рейсовому автобусі "Кельн-Херсон". 

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.

Співробітники оперативно-розшукового відділу загону направили повідомлення до ТУ БЕБ у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 201-3 ККУ "Контрабанда товарів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митники виявили на кордоні "нафарширований" новими IPhone автобус. ФОТОрепортаж 

Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну
Прикордонники перекрили канал незаконного ввезення техніки Apple в Україну

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) контрабанда (1823) iPhone (197)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Так видимість хоч якоїсь роботи треба створювати - затримали десяток айфонів а в той самий час десятки фур провезли все що хотіли!
показати весь коментар
30.09.2024 13:56
+2
Так в ябко все можна купити вже, шо ви там перекрили я хз...
показати весь коментар
30.09.2024 13:49
+2
А в ябко воно як потрапляє?
показати весь коментар
30.09.2024 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так в ябко все можна купити вже, шо ви там перекрили я хз...
показати весь коментар
30.09.2024 13:49 Відповісти
А в ябко воно як потрапляє?
показати весь коментар
30.09.2024 13:56 Відповісти
Так видимість хоч якоїсь роботи треба створювати - затримали десяток айфонів а в той самий час десятки фур провезли все що хотіли!
показати весь коментар
30.09.2024 13:56 Відповісти
тобто поляки пропустили все це і нічого ???
показати весь коментар
30.09.2024 13:52 Відповісти
А поляки тут при чому? Судячи по цьому коменту пан жодного разу через кордон не переїзджав.
показати весь коментар
30.09.2024 13:59 Відповісти
Китайський мотлох.
показати весь коментар
30.09.2024 13:58 Відповісти
Це супер. 25 штук. І ще і похвастались.
показати весь коментар
30.09.2024 14:48 Відповісти
Возиш контейнерами лівий товар, але ділишся з самими верхами - ти підприємець року, еліта нації.
Запхав у буса 22 Айфона - ти вже канал котрабанди і тобі 10 год тюрми)
показати весь коментар
30.09.2024 14:52 Відповісти
Пограничники герои, памятник пора поставить, 40 предметов изьяли, это победа в такое трудное время, пока не фуры, но все равно молодцы, для начала медальки им, а потом на фронт, они надеюсь и там себя проявят, молодцы.
показати весь коментар
30.09.2024 16:43 Відповісти
До войны машины с Европы в Украины въезжали вообще без проверки. Можно было даже танк ввезли никто не заметит.
показати весь коментар
30.09.2024 17:34 Відповісти
Цікаво і що потім відбувається з цими яйхфонами надалі?...
показати весь коментар
30.09.2024 17:34 Відповісти
Далі відправляють на "утилізацію"
показати весь коментар
01.10.2024 09:47 Відповісти
реалізують через магази "усьо по три грн"
показати весь коментар
02.10.2024 09:21 Відповісти
маленька ромська сім'я залишилась без подарунків... ще б так контрабандний ліс та депутатів шукали
показати весь коментар
30.09.2024 18:36 Відповісти
час від часу пишуть, вилучили, вилучили, а на сетамі чомусь не продається, зрідка якесь лайно, іфон беушний інколи старий, а нові конфіскати не продають, де дівають.
показати весь коментар
30.09.2024 22:08 Відповісти
Нові самим треба
показати весь коментар
01.10.2024 18:38 Відповісти
 
 